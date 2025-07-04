ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 18 июля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 04.07.2025г.



Дата окончания приема заявок – 16.07.2025г.



Дата, время проведения торгов –18.07.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 248 900 кв.м., к/н: 50:28:0010618:20, адрес: МО, Домодедовский р-н, вблизи д. Авдотьино. П. 433-ПТ от 30.06.25. Собств.: ООО УК ДЖИ АЙ СИ ЭМ. Взыск: АО БТА Банк. Цена: 643 168 738,27р.



2. Кв-ра, общ. пл. 59,1 кв.м., к/н: 50:07:0000000:12231, адрес: МО, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ш. Рижское, д.15, кв.10. П. 410-ПТ от 20.06.25. Собств.: Синицына Н.К. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 3 296 000,00р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское,Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.