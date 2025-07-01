ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 16 июля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов », действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 01.07.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 14.07.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 16.07.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 47,1 кв.м., к/н: 50:28:0000000:58011, адрес: МО, г. Домодедово, тер. Шубино-2, д. 138, кв. 8. П.407-ПОТ от 20.06.25. Собств: Ишков Ф.С. Взыск: ООО ПКО Кредитор. Цена: 4 715 200,00 р.



2. Жил. дом, общ.пл. 147,5 кв.м., к/н: 50:04:0011204:691; Зем.уч., общ.пл. 750 +/- 10 кв.м., к/н: 50:04:0011204:689. Адрес: МО, г. Дмитров, 2-й Ревякинский переулок, д. 19. П.405-ПОТ от 20.06.25. Собств: Адм. Дмитровского мун. округа МО. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 224 800,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 64,2 кв.м., к/н: 50:19:0020315:3120, адрес: МО, Рузский р-н, п. Тучково, мкр. Восточный, д.2, кв. 11. П.290-ПОТ от 12.05.25. Собств: Мухиддинова Ш.Х. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 802 400,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 30,9 кв.м., к/н: 50:46:0000000:21397. Адрес: МО, г. Электросталь, ул. Лесная, д. 25, кв. 13. П.393-ПОТ от 20.06.25. Собств: Фролкина С.М. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 2 563 200,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Жил. дом, общ.пл. 122,8 кв.м, к/н: 50:29:0050107:2891; Зем.уч., общ.пл. 625 +/- 18 кв.м., к/н: 50:29:0050107:744. Адрес: МО, г.о. Воскресенск, тер. «Аргуново-2», д. 109. П.331-ПОТ от 28.05.25. Собств: Захаров А.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 872 040,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 1130 +/-12 кв.м., к/н: 50:37:0010202:493, адрес: МО, Каширский р-н, ТОО Каширское. П.296-ПОТ от 12.05.25. Собств: Ишмухаметов Р.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 559 640,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 804 +/- 20 кв.м., к/н: 50:03:0030380:1019, адрес: МО, Клинский р-н, в 900 м. к северу от д. Гафидово. П.336-ПОТ от 28.05.25. Собств: Ачкасова Ю.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 253 640,00 р.



4. Зем.уч., общ.пл. 1303 +/- 13 кв.м., к/н: 50:03:0050180:2361, адрес: МО, Клинский р-н, д. Марфино. П.337-ПОТ от 28.05.25. Собств: Гусейнов Х.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 529 040,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 32,6 кв.м., к/н: 50:57:0061006:88, адрес: МО, г. Коломна, ул. Ленина, д. 93А, кв. 66. П.320-ПОТ от 19.05.25. Собств: Царькова И.А., Качанова Т.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 601 000,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 59,2 кв.м., к/н: 50:21:0030210:24300, адрес: МО, г. Видное, ЖК Видный город, б-р им. народ. артиста СССР Мстислава Ростроповича, д. 3, корп. 1, кв. 1. П.216-ПОТ от 03.04.25. Собств: Костюков В.Н., Костюкова В.Ю. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 103 680,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 58,5 кв.м., к/н: 50:21:0090212:8425, адрес: МО, Ленинский p-он, с/п Булатниковское, д. Лопатино, Солнечный б-р, д.1, кв.94. П.224-ПОТ от 03.04.25. Собств: Былов И.А., Былова Т.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 937 760,00 р.



8. Жилой дом, общ.пл. 86,8 кв.м., к/н: 50:20:0070312:7772; Зем.уч., общ.пл. 322 +/-6 кв.м., к/н: 50:20:0070312:7306. Адрес: МО, Одинцовский г.о., д. Ямищево, д. 77Г. П.326-ПОТ от 19.05.25. Собств: Давьян Д.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 030 080,00 р.



9. Зем.уч., общ.пл. 508 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1405, адрес: МО, р-н Раменский, сп. Ульянинское. П.334-ПОТ от 28.05.25. Собств: Мелехов А.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 188 360,00 р.



10. Зем.уч., общ.пл. 715 кв.м.. к/н: 50:23:0050553:955, адрес: МО, г. Раменское, д. Булгаково. П.340-ПОТ от 28.05.25. Собств: Иванов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 219 640,00 р.



11. Кв-ра, общ.пл. 28,6 кв.м., к/н: 50:09:0020309:259, адрес: МО, Солнечногорский p-он, п. Майдарово, д. 1, кв. 29. П.109-ПОТ от 05.02.25. Собств: Кондрашова М.И. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 1 914 880,00 р.



12. Кв-ра, общ.пл. 39,5 кв.м., к/н: 50:09:0020506:228, адрес: МО, Солнечногорский р-н, пос. санатория Министерства Обороны, д. 77, кв. 27. П.202-ПОТ от 27.03.25. Собств: Ступин Г.Н. Взыск: Ермолаева Е.В. Цена: 2 720 000,00 р.



13. Зем.уч., общ.пл. 792 +/-10 кв.м., к/н: 50:31:0020202:7375, адрес: МО, г.о. Чехов, д. Слепушкино. П.341-ПОТ от 28.05.25. Собств: Власова Н.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 876 996,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 01.07.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 14.07.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 16.07.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 32,3 кв.м., к/н: 50:53:0010108:1330, адрес: МО, г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д. 19, кв. 49. П.406-ПОТ от 20.06.25. Собств: Кациев А.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 5 215 000,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:32:0030225:10177, адрес: МО, г. Серпухов, д. Съяново-2. П.387-ПОТ от 09.06.25. Собств: Шароварская Л.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 326 400,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 800 +/-10 кв.м., к/н: 50:32:0020205:1113. Адрес: МО, Серпуховский р-н, в районе д. Судимля. П.396-ПОТ от 20.06.25. Собств: Тодуа М.С. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 1 428 800,00 р.



4. Зем.уч., общ.пл. 600 +/- 9 кв.м., к/н: 50:32:0030225:10142, адрес: МО, г. Серпухов, д. Съяново-2. П.402-ПОТ от 20.06.25. Собств: Дудинская Т.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 315 200,00 р.



5. Зем.уч., общ.пл. 700 +/- 9 кв.м., к/н: 50:33:0040116:236, адрес: МО, г. Ступино. П.404-ПОТ от 20.06.25. Собств: Вардаков А.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 486 757,70 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 1200 +/-12.12 кв.м., к/н: 50:29:0050402:2998, адрес: МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское. П.318-ПОТ от 19.05.25. Собств: Нагметов Р.Я. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 466 650,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 42,0 кв.м., к/н: 50:11:0010417:21148, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Молодежная, д. 4, кв. 893. П.315-ПОТ от 19.05.25. Собств: Доталиев Р.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 185 960,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 31,9 кв.м., к/н: 50:22:0040602:10742, адрес: МО, г. Люберцы, п. Мирный, ул. Академика Северина, д. 13, кв. 960. П.330-ПОТ от 28.05.25. Собств: Ануфриева О.П. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 4 685 949,36 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 40,8 кв.м., к/н: 50:22:0010202:2973, адрес: МО, г. Люберцы, пр-кт Октябрьский, д. 121, корп. 2, кв. 32. П.332-ПОТ от 28.05.25. Собств: Калинович Д.Е. Взыск: ООО «Фрегат». Цена: 5 598 950,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 52,1 кв.м., к/н: 50:12:0100705:10849, адрес: МО, г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, д. 1, корп. 1, кв. 210. П.268-ПОТ от 24.04.25. Собств: Гурин П.В. Взыск: ООО «Бизнес Инвестиции». Цена: 6 084 300,00 р.



6. Строящийся жил. дом, общ.пл. 231,3 кв.м., Зем.уч., общ.пл. 1050 +/-11 кв.м., к/н: 50:33:0010325:1035. Адрес: МО, г.о. Ступино, с. Мышенское. П.313-ПОТ от 19.05.25. Собств: Камаргина Ю.Ю. Взыск: АО «Дом.РФ». Цена: 12 230 140,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.