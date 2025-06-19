ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 04 июля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.06.2025г.

Дата окончания приема заявок – 02.07.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 04.07.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 53,8 кв.м., к/н: 50:21:0060201:4628, адрес: МО, Ленинский р-н, пос. Володарского, ул. Елохова Роща, д.12, кв.54. П. 348-ПТ от 27.05.25. Собств.: Чибота А.В. Взыск: АО Россельхозбанк. Цена: 4 942 400,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 134,6 кв.м., к/н: 50:20:0020202:3007, адрес: МО, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 25, кв. 16. П. 373-ПТ от 06.06.25. Собств.: Баренбойм Е.И. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 41 828 800,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 60,9 кв.м., к/н: 50:05:0000000:24486, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, д. 67, кв. 45. П. 383-ПТ от 06.06.25. Собств.: Виноградова Ю.Р. Взыск: АО Тбанк. Цена: 5 225 609,60 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 42,1 кв.м., к/н: 50:10:0010313:4295, адрес: МО, г. Химки, Ленинский пр-т, д.8, кв.61. П. 392-ПТ от 09.06.25. Собств.: Бывальцев Г.А. Взыск: Банк ВТБ ПАО. Цена: 5 166 400,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 54,8 кв.м., к/н: 50:16:0302004:3214, адрес: МО, Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. Ремесленная, д. 2, кв. 55. П. 382-ПТ от 06.06.25. Собств.: Еремкин М.В. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 2 963 000,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 40,6 кв.м., к/н: 50:30:0000000:20451, адрес: МО, г. Егорьевск, ул. Гражданская, д. 145, кв. 8. П.367-ПТ от 30.05.25. Собств.: Можайцева Л.Н. Взыск: АО ДОМ.РФ. Цена: 1 503 000,00 р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 45,9 кв.м., к/н: 50:50:0000000:27576, адрес: МО, г. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 12, кв. 90. П. 326-ПТ от 15.05.25. Собств.: Чистяков А.В. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 3 481 600,00 р

2. Кв-ра, общ. пл. 38,4 кв.м., к/н: 50:50:0020121:3926, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Граничная, д. 34, кв. 58. П. 332-ПТ от 15.05.25. Собств.: Смирнов А.А. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 222 120,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 41 кв.м., к/н: 50:04:0070310:3941, адрес: МО, г.о. Дмитровский, пос. опытного хозяйства Ермолино, ул. Дмитровская, д. 16, кв. 9. П. 327-ПТ от 15.05.25. Собств.: Шевченко А.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 586 455,48 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 71,1 кв.м., к/н: 50:08:0050234:3741, адрес: МО, г.о. Истра, с. Рождествено, ул. Рожде-ственский бульвар, д. 7, кв. 93. П. 299-ПТ от 12.05.25. Собств.: Сапрыкин Л.А. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 4 264 280,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 67,8 кв. м., к/н: 50:08:0000000:70663, адрес: МО, р-н Истринский, г. Истра, ул. Ленина, д. 6, кв. 8. П. 270-ПТ от 24.04.25. Собств.: Корсакова Н.М. Взыск: Монахов В.А. Цена: 6 800 000,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 36,9 кв.м., к/н: 50:11:0000000:115598, адрес: МО, г. Красногорск, бульвар Космонавтов, д. 1, кв. 373. П. 328-ПТ от 15.05.25. Собств.: Неяскин Ю.В. Взыск: ООО Инвестиционный центр Олимп. Цена: 5 519 050,00 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 29,9 кв.м., к/н: 50:22:0040108:2652, адрес: МО, Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Гоголя, д. 28, кв. 80. П. 312-ПТ от 19.05.25. Собств.: Лагутин Р.А. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 057 647,88 р.

8. Зем. уч., общ. пл. 1200 кв.м., к/н: 50:20:0050311:59, адрес: МО Одинцовский р-н, с/о Аксиниенский в р-не дер. Палицы, СНТ Поляна, уч.4. П. 288-ПТ от 12.05.25. Собств.: Вагина О.А. Взыск: Кузьмина Т.Л. Цена: 3 046 400,00 р.

9. Кв-ра, общ. пл. 43,3 кв.м., к/н: 50:05:0000000:51171, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пер. Новый, д. 4, кв. 43. П. 318-ПТ от 19.05.25. Собств.: Кран С.Н. Взыск: АО Тбанк. Цена: 4 007 151,60 р.

10. Нежилое здание, общ. пл. 2908.3 кв.м., к/н: 50:03:0010311:51; Зем. уч., общ. пл. 4100 кв.м., к/н: 50:03:0010311:4, адрес: МО, г. Клин, ул. Левонабережная, д.1. П.293-ПТ от 26.05.25г. Собств.: ТУ Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в МО. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 48 874 575,00 р.

11. Зем. уч., общ. пл. 1000 +/- 8 кв.м., к/н: 50:03:0010320:56, адрес: МО, р-н Клинский, г.п. Клин, ул. Талицкая, уч. 60а. Жилой дом, общ. пл. 358.4 кв.м., к/н: 50:09:0000000:60781, адрес: МО, р-н Клинский, г. Клин, ул. Талицкая, д. 64. П.293-ПТ от 26.05.25г. Собств.: ТУ Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в МО. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 9 806 322,50 р.

12. Кв-ра, общ. пл. 67 кв.м., к/н: 50:09:0000000:118144, адрес: МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Ленинградская, д. 23, кв. 19. П.293-ПТ от 26.05.25г. Собств.: ТУ Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в МО. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 161 792,81 р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.06.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 02.07.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 04.07.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 974 +/- 33 кв. м., к/н: 50:14:0040118:1141, адрес: МО, Щелковский р-н, вблизи дер. Серково, СНТ Железнодорожник, уч. 46. П. 386-ПТ от 06.06.25. Собств.: Кернажицкий В.В. Взыск: Купер В.Л. Цена: 3 109 334,00 р.

Извещение 4. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Жил. дом, общ. пл. 124,5 кв.м., к/н: 50:04:0070402:1280; зем. уч, общ. пл. 796 кв.м., к/н: 50:04:0070402:1283; 1/2 доли зем. уч., общ. пл. 430 кв.м., к/н: 50:04:0070402:1282, адрес: МО, Дмитровский р-н, с/о Белорастовский, с. Белый Раст. П. 317-ПТ от 19.05.25. Собств.: Парфенова З.А. Взыск: Солдатенков А.А. Цена: 3 655 000,00 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 1000 кв.м., к/н: 50:37:0020408:113, адрес: МО, Каширский р-н, д. Корытня. П. 284-ПТ от 12.05.25. Собств.: Козленков Е.Д. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 458 320,00 р.

3. Зем. уч., общ. пл. 800 +/- 20 кв.м., к/н: 50:36:0020216:36, адрес: МО, г.о. Коломна, д. Якшино, тер. кадастрового квартала 50-36-0020216, уч-к № 29. П. 314-ПТ от 19.05.25. Собств.: Романов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 204 000,00 р.

4. Зем. уч., общ. пл. 800 +/- 10 кв. м., к/н: 50:23:0050553:1187, адрес: МО, Раменский г.о., дер. Булгаково. П. 315-ПТ от 19.05.25. Собств.: Магомедов У.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 229 160,00 р.

5. Зем. уч., общ. пл. 600+/-17 кв. м., к/н: 50:23:0050563:2744, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Першино. П. 323-ПТ от 19.05.25. Собств.: Юсупова Х.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 255 510,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 79,4 кв.м., к/н: 50:19:0040510:1345, адрес: МО, Рузский р-н, п. Дорохово, ул. Виксне, д. 14, кв.51. П. 307-ПТ от 12.05.25. Собств.: Ибрагимов А.У. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 138 480,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.