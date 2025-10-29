ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 14 ноября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –29.10.2025г.

Дата окончания приема заявок –12.11.2025г.

Дата, время проведения торгов –14.11.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 26,10 кв.м., к/н: 50:04:0020605:457, адрес: МО, м.о. Дмитровский, г. Яхрома, мкр. Левобережье, д. 21, кв. 86. П.696-ПТ от 08.10.25. Собств.: ООО ЛЕНД СТРОЙ. Взыск: АО Азиатско-Тихоокеанский Банк. Цена: 2 360 000,00р.

2. Кв-ра, общ. пл., 55,3 кв.м., к/н: 50:11:0020302:613, адрес: МО, г.о. Красногорск, п. Отрадное, ул. Айвазовского, д. 7, кв. 5. П.681-ПТ от 07.10.25. Собств.: Фарына Г.Ф. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 8 179 907,20р.

3. Кв-ра, общ. пл. 37,6 кв.м., к/н: 50:11:0020213:3200, адрес: МО, р-н. Красногорский, г. Красногорск, б-р. Павшинский, д. 12, кв. 133. П.675-ПТ от 07.10.25. Собств.: Изтелеуова З.Г. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 6 510 214,40р.

4. Жил. дом, общ. пл. 159,3 кв.м., к/н: 50:26:0090902:1722; Зем. уч., общ. пл. 1 035 кв.м, к/н: 50:26:0090902:485, адрес: МО, Наро-Фоминский г.о., с.п. Ташировское, у д. Плесенское, тер. Николины озера, д. 201. П.694-ПТ от 08.10.25. Собств.: Васильева О.В. Взыск: Гладкова Л.Н. Цена: 10 000 000,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 62.10, к/н: 50:20:0000000:252194, адрес: МО, Одинцовский р-н, с. Успенское, д. ЗЗ, кв.28. П.711-ПТ от 17.10.25. Собств.: Сонин С.Н. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 9 602 000,00р.

6. Кв-ра, общ. пл. 83,80 кв.м., к/н: 50:20:0010336:22783, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 40, кв. 108. П.709-ПТ от 17.10.25. Собств.: Барабанов А.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 9 725 600,00р.

7. Кв-ра, общ. пл. 51.1 кв.м., к/н: 50:20:0071011:683, адрес: МО, Одинцовский р-н, п. Голицыно, Мира, д. 101, кв. 5. П.701-ПТ от 17.10.25. Собств.: Салаева Н.В. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 2 076 102,90р.

8. Зем. уч., общ. пл. 1001 +/- 22 кв.м., к/н: 50:05:0080503:372, адрес: МО, Сергиево-Посадский муниципальный р н, в р-не д. Калошино, северо-западная часть кадастрового квартала. П.705-ПТ от 17.10.25. Собств.: Костыгинова Ю.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 97 600,00р.

9. Нежил. пом., общ. пл. 80,3 кв.м., к/н: 50:21:0060103:2679, адрес: МО, Ленинский р-н, с/п. Молоковское, д. Мисайлово, д. 2, пом. 18а. П.723-ПТ от 24.10.25. Собств.: ООО ОльГор. Взыск: ПАО АКБ МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК. Цена: 12 000 000,00р.

10. Кв-ра, общ. пл. 38 кв.м., к/н: 50:28:0060113:8274, адрес: МО, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкрн. Южный, ул. Курыжова, д. 14, корп. 2, кв. 155. П.726-ПТ от 24.10.25. Собств.: Грунин И.В. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 4 232 000,00р.

11. Жил. дом, общ. пл. 84.5 кв.м., к/н: 50:20:0000000:32272, и зем. уч., общ. пл. 1132 кв.м., к/н: 50:20:0010203:159, адрес: МО, Одинцовский р-он, с. Ромашково, ул. Каширина, д. 23. П.715-ПТ от 24.10.25. Собств.: Нефедов П.А. Взыск: Власов А.В. Цена: 6 000 000,00р.

12. Кв-ра, общ. пл. 63 кв.м., к/н: 50:20:0070227:11012, адрес: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 10, кв. 237. П.720-ПТ от 24.10.25. Собств.: Серяйкина Г.В. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 8 871 200,00р.

13. Кв-ра, общ. пл. 30,3 кв.м., к/н: 50:10:0010204:1053, адрес: МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д.30, кв.32. П.716-ПТ от 24.10.25. Собств.: Александрова М.И. Взыск: АО ДОМ.РФ. Цена: 4 066 400,00р.

14. Кв-ра, общ. пл. 42,4 кв.м., к/н: 50:10:0010405:5006, адрес: МО, г. Химки, ул. Пожарского, д. 14, кв.65. П.719-ПТ от 24.10.25. Собств.: Комышева Н.А. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 4 784 800,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 31,3 кв.м., к/н: 50:21:0080105:12350, адрес: МО, Ленинский р-н, д. Сапроново, мкр. Купелинка, кв-л Северный, д.24, кв.249. П.635-ПТ от 12.09.25. Собств.: Кулиш И. Г. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 3 878 720,00р.

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл., 1040 +/- 11 кв.м., к/н: 50:03:0050180:2526, адрес: МО, Клинский p-он, д. Марфино. П.679-ПТ от 07.10.25. Собств.: Тураев И.Э. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 484 200,00р.

2. Жил. дом, общ. пл. 131,3 кв.м., к/н: 50:18:0090613:1788, зем. уч. общ. пл. 1000+/- 22 кв.м., к/н: 50:18:0090613:700. Адрес: МО, Можайский г.о., д. Хорошилово, территория ДНП Лесная губерния, ул. Ясная, д.26. П.710-ПТ от 17.10.25. Собств.: Давиташвили М.Т. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 880 000,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/,

https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское,

Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.