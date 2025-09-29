ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 14 октября

Организатор торгов (Продавец) — ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах — 29.09.2025 г.



Дата окончания приема заявок — 10.10.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 14.10.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги.Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 107 404 кв. м., к/н: 50:06:0070401:85, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Степаньковское, у д. Андреевское. П.589-ПОТ от 02.09.25. Собств: Сухачев П. Д. Взыск: ГК АСВ — КУ АО КБ «Унифин». Цена: 5 847 000,00 р.



2. Зем. уч., общ. пл. 223 627 кв. м., к/н: 50:06:0070403:232, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Степаньковское, у д. Андреевское. П.589-ПОТ от 02.09.25. Собств: Сухачев П. Д. Взыск: ГК АСВ — КУ АО КБ «Унифин». Цена: 11 225 000,00 р.



3. Часть жил. дома (Кв-ра) с надворными постройками, общ. пл. 60,8 кв. м., к/н: 50:21:0030301:1999; Зем. уч., общ. пл. 360 кв. м., к/н: 50:21:0030301:101. Адрес: МО, Ленинский р-н, с. Булатниково, ул. Центральная, д. 75, пом. 2. П.586-ПОТ от 25.08.25. Собств: Админ. Ленинского р-на МО. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 911 200,00 р.



4. Жил. дом, общ. пл. 328,3 кв. м., к/н: 50:23:0010160:157; Зем. уч., общ. пл. 900,0 кв. м., к/н: 50:23:0010160:45. Адрес: МО, Раменский р-н, с. Зюзино, ул. Вольная, д. 28. П.622-ПОТ от 15.09.25. Собств: Коштура В. М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 626 400,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 67,5 кв. м., к/н: 50:45:0020538:545. Адрес: МО, г. Королев, ул. Декабристов, д. 6/8, кв. 226. П.521-ПОТ от 28.07.25. Собств: Ларин А. А. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 8 506 800,00 р.



2. Кв-ра, общ. пл. 74,0 кв. м., к/н: 50:21:0060201:4917, адрес: МО, Ленинский р-н, пос. Володарского, ул. Елохова роща, д. 10, кв. 111. П.452-ПОТ от 03.07.25. Собств: Фейзрахманова В. А. Взыск: Ильясов Р. Х. Цена: 4 304 400,00 р.



3. Кв-ра, общ. пл. 41,8 кв. м., к/н: 50:21:0050101:9008. Адрес: МО, Ленинский р-н, пос. Развилка, д. 5а, кв. 31. П.522-ПОТ от 28.07.25. Собств: Подоляко С. В. Взыск: ИП Климов С. А. Цена: 5 100 000,00 р.



4. Кв-ра, общ. пл. 61,5 кв. м., к/н: 50:41:0000000:17779, адрес: МО, г. Лобня, ул. Калинина, д. 32, кв. 15. П.577-ПОТ от 25.08.25. Собств: Сванадзе А.К., Жучковская Е. С. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 5 572 600,00 р.



5. Кв-ра, общ. пл. 44,8 кв. м., к/н: 50:16:0602004:3280, адрес: МО, г. Ногинск, г. Старая Купавна, тер. Микрорайон, д. 4, кв. 33. П.400-ПОТ от 20.06.25. Собств: Ястремская Т.Н., Ястремской В. В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 236 800,00 р.



6. Кв-ра, общ. пл. 67,7 кв. м., к/н: 50:16:0000000:39264, адрес: МО, Ногинский р-н, д. Щемилово, 30 км, д. 7, кв. 34. П.479-ПОТ от 15.07.25. Собств: Малышева К. Э. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 4 032 400,00 р.



7. Зем. уч., общ. пл. 2480 +/-17 кв. м., к/н: 50:24:0080309:485, адрес: МО, Орехово-Зуевский г/о, с/п Ильинское, д. Зевнево. П.575-ПОТ от 25.08.25. Собств: Миронов М. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 579 360,00 р.



8. Кв-ра, общ. пл. 44,6 кв. м., к/н: 50:09:0080202:999, адрес: МО, г. Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 12, кв. 41. П.408-ПОТ от 20.06.25. Собств: Ляпина О.С., Ляпина Н. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 658 120,00 р.



9. Зем. уч., общ. пл. 661 +/-18 кв. м., к/н: 50:33:0020564:2301, адрес: МО, Ступинский р-н, с. Сапроново. П.544-ПОТ от 08.08.25. Собств: Алхазов А. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 247 095,00 р.



10. Зем. уч., общ. пл. 1000 +/-22 кв. м., к/н: 50:33:0020202:885, адрес: МО, Ступинский р-н, д. Сидорово, СНТ Лотос, уч. 332. П.549-ПОТ от 08.08.25. Собств: Малышев А. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 125 399,15 р.



11. Зем. уч., общ. пл. 1114 +/-23 кв. м., к/н: 50:33:0020418:1005, адрес: МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, вблизи д. Ламоново, уч. наход. в юго-запад. части кад. кв-ла 50:33:0020418. П.553-ПОТ от 08.08.25. Собств: Парамонов П. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 333 540,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах — 29.09.2025 г.



Дата окончания приема заявок — 10.10.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 14.10.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 65,6 кв. м., к/н: 50:21:0050101:2120, адрес: МО, Ленинский р-н, п. Развилка, д. 29, кв. 14. П.593-ПОТ от 02.09.25. Собств: Никогосян А. А. Взыск: АО «Альфа-Банк». Цена: 8 348 912,80 р.



2. Кв-ра, общ. пл. 34,6 кв. м., к/н: 50:41:0020610:1186, адрес: МО, г. Лобня, ул. Колычева д. 1, кв. 62. П.623-ПОТ от 15.09.25. Собств: Малышкин И. В. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 7 143 200,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 28,7 кв. м., к/н: 50:21:0090212:14097, адрес: МО, Ленинский p-он, д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 19, кв. 205. П.363-ПОТ от 02.06.25. Собств: Никулина Е. А. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 4 458 080,00 р.



2. ¾ доли в праве собств. на кв-ру, общ. пл. 58,6 кв. м., к/н: 50:47:0012205:222, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Крупской, д. 7, кв. 2. П.572-ПОТ от 25.08.25. Собств: Мимикин М. В. Взыск: Ассылова И. А. Цена: 2 550 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7 993 702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.