ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 16 июля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 01.07.2025г.



Дата окончания приема заявок – 14.07.2025г.



Дата, время проведения торгов –16.07.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:11482, адрес: МО, г. Домодедово, с. Юсупово. П. 406-ПТ от 20.06.25. Собств.: Акаба Д.Ц. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 678 690,00р.



2. Зем. уч., общ. пл. 678+/-9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:16768, адрес: МО, Домодедовский р-н, г/о Домодедово, д. Матчино. П. 405-ПТ от 20.06.25. Собств.: Супрун И.Е. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 725 600,00р.



3. Жилой дом, общ. пл. 362,5 кв.м., к/н: 50:33:0020263:78; Зем. уч., общ. пл. 1071 кв.м. к/н: 50:33:0020263:6, адрес: МО, Ступинский р-н, пгт. Михнево, ул. Парковая, д. 5. П. 379-ПТ от 06.06.25. Собств.: Пушкина А.И. Взыск: Зюльков С.И. Цена: 16 903 200,00р.



4. Зем. уч., общ. пл. 600 кв.м., к/н: 50:32:0030225:10152, адрес: МО, г.о. Серпухов, г. Серпухов, д. Сьяново-2. П. 381-ПТ от 06.06.25. Собств.: Артюшенко А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 295 200,00р.



5. Зем. уч., общ. пл. 600 кв.м., к/н: 50:32:0030225:10108, адрес: МО, г.о. Серпухов, г. Серпухов, д. Съяново-2. П. 409-ПТ от 20.06.25. Собств.: Бигвава Л.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 299 200,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 67 кв.м., к/н: 50:09:0070106:6081, адрес: МО, Солнечногорск, г.п. Андреевка, д. Голубое, ул. Трехсвятская, д. 18, кв. 364. П. 412-ПТ от 20.06.25. Собств.: Рябов Н.В., Рябова О.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 750 583,20р.



7. Кв-ра, общ. пл. 30,7 кв.м., к/н: 50:10:0010205:96, адрес: МО, г. Химки, ул. Союзная, д.1, кв.64. П. 395-ПТ от 20.06.25. Собств.: Кергенсков А.А. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 5 041 600,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 69,1 кв.м., к/н: 50:22:0050203:11358, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Южный, д. 11, кв. 196. П. 338-ПТ от 27.05.25. Собств.: Халилов Х.Д. Оглы Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 7 772 400,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 38,1 кв.м., к/н: 50:23:0030144:4750, адрес: МО, Раменский p-он, п. Островецкое, д. Островцы, ул. Подмосковная, д. 36, кв 17. П. 342-ПТ от 27.05.25. Собств.: Тамарян Т.К. Взыск: АКБ Абсолют Банк (ПАО). Цена: 3 485 000,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 37 кв.м., к/н: 50:41:0000000:30029, адрес: МО, г. Лобня, ул. Катюшки, д. 58, кв. 121. П. 322-ПТ от 19.05.25. Собств.: Абрамкина Е.А. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 4 359 020,32р.



4. Объект незавершенного строительства, общ. пл. 136.4 кв.м., к/н: 50:20:0080803:642; Зем. уч., общ. пл. 696 кв.м., к/н: 50:20:0080802:394, адрес: МО, р-н Одинцовский, с/п Ершовское, уч. 119, СНТ Покровское-2000. П. 335-ПТ отт 27.05.25. Собств.: Хатаева М.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 066 305,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 73,3 кв.м., к/н: 50:43:0070201:4053, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Бережок, д. 3, кв. 413. П. 346-ПТ от 27.05.25. Собств.: Климова Е.С. Взыск: ОАО Альфа- Банк. Цена: 6 075 639,52р.



6. Кв-ра, общ. пл. 48 кв.м., к/н: 50:58:0050205:3114, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Стадионная, д. 1, корп. 1, кв. 52. П. 347-ПТ от 27.05.25. Собств.: Шевченко А.А. Взыск: ООО ПКО Кредитор. Цена: 3 850 160,00р.



7. Зем. уч., общ. пл. 606 +/- 17 кв.м., к/н: 50:14:0030111:2840, адрес: МО, г.о. Щелково, пос. Литвиново. П. 336-ПТ от 27.05.25. Собств.: Бренерт А.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 429 080,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 01.07.2025г.



Дата окончания приема заявок – 14.07.2025г.



Дата, время проведения торгов –16.07.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 59,1 кв.м., к/н: 50:07:0000000:12231, адрес: МО, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ш. Рижское, д.15, кв.10. П. 410 от 20.06.25. Собств.: Синицына Н.К. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 3 296 000,00р.



2. Зем. уч., общ. пл. 1500 +/-14 кв.м., к/н: 50:07:0010502:251, адрес: МО. Волоколамский р-н, с/пос. Теряевское, ул. Полевая, 38. П. 365-ПТ от 30.05.25. Собств.: Мамеев Т.И. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 789 600,00р.



Извещение 4. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 950 +/- 1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1056, адрес: МО, Воскресенский р-н. П. 330-ПТ от 15.05.25. Собств.: Муртузов З.Р. Взыск: ПАО Сбербанк в лице филиала Среднерусский банк ПАО Сбербанк. Цена: 201 960,00р.



2. Зем. уч., общ. пл. 600 кв.м., к/н: 50:04:0220204:5, адрес: МО, р-н Дмитровский, с/о Орудьевский, с/т Романтик, уч.44. П. 361-ПТ от 30.05.25. Собств.: Рахманова Е.И. Взыск: АО Аэромар. Цена: 417 265,85р.



3. Зем. уч., общ. пл.1500 +/-14 кв.м., к/н: 50:03:0040217:337, адрес: МО, Клинский р-н, Давыдовский с/с, д. Борозда, № 8. П. 357-ПТ от 30.05.25. Собств.: Малахова А.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 119 687,50р.



4. Зем. уч., общ. пл. 1785 +/-15 кв.м., к/н: 50:03:0050180:2458, адрес: МО, Клинский р-н, д. Марфино. П. 344-ПТ от 27.05.25. Собств.: Яндарбиев М-Х. М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 743 920,00р.



5. Зем. уч., общ. пл. 800 +/- 14 кв.м., к/н: 50:03:0060480:1894, адрес: МО, Клинский р-н, д. Волосово. П. 334-ПТ от 27.05.25. Собств.: Абакумова О.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 442 000,00р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское,Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.