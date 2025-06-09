ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 24 июня

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ–ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 09.06.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 20.06.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 24.06.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ–во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ.пл. 122,8 кв.м, к/н: 50:29:0050107:2891; Зем.уч., общ.пл. 625 +/– 18 кв.м., к/н: 50:29:0050107:744. Адрес: МО, г.о. Воскресенск, тер. «Аргуново–2», д. 109. П.331–ПОТ от 28.05.25. Собств: Захаров А.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 202 400,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 804 +/– 20 кв.м., к/н: 50:03:0030380:1019, адрес: МО, Клинский р–н, в 900 м. к северу от д. Гафидово. П.336–ПОТ от 28.05.25. Собств: Ачкасова Ю.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 298 400,00 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 1303 +/– 13 кв.м., к/н: 50:03:0050180:2361, адрес: МО, Клинский р–н, д. Марфино. П.337–ПОТ от 28.05.25. Собств: Гусейнов Х.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 622 400,00 р.

4. Кв–ра, общ.пл. 32,6 кв.м., к/н: 50:57:0061006:88, адрес: МО, г. Коломна, ул. Ленина, д. 93А, кв. 66. П.320–ПОТ от 19.05.25. Собств: Царькова И.А., Царькова Т.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 060 000,00 р.

5. Жил. дом, общ.пл. 250,5 кв.м., к/н: 50:11:0040212:305; Зем.уч., общ.пл. 750 +/–10 кв.м., к/н: 50:11:0040217:1620. Адрес: МО, Красногорский р–н, с. Николо–Урюпино, ул. Гагарина, уч. 102. П.319–ПОТ от 19.05.25. Собств: Карпова Н.Н., Карпов Д.В. Взыск: ПАО Банк «Санкт–Петербург». Цена: 15 480 000,00 р.

6. Жил. дом, общ.пл. 86,8 кв.м., к/н: 50:20:0070312:7772; Зем.уч., общ.пл. 322 +/–6 кв.м., к/н: 50:20:0070312:7306. Адрес: МО, Одинцовский городской округ, д. Ямищево, д. 77Г. П.326–ПОТ от 19.05.25. Собств: Давьян Д.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 564 800,00 р.

7. Зем.уч., общ.пл. 508 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1405, адрес: МО, р–н Раменский, сп. Ульянинское. П.334–ПОТ от 28.05.25. Собств: Мелехов А.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 221 600,00 р.

8. Зем.уч., общ.пл. 715 кв.м.. к/н: 50:23:0050553:955, адрес: МО, г. Раменское, д. Булгаково. П.340–ПОТ от 28.05.25. Собств: Иванов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 258 400,00 р.

9. Кв–ра, общ.пл. 58,5 кв.м., к/н: 50:58:0100204:434, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Московская 1–я, д. 40, кв. 4. П.333–ПОТ от 28.05.25. Собств: Журавлев П.С., Журавлева Л.В. Взыск: Штеренлихт Д.В. Цена: 4 261 000,00 р.

10. Зем.уч., общ.пл. 792 +/–10 кв.м., к/н: 50:31:0020202:7375, адрес: МО, г.о. Чехов, д. Слепушкино. П.341–ПОТ от 28.05.25. Собств: Власова Н.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 031 760,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ–во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 1000 кв.м., к/н: 50:04:0190306:906. Адрес: МО, Дмитровский р–н, с/п Куликовское, с. Куликово, ул. Свободы, уч. 60а. П.269–ПОТ от 24.04.25. Собств: Макаров А.В. Взыск: АО «РСХБ». Цена: 414 800,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 1000 +/– 22.14 кв.м., к/н: 50:04:0190306:905. Адрес: МО, Дмитровский р–н, с/п Куликовское, с. Куликово, ул. Свободы, уч. 60б. П.269–ПОТ от 24.04.25. Собств: Макаров А.В. Взыск: АО «РСХБ». Цена: 414 800,00 р.

3. Кв–ра, общ.пл. 41,6 кв.м., к/н: 50:22:0010109:32827, адрес: МО, Люберецкий р–н, г/п Люберцы, проспект Победы, д. 16, корп. 2, кв. 259. П.285–ПОТ от 12.05.25. Собств: Администрация Муниципального образования «Городской округ Люберцы Московской области». Взыск: АО «Инвестторгбанк». Цена: 4 564 840,00 р.

4. Кв–ра, общ.пл. 48,2 кв.м., к/н: 50:20:0041307:3389, адрес: МО, Одинцовский р–н, рп. Большие Вяземы, ул. Станционная, д. 14, кв. 2. П.263–ПОТ от 24.04.25. Собств: Чередниченко М.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 817 640,00 р.

5. Кв–ра, общ.пл. 54 кв.м., к/н: 50:23:0110205:113, адрес: МО, г. Раменское, ул. Ногина, д. 3, кв. 24. П.287–ПОТ от 12.05.25. Собств: Волкова Н.Е. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 4 661 163,36 р.

6. Зем.уч., общ.пл. 500 +/–16 кв.м., к/н: 50:23:0050565:3107, адрес: МО, Раменский р–н, с.п. Ульянинское. П.304–ПОТ от 12.05.25. Собств: Матвеев С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 138 040,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 09.06.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 20.06.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 24.06.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ–во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 1200 +/–12.12 кв.м., к/н: 50:29:0050402:2998, адрес: МО, Воскресенский р–н, с/п Фединское. П.318–ПОТ от 19.05.25. Собств: Нагметов Р.Я. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 549 000,00 р.

2. Кв–ра, общ.пл. 42,0 кв.м., к/н: 50:11:0010417:21148, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Молодежная, д. 4, кв. 893. П.315–ПОТ от 19.05.25. Собств: Доталиев Р.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 277 600,00 р.

3. Кв–ра, общ.пл. 31,9 кв.м., к/н: 50:22:0040602:10742, адрес: МО, г. Люберцы, п. Мирный, ул. Академика Северина, д. 13, кв. 960. П.330–ПОТ от 28.05.25. Собств: Ануфриева О.П. Взыск: АО Газпромбанк. Цена: 5 512 881,60 р.

4. Кв–ра, общ.пл. 40,8 кв.м., к/н: 50:22:0010202:2973, адрес: МО, г. Люберцы, пр–кт Октябрьский, д. 121, корп. 2, кв. 32. П.332–ПОТ от 28.05.25. Собств: Калинович Д.Е. Взыск: ООО «Фрегат». Цена: 6 587 000,00 р.

5. Строящийся жилой дом, общ.пл. 231,3 кв.м., Зем.уч., общ.пл. 1050 +/–11 кв.м., к/н: 50:33:0010325:1035. Адрес: МО, г.о. Ступино, с. Мышенское. П.313–ПОТ от 19.05.25. Собств: Камаргина Ю.Ю. Взыск: АО «Дом.РФ». Цена: 14 388 400,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег–цию на ЭТП в соотв–ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф–цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot–torg.ru/, тел.: +7 (993) 702–24–24, e–mail: proforgtorg@inbox.ru.