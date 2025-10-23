ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 06 ноября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах –23.10.2025г.

Дата окончания приема заявок –05.11.2025г.

Дата, время проведения торгов –06.11.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 68,1 кв.м., к/н: 50:12:0000000:39876, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Летная, д. 32, корп. 2, кв. 198. П.698-ПТ от 08.10.25г. Собств.: Журавлева О.О. Взыск: ООО Бизнес Инвестиции. Цена: 8 975 000,00р.

2. Кв-ра, общ. пл. 20.1 кв.м., к/н: 50:12:0090221:9955, адрес: МО, г.о. Мытищи, г. Мытищи, б-р Тенистый, д. 6, кв. 106. П.695-ПТ от 08.10.25. Собств.: Букин А.С. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 3 111 200,00р.

3. Кв-ра, общ. пл. 43,8 кв.м., к/н: 50:17:0021518:104 , адрес: МО, г. Павловский Посад, ул. Кузьмина, д. 11. кв. 28. П.697-ПТ от 08.10.25. Собств.: Карпова О.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 365 600,00р.

4. Нежил. пом., общ. пл. 85,6 кв.м., к/н: 50:20:0030114:4438, адрес: МО, Одинцовский г/о, г. Одинцово, ул. Северная, д. 5, кор. 2, пом.№9. П.706-ПТ от 17.10.25. Собств.: ООО ОльГор. Взыск: ПАО АКБ МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК. Цена: 14 500 000,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 700кв.м., к/н: 50:33:0020152:1085, адрес: МО, Ступинский р-н, в 100 метрах к северу-востоку от д. Кишкино. П.549-ПТ от 11.08.25. Собств.: Мамедов С.В. Взыск: Мамедов Н.Ш. оглы. Цена: 425 000,00р.

2. Зем. уч., общ. пл. 633 +/-18 кв.м., к/н: 50:33:0010289:474, адрес: МО, Ступинский р-н. П.561-ПТ от 11.08.25. Собств.: Мальсагов А.З. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 331 160,00р.

3. Жил. дом, общ. пл. 51,4кв.м., к/н: 50:33:0000000:96996; Зем. уч., общ. пл. 558 +/- 16 кв.м., к/н: 50:33:0000000:93121, адрес: МО, г.о. Ступино, д. Полушкино, тер. СНТ Топаз. П.627-ПТ от 12.09.25. Собств.: Момотенко И.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 425 280,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/,

https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское,

Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.