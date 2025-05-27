ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 11 июня

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.05.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 09.06.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 11.06.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 34,70 кв.м., к/н: 50:15:0030802:164, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Полевая, д. 2, кв. 99. П.329-ПОТ от 19.05.25. Собств: Еремина Т.А. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 4 912 000,00 р.



2. Жил. дом, общ.пл. 118,6 кв.м., к/н: 50:04:0130515:166; Нежил. здание (баня), общ.пл. 24,5 кв.м., к/н: 50:04:0000000:71532; Зем.уч., общ.пл. 1015 +/-22 кв.м., к/н: 50:04:0000000:74002. Адрес: МО, Дмитровский р-н, Дядьковский с.о., пос. Татищево, садов. тов. «Бобры», уч. 47. П.325-ПОТ от 19.05.25. Собств: Разживина И.А. Взыск: Курбанов А.Ф. Цена: 2 700 000,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 41 кв.м., к/н: 50:08:0050204:1471, адрес: МО, Истринский р-н, д. Черная, ул. Садовая, д. 10, кв. 27. П.281-ПОТ от 12.05.25. Собств: Коваленко Р.П. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 195 000,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 74,1 кв.м., к/н: 50:22:0010109:13545, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Гагарина, д. 24, корп. 2, кв. 169. П.322-ПОТ от 19.05.25. Собств: Парамонов М.В. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 10 350 000,00 р.



5. Жил. дом, общ.пл. 345,7 кв.м., к/н: 50:12:0000000.21487; Зем.уч., общ.пл. 680 +/-9 кв.м., к/н: 50:12:0102114:88. Адрес: МО, г. Мытищи, ул. Гоголя, д. 16. П.317-ПОТ от 19.05.25. Собств: Логинов С.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 14 514 400,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 44,8 кв.м., к/н: 50:07:0000000:15842, адрес: МО, г. Волоколамск, ул. Школьная, д. 4, кв. 34. П.211-ПОТ от 27.03.25. Собств: Шишелина В.Н. Взыск: ООО «Долговой консультант». Цена: 3 230 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 58,2 кв.м., к/н: 50:11:0000000:105683, адрес: МО, г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Ленина, д. 2, кв. 43. П.177-ПОТ от 14.03.25. Собств: Каменихина К.Н. Взыск: ООО «Фрегат». Цена: 4 904 840,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 40,3 кв.м., к/н: 50:08:0000000:103877, адрес: МО, Истринский р-н, Бужаровское с/п, дер. Бужарово, д. 20, кв. 16. П.179-ПОТ от 14.03.25. Собств: Элафенди К.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 675 051,24 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 38,0 кв.м., к/н: 50:11:0010209:799, адрес: МО, Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, с. Павловская Слобода, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 65. П.190-ПОТ от 19.03.25. Собств: Волков С.П. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 013 656,65 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 37 кв.м., к/н: 50:21:0090212:12442, адрес: МО, Ленинский р-н, сп. Булатниковское, д. Боброво, ул. Лесная, д. 24, корп. 1, кв. 204. П.163-ПОТ от 05.03.25. Собств: Жаманбалиев Э.Ж. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 808 000,00 р.



6. Жил. дом, общ.пл. 307,6 кв.м., к/н: 50:41:0000000:2397, Зем.уч., общ.пл. 950,0 кв.м., к/н: 50:41:0010302:1. Адрес: МО, г. Лобня, ул. Советская, д. 38А. П.237-ПОТ от 10.04.25. Собств: Матевосян С.А. Взыск: АО «Россельхозбанк». Цена: 19 230 400,00 р.



7. Жил. дом, общ.пл. 74,1 кв.м., к/н: 50:58:0100506:204; Зем.уч., общ.пл. 603 кв.м., к/н: 50:58:0100506:83; Зем.уч., общ.пл. 84 кв.м., к/н: 50:58:0100506:84. Адрес: МО, г. Серпухов, ул. Селецкая, д. 68. П.272-ПОТ от 24.04.25. Собств: Новиков Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 484 948,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.05.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 09.06.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 11.06.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 508 +/-197 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1449. Адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское. П.314-ПОТ от 19.05.25. Собств: Машкин А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 248 800,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:05:0080503:665, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Калошино. П.316-ПОТ от 19.05.25. Собств: Асадзаде В.З. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 100 800,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 66,2 кв.м., к/н: 50:46:0000000:18323, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 20, кв. 4. П.266-ПОТ от 24.04.25. Собств: Пименов М.С. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 311 880,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.