ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 13 августа

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 31.07.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 11.08.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 13.08.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 54,8 кв.м., к/н: 50:09:0000000:196152, адрес: МО, г. Клин, с. Петровское, ул. Центральная, д. 23, кв. 17. П.461-ПОТ от 03.07.25. Собств: Орлов А.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 750 000,00 р.



2. Зем. уч., общ.пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:03:0060180:2562, адрес: МО, территория г.о. Клин. П.455-ПОТ от 03.07.25. Собств: Агаронян Н.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 269 600,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 58,8 кв.м., к/н: 50:21:0080105:9194, адрес: МО, Ленинский р-н, г/п Горки Ленинские, д. Сапроново, мкр. «Купелинка», квартал Северный, д. 12, кв. 61. П.453-ПОТ от 03.07.25. Собств: Харкевич А.Д. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 444 800,00 р.



4. Жил. дом, общ.пл. 620,6 кв.м., к/н: 50:08:0080208:111. Зем. уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:08:0080208:48. Адрес: МО, Истринский р-н, с/пос. Новопетровское, д. Рыбушки, д. 125. П.454-ПОТ от 03.07.25. Собств: Коломиец С.Ю. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 15 786 400,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 29,1 кв.м., к/н: 50:14:0000000:102950, адрес: МО, г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д. 13, кв. 51. П.463-ПОТ от 08.07.25. Собств: Проценко Г.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 191 200,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 38,5 кв.м., к/н: 50:14:0030503:5127, адрес: МО, Щелковский р-н, р.п. Свердловский, ул. Молодежная, д. 4, кв. 133. П.468-ПОТ от 08.07.25. Собств: Исаева Д.С. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 3 821 600,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 43,4 кв.м., к/н: 50:09:0070101:5954, адрес: МО, Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка, д. 8, кв. 10. П.472-ПОТ от 08.07.25. Собств: Салтан Т.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 816 027,10 р.



8. Кв-ра, общ.пл. 34,8 кв.м., к/н: 50:10:0060112:239, адрес: МО, г. Химки, мкр. Сходня, 2-й Мичуринский тупик, д. 6, кв. 67. П.475-ПОТ от 08.07.25. Собств: Щербакова А.С. Взыск: ООО СЭБ «Альянс». Цена: 4 000 000,00 р.



9. Кв-ра, общ.пл. 93,2 кв.м., к/н: 50:20:0000000:104944, адрес: МО, Одинцовский р-н, д. Солослово, микрорайон 1/3, д. 1, кв. 2. П.486-ПОТ от 15.07.25. Собств: Акопян Э.П. Взыск: ПАО «АК БАРС» Банк. Цена: 10 564 800,00 р.



10. Кв-ра, общ.пл. 27,9 кв.м., к/н: 50:46:0010802:511, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Сталеваров, д. 4в, кв. 56. П.489-ПОТ от 15.07.25. Собств: Шевякова Ю.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 814 000,00 р.



11. Кв-ра, общ.пл. 60,1 кв.м., к/н: 50:20:0000000:96118, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 52, кв. 137. П.490-ПОТ от 15.07.25. Собств: Демин М.Г. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 8 254 400,00 р.



12. Жил. дом, общ. пл. 43,1 кв.м., к/н: 50:31:0000000:18039; Зем. уч., общ. пл. 1000 кв.м., к/н: 50:31:0040709:88; Адрес: МО, г. Чехов, ул. Советская, д. 42. П.494-ПОТ от 21.07.25. Собств: Садовая И.А. Взыск: Горбачев П.В. Цена: 4 008 000,00 р.



13. Жил. дом, общ. пл. 815,0 кв.м., к/н: 50:20:0000000:279833; Зем. уч., общ. пл. 2444 кв.м., к/н: 50:20:0041413:456; Адрес: МО, Одинцовский р-н, в районе п. Назарьево, ДСК «Назарьево», уч. 223. П.496-ПОТ от 21.07.25. Собств: Алферов Ю.В. Взыск: ООО «Вертикаль». Цена: 30 000 000,00 р.



14. Кв-ра, общ.пл. 46,9 кв.м., к/н: 50:30:0050222:901; Адрес: МО, Егорьевский р-н, д. Поповская, д. 27, кв. 14. П.499-ПОТ от 21.07.25. Собств: Капустина К.И. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 1 834 540,80 р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 800 +/-10 кв.м., к/н: 50:32:0020205:1113. Адрес: МО, Серпуховский р-н, в районе д. Судимля. П.396-ПОТ от 20.06.25. Собств: Тодуа М.С. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 1 214 480,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 30,9 кв.м., к/н: 50:46:0000000:21397. Адрес: МО, г. Электросталь, ул. Лесная, д. 25, кв. 13. П.393-ПОТ от 20.06.25. Собств: Фролкина С.М. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 2 178 720,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 64,2 кв.м., к/н: 50:19:0020315:3120, адрес: МО, Рузский р-н, п. Тучково, мкр. Восточный, д.2, кв. 11. П.290-ПОТ от 12.05.25. Собств: Мухиддинова Ш.Х. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 082 040,00 р.



4. Жил. дом, общ.пл. 147,5 кв.м., к/н: 50:04:0011204:691; Зем.уч., общ.пл. 750 +/- 10 кв.м., к/н: 50:04:0011204:689. Адрес: МО, г. Дмитров, 2-й Ревякинский переулок, д. 19. П.405-ПОТ от 20.06.25. Собств: Администрация Дмитровского муниципального округа МО. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 291 080,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 42,7 кв.м., к/н: 50:50:0040214:530, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. Народного ополчения, д. 5, кв. 31. П.372-ПОТ от 09.06.25. Собств: Армеев С.С. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 617 357,76 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 31.07.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 11.08.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 13.08.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Извещение 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ.пл. 800 +/-10 кв.м., к/н: 50:37:0010202:423, адрес: МО, Каширский р-н, ТОО «Каширское». П.465-ПОТ от 08.07.25. Собств: Мустафаев А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 294 400,00 р.



2. Зем. уч., общ.пл. 702 +/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:624, адрес: МО, Можайский р-н. П.488-ПОТ от 15.07.25. Собств: Муртузалиев М.Ш. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 321 300,00 р.



3. Зем. уч., общ. пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:05:0120142:156; Адрес: МО, мун. р-н Сергиево-Посадский, с/о Мишутинский, д. Красная Сторожка, северная часть кадастрового квартала 50:05:0120142. П.506-ПОТ от 21.07.25. Собств: Медведева А.Ф. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 675 000,00 р.

Извещение 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 28,8 кв.м., к/н: 50:15:0010516:878, адрес: МО, г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 31, кв. 179. П.375-ПОТ от 09.06.25. Собств: Рябова С.В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 3 536 000,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:32:0030225:10177, адрес: МО, г. Серпухов, д. Съяново-2. П.387-ПОТ от 09.06.25. Собств: Шароварская Л.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 277 440,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 600 +/- 9 кв.м., к/н: 50:32:0030225:10142, адрес: МО, г. Серпухов, д. Съяново-2. П.402-ПОТ от 20.06.25. Собств: Дудинская Т.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 267 920,00 р.



4. Зем.уч., общ.пл. 700 +/- 9 кв.м., к/н: 50:33:0040116:236, адрес: МО, г. Ступино. П.404-ПОТ от 20.06.25. Собств: Вардаков А.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 263 744,05 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 32,3 кв.м., к/н: 50:53:0010108:1330, адрес: МО, г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 19, кв. 49. П.406-ПОТ от 20.06.25. Собств: Кациев А.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 432 750,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.