ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 16 апреля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 01.04.2025г.



Дата окончания приема заявок – 14.04.2025г.



Дата, время проведения торгов –16.04.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв-е 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 43,7 кв.м., к/н: 50:28:0030235:420, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д. 4, кв. 58. П. 214-ПТ от 26.03.25. Собств.: Залесская Т.В. Взыск: Саутин А.Н. Цена: 5 000 000,00р.



2. Жил. дом, общ. пл. 125,7 кв.м., к/н: 50:18:0080310:4991, Зем. уч., общ. пл. 865 +/-21 кв.м., к/н: 50:18:0080310:859, адрес: МО, Можайский г.о, д. Денисьево, территория СНТ Борисьево, д. 371. П. 190-ПТ от 19.03.25. Собств.: Сущенко А.В. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 4 676 000,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 32,3 кв.м., к/н: 50:48:0010402:765, адрес: МО, г. Реутов, ул. Ашхабадская, д.19Б, кв.17. П. 165-ПТ от 06.03.25. Собств.: Селезнев С.А. Взыск: ООО БИЗНЕС ИНВЕСТИЦИИ. Цена: 6 948 000,00р.



4. Жил. дом, общ. пл. 213,7 кв.м., к/н: 50:31:0050325:565; Зем. уч., общ. пл. 746 кв.м., к/н: 50:31:0050325:553, адрес: МО, г.о. Чехов, д. Поповка, ул. Нагорная, д. 24а, стр. 2. П. 204-ПТ от 26.03.25. Собств.: Абдулазимов Р.Б. Взыск: Среднерусский банк ПАО Сбербанк. Цена: 4 436 800,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 41,2 кв.м., к/н: 50:49:0010201:2114, адрес: МО, г.о. Звенигород, г. Звенигород, квартал Введенское, д.1Б, кв.370. П. 197-ПТ от 19.03.25. Собств.: Кочевцев А.А., Кочевцева Ю.И. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена:4 571 200,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 127,5 кв.м., к/н: 50:20:0000000:138288, адрес: МО, р-н Одинцовский, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 26а, пом. 6. П. 203-ПТ от 26.03.25. Собств.: Мацукатов Н.К. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 20 300 000,00р.





Изв-е 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 63,2 кв.м., к/н: 50:22:0000000:101608, адрес: МО, г. Люберцы, п. Калинина, д. 50, кв. 39. П. 213-ПТ от 26.03.25. Собств.: Комальцева Е.В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 6 691 200,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 39,5 кв.м., к/н: 50:05:0000000:31002, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Строителей, д. 1, кв. 14. П. 144-ПТ от 26.02.25. Собств.: Меняшева А.А. Взыск: АО АЛЬФА-БАНК. Цена: 2 235 660,48р.



3. Кв-ра, общ. пл. 46 кв.м., к/н: 50:31:0060333:348, адрес: МО, Чеховский р-н, с.п. Баранцевское, п. дома отдыха Лопасня, ул. Зеленая, д.1, кв. 17. П. 162-ПТ от 06.03.25. Собств.: Мартынова А.А. Взыск: ОАО Сбербанк России в лице Среднерусского банка ПАО Сбербанк. Цена: 1 716 320,00р.



4. Помещение, общ. пл. 424,8 кв.м., к/н: 50:20:0050330:3791, адрес: МО, Одинцовский р-н, д. Маслово, вл.1, д.34, блок 3. П. 141-ПТ от 25.02.25. Собств.: Быковская Д.С. Взыск: Инспекция ФНС №23 по г. Москве. Цена: 47 289 240,00р.



5. Зем. уч., общ. пл. 607+/-17 кв.м., к/н: 50:14:0030111:2839, адрес: МО, г.о. Щелково, п. Литвиново. П. 154-ПТ от 26.02.25. Собств.: Геворгян Э.Ц. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала - Среднерусский Банк ПАО Сбербанк. Цена: 386 325,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 43,2 кв.м., к/н: 50:45:0000000:35160, адрес: МО, г. Королев, ул. Мичурина, д. 8 кв. 60. П.149-ПТ от 26.02.25. Собств.: Семенова Ю.А. Взыск: ООО Сильные Фигуры. Цена: 3 400 000,00р.



7. Кв-ра, общ. пл. 98,1 кв.м., к/н: 50:26:0180427:1658, адрес: МО, Наро- Фоминский г.о., д. Мартемьяново, кв. 1. П. 156-ПТ от 06.03.25. Собств.: Безоян Р.С. Взыск: АО «ГАЗПРОМБАНК». Цена: 5 568 050,12р.



8. Кв-ра, общ. пл. 37,9 кв.м., к/н: 50:13:0000000:52882, адрес: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Лесная, д. 3, кв. 31. П. 160-ПТ от 06.03.25. Собств.: Катков О.А. Взыск: ФГКУ Федеральное Управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Цена: 2 779 500,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 01.04.2025г.



Дата окончания приема заявок – 14.04.2025г.



Дата, время проведения торгов –16.04.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв-е 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. 1/2 доля земельного участка, общ. пл. 600 кв.м., к/н: 50:05:0020305:7, адрес: МО, р-н Сергиево-Посадский, с.п. Реммаш, д. Мехово, СНТ Мехово-2, уч. 46. П. 206-ПТ от 26.03.25. Собств.: Титов Г.Ю. Взыск: Занько В.С. Цена: 103 000,00р.



2. Зем. уч., общ. пл. 804 +/-20 кв.м., к/н: 50:03:0070380:2040, адрес: МО, Клинский р-н, примерно в 500м. от д. Дятлово по направлению на север, ТСН Заповедное Озеро. П. 146-ПТ от 26.02.25. Собств.: Губин В.Е. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 273 600,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 27,4 кв.м., к/н: 50:09:0000000:132215, адрес: МО, р-н Клинский, г. Клин, ул. Чайковского, д. 67а, кв. 35. П. 177-ПТ от 13.03.25. Собств.: Назар Д.А. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 2 520 000,00р.



Изв-е 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. 76/100 долей в праве общей долевой собств. жилой квартиры, общ. пл. 52,8 кв.м., к/н: 50:34:0000000:18327, адрес: МО, г. Коломна, ул. Левшина, д. 28 А, кв. 2. П. 138-ПТ от 19.02.25. Собств.: Кузнецов С.А., Кузнецова Е.Л. Взыск: Кузнецова Н.И. Цена: 2 972 452,55р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.