ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 29 июля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 14.07.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 25.07.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 29.07.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 59,8 кв.м., к/н: 50:15:0030133:77, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Парковая, д. 7, кв. 47. П.442-ПОТ от 03.07.25. Собств: Кириллов Н.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 6 951 000,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 275 000 кв.м., к/н: 50:28:0050209:0006, адрес: МО, р-н Домодедовский, вблизи с. Константиново. П.429-ПОТ от 30.06.25. Собств: ООО УК «ДЖИ АЙ СИ ЭМ». Взыск: АО БТА Банк. Цена: 710 612 306,25 р.



3. Нежил. здание (склад), общ.пл. 55,0 кв.м., к/н: 50:45:0040603:3812. Зем. участок, общ.пл. 98 +/-3 кв.м., к/н: 50:45:0040608:2101. Адрес: МО, г. Королев, пр-кт Королева, д. 20В. П.434-ПОТ от 03.07.25. Собств: Дмитриев Б.И. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 11 925 600,00 р.



4. Зем. уч., общ.пл. 706 +/-19 кв.м., к/н: 50:23:0020379:2659, адрес: МО, Раменский г.о. П.433-ПОТ от 03.07.25. Собств: Халилова А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 690 400,00 р.



5. Зем. уч., общ.пл. 762 +/-19 кв.м., к/н: 50:23:0010365:856, адрес: МО, Раменский г.о. П.436-ПОТ от 03.07.25. Собств: Датиев Б.Р. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 1 032 000,00 р.



6. Зем. уч., общ.пл. 800 +/-20 кв.м., к/н: 50:14:0030111:712, адрес: МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское. П.435-ПОТ от 03.07.25. Собств: Гаджиев М.З. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 1 366 400,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 90,9 кв.м., к/н: 50:11:0050501:6993, адрес: МО, г. Красногорск, п. Ильинское-Усово, ул. Архангельская, д.3, кв. 21. П.352-ПОТ от 02.06.25. Собств: Сандалова С.С. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 12 613 150,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 62,1 кв.м., к/н: 50:11:0010203:8506, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 4, кв. 1. П.364-ПОТ от 02.06.25. Собств: Головкина М.Н. Взыск: ПАО АКБ Держава. Цена: 6 732 000,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 43,3 кв.м., к/н: 50:20:0000000:231401, адрес: МО, Одинцовский р-н, г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 88, кв. 54. П.370-ПОТ от 09.06.25. Собств: Бондаренко Н.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 261 930,60 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 33,7 кв.м., к/н: 50:20:0070218:13737, адрес: МО, Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 21, кв. 120. П.373-ПОТ от 09.06.25. Собств: Колмыков И.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 537 107,72 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 56,3 кв.м., к/н: 50:20:0010336:34152, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 3В, кв. 895. П.386-ПОТ от 09.06.25. Собств: Толкачев А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 685 360,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 72 кв.м., к/н: 50:35:0050107:2565, адрес: МО, г. Луховицы, ул. Мира, д. 37, кв. 16. П.347-ПОТ от 02.06.25. Собств: Бражников М.А. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 4 049 824,32 р.



7. Жилое строение (садовый дом), общ.пл. 19,3 кв.м., к/н: 50:57:0011301:890; Зем.уч., общ.пл. 462 кв.м., к/н: 50:57:0011301:62. Адрес: МО, г. Коломна, снт «Коломзаводской №4», д.62. П.349-ПОТ от 02.06.25. Собств: Казакова Н.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 668 440,00 р.



8. Жил. дом, общ.пл. 46 кв.м., к/н: 50:23:0050320:168; Зем.уч., общ.пл. 2500 кв.м., к/н: 50:23:0050320:107. Адрес: МО, Раменский р-н, д. Натальино, д. 81. П.388-ПОТ от 09.06.25. Собств: Зухридинова С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 926 270,00 р.



9. Жил. дом, общ.пл. 159,7 кв.м., к/н: 50:31:0050414:1632; Зем.уч., общ.пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:31:0050414:1000. Адрес: МО, г.о. Чехов, д. Кулаково, тер. Кулаково, СХ2, д. 59. П.357-ПОТ от 02.06.25. Собств: Иванова Л.А. Взыск: Липяковский А.В. Цена: 10 259 840,00 р.



10. Зем.уч., общ.пл. 610 +/-17 кв.м., к/н: 50:05:0060129:26, адрес: МО, Сергиево-Посадский мун. р-н, с/п Березняковское, в р-не д. Березняки, СНТ «Зеленые пруды», уч.152. П.371-ПОТ от 09.06.25. Собств: Ахрамеева Т.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 405 960,00 р.



11. Зем.уч., общ.пл. 980 +/-22 кв.м., к/н: 50:05:0020119:204, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, Шабурновский с.о., в районе дер. Садовниково. П.377-ПОТ от 09.06.25. Собств: Новикова О.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 289 000,00 р.



12. Кв-ра, общ.пл. 68,4 кв.м., к/н: 50:10:0010109:1351, адрес: МО, г. Химки, ул. Машинцева, д. 5, кв. 8. П.382-ПОТ от 09.06.25. Собств: Богданов А.К. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 7 584 339,88 р.



13. Кв-ра, общ.пл. 54,0 кв.м., к/н: 50:10:0010109:3325, адрес: МО, г. Химки, ул. Молодежная, д. 20, кв. 44. П.383-ПОТ от 09.06.25. Собств: Земскова М.А. Взыск: ООО «УК Финам Менеджмент» - ДУ ЗПИФ кредитный «Финам Кредитный». Цена: 5 560 360,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 14.07.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 25.07.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 29.07.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 30,7 кв.м., к/н: 50:45:0040830:214, адрес: МО, г. Королев, ул. Кооперативная, д. 6, кв. 49. П.422-ПОТ от 30.06.25. Собств: Малиновская Е.В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 4 184 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 33,6 кв.м., к/н: 50:53:0000000:6998, адрес: МО, г. Лыткарино, мкр. 4а, д. 1, кв. 179. П.457-ПОТ от 03.07.25. Собств: Цветков Д.А. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 4 641 600,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 36,7 кв.м., к/н: 50:11:0020206:2310, адрес: МО, г. Красногорск, д. Сабурово, ул. Заречная, д. 5, кв. 522. П.350-ПОТ от 02.06.25. Собств: Стихановская А.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 993 240,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 701 +/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:521, адрес: МО, Можайский р-н. П.323-ПОТ от 19.05.25. Собств: Федюнин А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 255 510,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.