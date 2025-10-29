ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 14 ноября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29.10.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 12.11.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 14.11.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 1575 +/-28 кв.м., к/н: 50:03:0030204:305, адрес: МО, Клинский р-н, дер. Орлово, уч. № 42. П.676-ПОТ от 03.10.25. Собств: Андрошин С.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 396 800,79 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 1475 +/-27 кв.м., к/н: 50:03:0020280:867, адрес: МО, Клинский р-н, с/п Воронинское. П.678-ПОТ от 03.10.25. Собств: Мизиев Д.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 477 000,00 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 725 +/- 19 кв.м., к/н: 50:05:0020119:141, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, Шабурновский с.о., в р-не дер. Садовниково. П.692-ПОТ от 20.10.25. Собств: Магомедова Г.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 288 000,00 р.

4. Жил. дом, общ.пл. 84,3 кв.м., к/н: 50:05:0020108:1062; Зем.уч., общ.пл. 1500 +/- 14 кв.м., к/н: 50:05:0020108:740. Адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Марьино, д. 6Б. П.695-ПОТ от 20.10.25. Собств: Кунтохина М.Ю. Взыск: Полякова Л.М. Цена: 4 456 626,02 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. участок, общ. пл. 608 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0090240:1449, адрес: МО, ГО Домодедово, с. Введенское. П.648-ПОТ от 30.09.25. Собств: Гусейнов М.М. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 469 710,00 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:11487, адрес: МО, г. Домодедово, с. Юсупово. П.649-ПОТ от 30.09.25. Собств: Енокян З.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 634 440,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 37,3 кв.м., к/н: 50:30:0000000:11164, адрес: МО, г. Егорьевск, ул. Верхнепрудная, д. 15, кв. 2. П.582-ПОТ от 25.08.25. Собств: Царский В.И., Царский К.И. Взыск: Ивчанский А.О. Цена: 1 700 000,00 р.

4. Жил. дом, общ. пл. 119,7 кв.м., к/н: 50:21:0090203:674; Зем. уч., общ. пл. 930 кв.м., к/н: 50:21:0090203:380. Адрес: МО, Ленинский р-н, д Суханово, уч 2-1. П.660-ПОТ от 30.09.25. Собств: Архипова Е.Ю. Взыск: АО АКБ «Банк на Красных Воротах». Цена: 7 989 081,15 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 58,9 кв.м., к/н: 50:22:0000000:28535, адрес: МО, г. Люберцы, пр-кт Победы, д. 11, корп. 2, кв. 9. П.659-ПОТ от 29.09.25. Собств: Хатунцев Г.Н. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 7 095 800,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 29,6 кв.м., к/н: 50:24:0020209:453, адрес: МО, Орехово-Зуевский г/о, г. Дрезна, пр. Центральный, д. 4Б, кв. 37. П.636-ПОТ от 23.09.25. Собств: Маркина Е.И. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 1 683 000,00 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 53,3 кв.м., к/н: 50:27:0020520:735, адрес: МО, Подольский р-н, д. Федюково, ул. Строителей, д. 17, кв. 67. П.632-ПОТ от 23.09.25. Собств: Мосяков Н.В. Взыск: КПК «Фонд ипотечного кредитования». Цена: 5 224 440,00 р.

8. Кв-ра, общ. пл. 44,2 кв.м., к/н: 50:55:0000000:43251, адрес: МО, г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 11, кв. 128. П.641-ПОТ от 23.09.25. Собств: Багирзада Р.О. оглы. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 613 120,00 р.

9. Кв-ра, общ. пл. 30,5 кв.м., к/н: 50:55:0000000:66664, адрес: МО, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 54А, кв. 20. П.642-ПОТ от 23.09.25. Собств: Измайлова Е.Р. Взыск: АО Тбанк. Цена: 3 402 708,44 р.

10. Зем. уч., общ. пл. 605 +/-17 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1331, адрес: МО, Раменский р-н, с/п. Ульянинское, восточ. часть кад. кв-ла. П.638-ПОТ от 23.09.25. Собств: Алыев Т.Т. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 216 240,00 р.

11. Кв-ра, общ. пл. 36,0 кв.м., к/н: 50:05:0040123:1095, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 7, кв. 20. П.637-ПОТ от 23.09.25. Собств: Говдерчак О.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 772 760,00 р.

12. Кв-ра, общ. пл. 45,7 кв.м., к/н: 50:05:0120146:459, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, пгт. Скоропусковский, д. 6, кв. 30. П.640-ПОТ от 23.09.25. Собств: Карпов И.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 752 640,00 р.

13. Кв-ра, общ. пл. 43,2 кв.м., к/н: 50:58:0040403:1386, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Российская, д. 38а, кв. 19. П.633-ПОТ от 23.09.25. Собств: Максимова И.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 378 920,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.