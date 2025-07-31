ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 15 августа

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 31.07.2025г.

Дата окончания приема заявок – 13.08.2025г.

Дата, время проведения торгов –15.08.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 45,8 кв.м., к/н: 50:30:0010103:1302, адрес: МО, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, мкр. 1-й, д.21, кв. 78. П.494-ПТ от 11.07.25. Собств.: Утенина А.Н. Взыск: АО Тбанк. Цена: 2 602 743,65р.



2. Кв-ра, общ. пл. 24,5 кв.м., к/н: 50:28:0060113:12782, адрес: МО, г/о Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 32, кв. 112. П.491-ПТ от 11.07.25. Собств.: Мялькина Е.П. Взыск: ПАО АК БАРС Банк. Цена: 3 147 200,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 83 кв.м., к/н: 50:26:0180201:2669, адрес: МО, Наро-Фоминский p-он, г.п. Апрелевка, г. Апрелевка, ул. Ясная, д. 5, кв.4. П.513-ПТ от 18.07.25. Собств.: Солдатова О.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 9 791 200,00р.



4. Кв-ра, общ. пл. 20,5 кв.м., к/н: 50:13:0000000:29813, адрес: МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский, пр. Институтский, д. 1, пом. 50. П.504-ПТ от 18.07.25. Собств.: Администрация ГО Пушкинский МО. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 2 034 900,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 51,2 кв.м., к/н: 50:48:0010406:133, адрес: МО, г. Реутов, ул. Новая, д.10, кв.144. П.499-ПТ от 18.07.25. Собств.: Комаровская Д.В. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 9 424 000,00р.



6. Жилой дом, общ. пл. 54,2 кв.м., к/н: 50:05:0010312:469; Зем. уч., общ. пл. 1800 +/-30 кв.м., к/н: 50:05:0010312:34, адрес: МО, Сергиево-Посадский г.о., д. Филипповское. П.511-ПТ от 18.07.25. Собств.: Кучеренко А. Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 233 600,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 35,2 кв.м., к/н: 50:15:0000000:67112, адрес: МО, Балашихинский р-н., г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д.10/6, кв.62. П. 436-ПТ от 01.07.25. Собств.: Говорова Т.В. Взыск: ООО Континент. Цена: 3 063 400,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 59,1 кв.м., к/н: 50:07:0000000:12231, адрес: МО, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ш. Рижское, д.15, кв.10. П. 410-ПТ от 20.06.25. Собств.: Синицына Н.К. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 2 801 600,00р.



3. Зем. уч., общ. пл. 678+/-9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:16768, адрес: МО, Домодедовский р-н, г/о Домодедово, д. Матчино. П. 405-ПТ от 20.06.25. Собств.: Супрун И.Е. Взыск: ПАО «Сбербанк». Цена: 616 760,00р.



4. Зем. уч., общ. пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:11482, адрес: МО, г. Домодедово, с. Юсупово. П. 406-ПТ от 20.06.25. Собств.: Акаба Д.Ц. Взыск: ПАО «Сбербанк». Цена: 576 886,50р.



5. Кв-ра, общ. пл. 43,7 кв.м., к/н: 50:28:0030237:1154, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д. 45, кв. 37. П.466-ПТ от 01.07.25. Собств.: Михайлов А. В., Михайлова И.М. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 3 693 760,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 33.4 кв.м., к/н: 50:30:0000000:24061, адрес: МО, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Владимирская, д.13, кв.5. П. 403-ПТ от 20.06.25. Собств.: Понкратов А.С. Взыск: Лютая Е.Н. Цена: 850 000,00р.



7. Кв-ра, общ. пл. 46,9 кв.м., к/н: 50:13:0050314:735, адрес: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, проезд Разина, д. 4, кв. 41. П.447-ПТ от 01.07.25. Собств.: Агешина Е.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 863 080,00р.



8. Кв-ра, общ. пл. 43,9 кв. м., к/н: 50:23:0000000:109993, адрес: МО, Раменский р-н, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 26, к.1, кв.80. П. 439-ПТ от 01.07.25. Собств.: Беккеров А.М., Беккерова Е.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 821 320,00р.



9. Кв-ра, общ. пл. 67 кв.м., к/н: 50:09:0070106:6081, адрес: МО, Солнечногорск, г.п. Андреевка, д. Голубое, ул. Трехсвятская, д. 18, кв. 364. П. 412-ПТ от 20.06.25. Собств.: Рябов Н.В., Рябова О.А. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала - Московский банк ПАО Сбербанк. Цена: 4 887 995,72р.



10. Кв-ра, общ. пл. 60,3 кв.м., к/н: 50:44:0000000:1968, адрес: МО, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 2, кв. 104. П. 445-ПТ от 01.07.25. Собств.: Полтавченко И.А. Взыск: АКБ Абсолют Банк (ПАО). Цена: 4 697 746,00р.



11. Зем. уч., общ. пл. 630 кв.м., к/н: 50:14:0030111:2947, адрес: МО, г.о. Щелково, п. Литвиново. П. 452-ПТ от 01.07.25. Собств.: Исмаилова З.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 354 960,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 31.07.2025г.



Дата окончания приема заявок – 13.08.2025г.



Дата, время проведения торгов –15.08.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 360 кв.м, к/н: 50:37:0020406:151, адрес: МО, Каширский р-н, с/п Домнинское, д. Никулино. П.505-ПТ от 18.07.25. Собств.: Вейдэман В.В. Взыск: Царицынский ОСП г. Москва. Цена: 391 163,00р.



2. Зем. уч., общ. пл. 1006 +/- 22 кв.м., к/н: 50:19:0040320:775, адрес: МО, Рузский р-н, д. Бельково. П.489-ПТ от 11.07.25. Собств.: Поляковский В.Т.-Ю. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 468 900,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 1500 +/-14 кв.м., к/н: 50:07:0010502:251, адрес: МО. Волоколамский р-н, с/пос. Теряевское, ул. Полевая, 38. П. 365-ПТ от 30.05.25. Собств.: Мамеев Т.И. Взыск: БАНК ВТБ (ПАО). Цена: 671 160,00р.



2. Зем. уч., общ. пл. 1200 кв.м., к/н: 50:07:060337:64, адрес: МО, Волоколамский р-н, г/п Сычево, д. Новопавловское, ул. Луговая, 160. П. 415-ПТ от 01.07.25. Собств.: Жестков М.А. Взыск: ГК АСВ КУ ООО КБ Ренессанс. Цена: 552 500,00р.



3. Зем. уч., общ. пл. 248 900 кв.м., к/н: 50:28:0010618:20, адрес: МО, Домодедовский р-н, вблизи д. Авдотьино. П. 433-ПТ от 30.06.25. Собств.: ООО УК ДЖИ АЙ СИ ЭМ. Взыск: АО «БТА Банк». Цена: 546 693 427,53р.



4. Жилой дом, общ. пл. 362,5 кв.м., к/н: 50:33:0020263:78; Зем. уч., общ. пл. 1071 кв.м. к/н: 50:33:0020263:6, адрес: МО, Ступинский р-н, пгт. Михнево, ул. Парковая, д. 5. П. 379-ПТ от 06.06.25. Собств.: Пушкина А.И. Взыск: Зюльков С.И. Цена: 14 367 720,00р.



5. Зем. уч., общ. пл. 822 +/-20 кв.м., к/н: 50:23:0010365:788, адрес: МО, Раменский г.о. П. 441-ПТ от 01.07.25. Собств.: Казарова Б.Ш. Взыск: Филиал № 7701 Банка ВТБ(ПАО). Цена: 975 120,00р.



6. Зем. уч., общ. пл. 1000 кв.м., к/н: 50:23:0040205:76; Дом (незавершенное строительство), адрес: МО, Раменский р-н, с.п. Софьинское, с. Софьино, уч. № 12с. П. 448-ПТ от 01.07.25. Собств.: Хачатрян А.О. Взыск: ООО АМТ БАНК. Цена: 2 988 291,99р.



7. Зем. уч., общ. пл. 1476 кв.м., к/н: 50:23:0040205:55; Дом (незавершенное строительство), адрес: МО, Раменский р-н, с.п. Софьинское, с. Софьино, уч. № 137с. П. 458-ПТ от 01.07.25. Собств.: Хачатрян А.О. Взыск: ООО АМТ БАНК. Цена: 3 003 822,96р.



8. Жил. дом, общ. пл. 156.3 кв.м., к/н: 50:23:0010372:1029; Зем. уч., общ. пл. 1248 +/-309 кв. м., к/н: 50:23:0010372:183, адрес: МО, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Минино, ул. Центральная, д.55. П. 460-ПТ от 01.07.25. Собств.: Каратова С.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 743 000,00р.



9. Кв-ра, общ. пл. 41,3 кв.м., к/н: 50:37:0000000:5124, адрес: МО, Каширский р-н., г. Кашира, ул. Центральная, д. 11, кв. 14. П. 437-ПТ от 01.07.25. Собств.: Куликов Р.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 407 200,00р.



10. Комната, общ. пл. 31.4 кв.м., к/н: 50:37:0000000:1855, с 62/100 в ком. кв-ре, адрес: МО, г. Кашира, ул. Московская, д. 1, кв. 9, ком.1,3. П. 438-ПТ от 01.07.25. Собств.: Гавриляк П.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 383 120,00р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.