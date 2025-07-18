ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 31 июля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов» , действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 18.07.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 29.07.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 31.07.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Нежилое помещение, общ.пл. 1427,1 кв.м., к/н: 50:03:0010222:518, адрес: МО, г. Клин, ул. Чайковского, д 58, пом. 2А. П.482-ПОТ от 15.07.25. Собств: ТУ Росимущества в Московской области. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 25 531 200,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.