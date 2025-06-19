ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 03 июля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.06.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 01.07.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 03.07.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 42,7 кв.м., к/н: 50:50:0040214:530, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. Народного ополчения, д. 5, кв. 31. П.372-ПОТ от 09.02.25. Собств: Армеев С.С. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 432 185,60 р.

2. Жилое строение (садовый дом), общ.пл. 19,3 кв.м., к/н: 50:57:0011301:890; Зем.уч., общ.пл. 462 кв.м., к/н: 50:57:0011301:62. Адрес: МО, г. Коломна, снт «Коломзаводской №4», д.62. П.349-ПОТ от 02.06.25. Собств: Казакова Н.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 786 400,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 90,9 кв.м., к/н: 50:11:0050501:6993, адрес: МО, г. Красногорск, п. Ильинское-Усово, ул. Архангельская, д.3, кв. 21. П.352-ПОТ от 02.06.25. Собств: Сандалова С.С. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 14 839 000,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 62,1 кв.м., к/н: 50:11:0010203:8506, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 4, кв. 1. П.364-ПОТ от 02.06.25. Собств: Головкина М.Н. Взыск: ПАО АКБ Держава. Цена: 7 920 000,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 72 кв.м., к/н: 50:35:0050107:2565, адрес: МО, г. Луховицы, ул. Мира, д. 37, кв. 16. П.347-ПОТ от 02.06.25. Собств: Бражников М.А. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 4 764 499,20 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 59,3 кв.м., к/н: 50:16:0302001:1614, адрес: МО, г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 244, кв. 16. П.369-ПОТ от 09.06.25. Собств: Алиева В.Р. Взыск: Абсолют Банк. Цена: 3 685 606,40 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 43,3 кв.м., к/н: 50:20:0000000:231401, адрес: МО, Одинцовский р-н, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 88, кв. 54. П.370-ПОТ от 09.06.25. Собств: Бондаренко Н.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 014 036,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 33,7 кв.м., к/н: 50:20:0070218:13737, адрес: МО, Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 21, кв. 120. П.373-ПОТ от 09.06.25. Собств: Колмыков И.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 4 161 303,20 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 56,3 кв.м., к/н: 50:20:0010336:34152, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 3В, кв. 895. П.386-ПОТ от 09.06.25. Собств: Толкачев А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 9 041 600,00 р.

10. Жил. дом, общ.пл. 46 кв.м., к/н: 50:23:0050320:168; Зем.уч., общ.пл. 2500 кв.м., к/н: 50:23:0050320:107. Адрес: МО, Раменский р-н, д. Натальино, д. 81. П.388-ПОТ от 09.06.25. Собств: Зухридинова С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 266 200,00 р.

11. Зем.уч., общ.пл. 610 +/-17 кв.м., к/н: 50:05:0060129:26, адрес: МО, Сергиево-Посадский мун. р-н, с/п Березняковское, в р-не д. Березняки, СНТ «Зеленые пруды», уч.152. П.371-ПОТ от 09.06.25. Собств: Ахрамеева Т.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 477 600,00 р.

12. Зем.уч., общ.пл. 980 +/-22 кв.м., к/н: 50:05:0020119:204, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, Шабурновский с.о., в р-не дер. Садовниково. П.377-ПОТ от 09.06.25. Собств: Новикова О.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 340 000,00 р.

13. Кв-ра, общ.пл. 68,4 кв.м., к/н: 50:10:0010109:1351, адрес: МО, г. Химки, ул. Машинцева, д. 5, кв. 8. П.382-ПОТ от 09.06.25. Собств: Богданов А.К. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 8 922 752,80 р.

14. Кв-ра, общ.пл. 54,0 кв.м., к/н: 50:10:0010109:3325, адрес: МО, г. Химки, ул. Молодежная, д. 20, кв. 44. П.383-ПОТ от 09.06.25. Собств: Земскова М.А. Взыск: ООО «УК Финам Менеджмент» - ДУ ЗПИФ кредитный «Финам Кредитный». Цена: 6 541 600,00 р.

15. Жил. дом, общ.пл. 159,7 кв.м., к/н: 50:31:0050414:1632; Зем.уч., общ.пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:31:0050414:1000. Адрес: МО, г.о. Чехов, д. Кулаково, тер. Кулаково, СХ2, д. 59. П.357-ПОТ от 02.06.25. Собств: Иванова Л.А. Взыск: Липяковский А.В. Цена: 12 070 400,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 34,70 кв.м., к/н: 50:15:0030802:164, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Полевая, д. 2, кв. 99. П.329-ПОТ от 19.05.25. Собств: Еремина Т.А. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 4 175 200,00 р.

2. Жил. дом, общ.пл. 118,6 кв.м., к/н: 50:04:0130515:166; Нежил. здание(баня), общ.пл. 24,5 кв.м., к/н: 50:04:0000000:71532; Зем.уч., общ.пл. 1015 +/-22 кв.м., к/н: 50:04:0000000:74002. Адрес: МО, Дмитровский р-н, Дядьковский с.о., пос. Татищево, садов. тов. «Бобры», уч. 47. П.325-ПОТ от 19.05.25. Собств: Разживина И.А. Взыск: Курбанов А.Ф. Цена: 2 295 000,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 41 кв.м., к/н: 50:08:0050204:1471, адрес: МО, Истринский р-н, д. Черная, ул. Садовая, д. 10, кв. 27. П.281-ПОТ от 12.05.25. Собств: Коваленко Р.П. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 415 750,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 32,7 кв.м., к/н: 50:45:0040603:3042, адрес: МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 8, кв. 88. П.303-ПОТ от 12.05.25. Собств: Калинин Ю.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 304 136,32 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 74,1 кв.м., к/н: 50:22:0010109:13545, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Гагарина, д. 24, корп. 2, кв. 169. П.322-ПОТ от 19.05.25. Собств: Парамонов М.В. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 8 797 500,00 р.

6. Зем.уч., общ.пл. 666 +/-6 кв.м., к/н: 50:18:0080310:1074, адрес: МО, Можайский р-н, в запад. части кад. кв-ла 50:18:0080310. П.192-ПОТ от 19.03.25. Собств: Тарасов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 115 600,00 р.

7. Жил. дом, общ.пл. 345,7 кв.м., к/н: 50:12:0000000:21487; Зем.уч., общ.пл. 680 +/-9 кв.м., к/н: 50:12:0102114:88. Адрес: МО, г. Мытищи, ул. Гоголя, д. 16. П.317-ПОТ от 19.05.25. Собств: Логинов С.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 12 337 240,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 53,3 кв.м., к/н: 50:55:0030613:763, адрес: МО, г. Подольск, ул. 43 Армии, д. 15, кв. 64. П.307-ПОТ от 12.05.25. Собств: Ибрагимов Р.Г. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 4 358 800,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 46,3 кв.м., к/н: 50:10:0060219:219, адрес: МО, г. Химки, мкр. Сходня, туп. 1-й Первомайский, д. 2, кв. 11. П.297-ПОТ от 12.05.25. Собств: Соломатин Е.Л. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 151 383,00 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 52,7 кв.м., к/н: 50:14:0050282:222, адрес: МО, г. Щелково, Пролетарский пр-кт, д. 11, кв. 139. П.293-ПОТ от 12.05.25. Собств: Комягина М.А. Взыск: ООО «Бизнес Инвестиции». Цена: 4 820 350,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.06.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 01.07.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 03.07.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 28,8 кв.м., к/н: 50:15:0010516:878, адрес: МО, г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 31, кв. 179. П.375-ПОТ от 09.06.25. Собств: Рябова С.В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 4 160 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 39,5 кв.м., к/н: 50:15:0000000:152613, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Ситникова, д. 4, кв. 32. П.381-ПОТ от 09.06.25. Собств: Моисеев И.А. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 4 583 200,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 36,7 кв.м., к/н: 50:11:0020206:2310, адрес: МО, г. Красногорск, д. Сабурово, ул. Заречная, д. 5, кв. 522. П.350-ПОТ от 02.06.25. Собств: Стихановская А.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 5 874 400,00 р.

4. Зем.уч., общ.пл. 701 +/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:521, адрес: МО, Можайский р-н. П.323-ПОТ от 19.05.25. Собств: Федюнин А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 300 600,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 75,2 кв.м., к/н: 50:44:0010306:2216, адрес: МО, г. Фрязино, пр-кт Мира, д. 31, кв. 287. П.351-ПОТ от 02.06.25. Собств: Макеев А.М. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 9 865 600,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:45:0000000:32912, адрес: МО, г. Королев, ул. Садовая, д. 7, кв. 43. П.240-ПОТ от 10.04.25. Собств: Хряпак П.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 760 400,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 508 +/-197 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1449. Адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское. П.314-ПОТ от 19.05.25. Собств: Машкин А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 211 480,00 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:05:0080503:665, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Калошино. П.316-ПОТ от 19.05.25. Собств: Асадзаде В.З. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 85 680,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.