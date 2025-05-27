ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 11 июня

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.05.2025г.



Дата окончания приема заявок – 09.06.2025г.



Дата, время проведения торгов –11.06.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 45,9 кв.м., к/н: 50:50:0000000:27576, адрес: МО, г. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 12, кв. 90. П. 326-ПТ от 15.05.25. Собств.: Чистяков А.В. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 4 096 000,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 38,4 кв.м., к/н: 50:50:0020121:3926, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Граничная, д. 34, кв. 58. П. 332-ПТ от 19.05.25. Собств.: Смирнов А.А. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 967 200,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 41 кв.м., к/н: 50:04:0070310:3941, адрес: МО, г.о. Дмитровский, п. опытного хоз-ва Ермолино, ул. Дмитровская, д. 16, кв. 9. П. 327-ПТ от 15.05.25. Собств.: Шевченко А.В., Варданян Т.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 042 888,80р.



4. Жил. дом, общ. пл. 124,5 кв.м., к/н: 50:04:0070402:1280; зем. уч, общ. пл. 796 кв.м., к/н: 50:04:0070402:1283; 1/2 доли зем. уч., общ. пл. 430 кв.м., к/н: 50:04:0070402:1282, адрес: МО, Дмитровский р-н, с/о Белорастовский, с. Белый Раст. П. 317-ПТ от 19.05.25. Собств.: Парфенова З.А. Взыск: Солдатенков А.А. Цена: 4 300 000,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 71,1 кв.м., к/н: 50:08:0050234:3741, адрес: МО, г.о. Истра, с. Рождествено, ул. Рождественский б-р, д. 7, кв. 93. П. 299-ПТ от 12.05.25. Собств.: Сапрыкина Л.А. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 5 016 800,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 67,8 кв. м., к/н: 50:08:0000000:70663, адрес: МО, р-н Истринский, г. Истра, ул. Ленина, д. 6, кв. 8. П. 270-ПТ от 24.04.25. Собств.: Корсакова Н.М. Взыск: Монахов В.А. Цена: 8 000 000,00р.



7. Кв-ра, общ. пл. 36,9 кв.м., к/н: 50:11:0000000:115598, адрес: МО, г. Красногорск, б-р Космонавтов, д. 1, кв. 373. П. 328-ПТ от 15.05.25. Собств.: Неяскин Ю.В. Взыск: ООО Инвестиционный центр Олимп. Цена: 6 493 000,00р.



8. Кв-ра, общ. пл. 29,9 кв.м., к/н: 50:22:0040108:2652, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Томилино, ул. Гоголя, д. 28, кв. 80. П. 312-ПТ от 19.05.25. Собств.: Лагутин Р.А. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 597 232,80р.



9. Кв-ра, общ. пл. 43,3 кв.м., к/н: 50:05:0000000:51171, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пер. Новый, д. 4, кв. 43. П. 318-ПТ от 19.05.25. Собств.: Кран С.Н. Взыск: АО Тбанк. Цена: 4 714 296,00р.



10. Кв-ра, общ. пл. 37 кв.м., к/н: 50:41:0000000:30029, адрес: МО, г. Лобня, ул. Катюшки, д. 58, кв. 121. П. 322-ПТ от 19.05.25. Собств.: Абрамкина Е.А. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 5 128 259,20р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 500 кв.м., к/н: 50:23:0050565:3146, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское. П. 269-ПТ от 24.04.25. Собств.: Мержоева М.Ш. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 224 400,00р.



2. Здание, общ. пл. 18,1 кв.м., к/н: 50:17:0011013:453; Зем. уч., общ. пл. 1 008 кв.м., к/н: 50:17:0011013:222, адрес: МО, р-н Павлово-Посадский, д. Кузнецы, снт Химик, д. 158. П. 266-ПТ от 24.04.25. Собств.: Смирнов В.М. Взыск: Кочедыков И.К. Цена: 1 344 928,48р.



3. Кв-ра, общ. пл. 59,2 кв.м., к/н: 50:23:0000000:143050, адрес: МО, г. Раменское, ул. Лесная, д. 25А, кв. 11. П. 278-ПТ от 24.04.25. Собств.: Байматов Ж.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 981 175,10р.



4. Жил. здание, общ. пл. 298,9 кв.м., к/н: 50:32:0050112:2656; гараж, общ. пл. 45,5 кв.м., к/н: 50:32:0050112:2672; баня, общ. пл. 42,1 кв.м., к/н: 50:32:0050112:2626; Зем. уч., общ. пл. 1905 +/- 31 кв.м., к/н: 50:32:0050112:1008; адрес: МО, Серпуховский р-н, д. Всходы, ДПК Большие Всходы, д.182. П. 268-ПТ от 24.04.25. Собств.: Чекрыгин Э.А. Взыск: АО НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления. Цена: 19 111 400,00р.



5. Зем. уч., общ. пл. 1000 кв.м., к/н: 50:31:0051101:153, адрес: МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ Ветеран-2, уч. 153. П. 265-ПТ от 24.04.25. Собств.: Шункулов Р.У. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 528 360,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.05.2025г.



Дата окончания приема заявок – 09.06.2025г.



Дата, время проведения торгов –11.06.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 800 +/- 20 кв.м., к/н: 50:36:0020216:36, адрес: МО, г.о. Коломна, д. Якшино, тер. кадастр. кв-ла 50-36-0020216, уч. 29. П. 314-ПТ от 19.05.25. Собств.: Романов А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 240 000,00р.



2. Зем. уч., общ. пл. 800 +/- 10 кв. м., к/н: 50:23:0050553:1187, адрес: МО, Раменский г.о, дер. Булгаково. П. 315-ПТ от 19.05.25. Собств.: Магомедов У.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 269 600,00р.



3. Зем. уч., общ. пл. 600+/-17 кв. м., к/н: 50:23:0050563:2744, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Першино. П. 323-ПТ от 19.05.25. Собств.: Юсупова Х.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 300 600,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 29,9 кв.м., к/н: 50:30:0000000:13590, адрес: МО, р-н. Егорьевский, г. Егорьевск, 40 лет Октября, д. 12, кв.6. П. 277-ПТ от 24.04.25. Собств.: Буракова С.Ю. Взыск: АО Тбанк. Цена: 1 309 197,88р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.