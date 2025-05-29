ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 16 июня

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29.05.2025г.



Дата окончания приема заявок – 11.06.2025г.



Дата, время проведения торгов –16.06.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Нежилое здание, общ. пл. 2908.3 кв.м., к/н: 50:03:0010311:51; Зем.уч., общ. пл. 4100 кв.м., к/н: 50:03:0010311:4, адрес: МО, г. Клин, ул. Левонабережная, д.1. П.293-ПТ от 26.05.25г. Собств.: ТУ Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в МО. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 57 499 500,00р.



2. Зем.уч., общ. пл. 1000 +/- 8 кв.м., к/н: 50:03:0010320:56, адрес: МО, р-н Клинский, г.п. Клин, ул. Талицкая, уч. 60а. Жилой дом, общ. пл. 358.4 кв.м., к/н: 50:09:0000000:60781, адрес: МО, р-н Клинский, г. Клин, ул. Талицкая, д. 64. П.293-ПТ от 26.05.25г. Собств.: ТУ Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в МО. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 11 536 850,00р.



3. Зем.уч., общ. пл. 2000кв.м., к/н: 50:03:0040236:216; Жилой дом, общ. пл. 273.1 кв.м., к/н: 50:09:0000000:86949; Здание, общ. пл. 100кв.м., к/н: 50:03:0040236:263; Гараж, общ. пл. 187 кв.м., к/н: 50:03:0040236:264, адрес: МО, Клинский р-н, с/пос. Зубовское, д. Новощапово, д.36. П.293-ПТ от 26.05.25г. Собств.: ТУ Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в МО. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 540 600,00р.



4. Зем.уч., площадью 170 кв.м., к/н: 50:03:0010216:40; магазин, общ. пл. 106 кв.м., к/н: 50:09:0000000:159069, адрес: МО, р-н Клинский, г. Клин, ул. Гагарина, 26Г. П.293-ПТ от 26.05.25г. Собств.: ТУ Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в МО. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 341 800,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 67 кв.м., к/н: 50:09:0000000:118144, адрес: МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Ленинградская, д. 23, кв. 19. П.293-ПТ от 26.05.25г. Собств.: ТУ Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в МО. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 719 756,25р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.