ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 24 июня

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 06.06.2025г.



Дата окончания приема заявок – 20.06.2025г.



Дата, время проведения торгов –24.06.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 69,1 кв.м., к/н: 50:22:0050203:11358, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Южный, д. 11, кв. 196. П. 338-ПТ от 27.05.25. Собств.: Халилов Х.Д. Оглы Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 9 144 000,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 38,1 кв.м., к/н: 50:23:0030144:4750, адрес: МО, Раменский p-он, с.п. Островецкое, д. Островцы, ул. Подмосковная, д. 36, кв 17. П. 342-ПТ от 27.05.25. Собств.: Тамарян Т.К. Взыск: АКБ Абсолют Банк (ПАО). Цена: 4 100 000,00р.



3. Объект незавершенного строительства, общ. пл. 136.4 кв.м., к/н: 50:20:0080803:642; Зем. уч., общ. пл. 696 кв.м., к/н: 50:20:0080802:394, адрес: МО, Одинцовский р-н, с.п. Ершовское, СНТ Покровское-2000, уч. 119. П. 335-ПТ от 27.05.25. Собств.: Хатаева М.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 8 313 300,00р.



4. Кв-ра, общ. пл. 73,3 кв.м., к/н: 50:43:0070201:4053, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Бережок, д. 3, кв. 413. П. 346-ПТ от 27.05.25. Собств.: Климова Е.С. Взыск: ОАО Альфа- Банк. Цена: 7 147 811,20р.



5. Кв-ра, общ. пл. 58,6 кв.м., к/н: 50:39:0030302:777, адрес: МО, Серебряно-Прудский р-н, с. Узуново, ул. Почтовая д.9А, кв.9. П. 345-ПТ от 27.05.25. Собств.: Крюков Д.Н., Румянцев И.В. Взыск: ООО ЭОС. Цена: 1 196 000,00р.



6. Кв-ра, общ. пл. 48 кв.м., к/н: 50:58:0050205:3114, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Стадионная, д. 1, корп. 1, кв. 52. П. 347-ПТ от 27.05.25. Собств.: Шевченко А.А. Взыск: ООО ПКО Кредитор. Цена: 4 529 600,00р.



7. Зем. уч., общ. пл. 606 +/- 17 кв.м., к/н: 50:14:0030111:2840, адрес: МО, г.о. Щелково, пос. Литвиново. П. 336-ПТ от 27.05.25. Собств.: Бренерт А.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 504 800,00р.



8. Зем. уч., общ. пл. 600 кв.м., к/н: 50:04:0220204:5, адрес: МО, Дмитровский р-н, с/о Орудьевский, в районе д. Непейно, с/т Романтик, уч.44. П. 361-ПТ от 30.05.25. Собств.: Рахманова Е.И. Взыск: АО Аэромар. Цена: 490 901,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 41,7 кв.м., к/н: 50:53:0020103:207, адрес: МО, г. Лыткарино, ул. Набережная, д. 22, кв. 35. П. 303-ПТ от 12.05.25. Собств.: Щербаков А.О. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 302 538,32р.



2. Кв-ра, общ. пл. 93.6 кв.м., к/н: 50:20:0020109:4557, адрес: МО, Одинцовский р-н, г/п Новоивановское, рп Новоивановское, Можайское ш., д. 52, кв. 457. П. 298-ПТ от 12.05.25. Собств.: Филиппов А.Ю. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 12 675 200,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 58.5 кв.м., к/н: 50:20:0010336:16178, адрес: МО, р-н. Одинцовский, г. Одинцово, ш. Можайское, д. 113, кв. 33. П. 311-ПТ от 12.05.25. Собств.: Ленских Т.В. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 6 861 200,00р.



4. Жилое строение, общ. пл. 129,6 кв.м., к/н: 50:27:0020556:775; хозблок, общ. пл. 54,6 кв.м., к/н: 50:27:0020556:1031; Зем. уч., общ. пл. 681 кв.м., к/н: 50:27:0020556:105, адрес: МО, Подольский р-н, Стрелковское с/п, СНТ «Быково», вблизи поселка Быково, уч-к 7-54. П. 309-ПТ от 12.05.25. Собств.: Акертава Л.Д. Взыск: АО ТРОЙКА-Д БАНК в лице КУ ГК АСВ. Цена: 9 507 924,56р.



5. Зем. уч., общ. пл. 605 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1263, адрес: МО, Раменский р-н, с.п. Ульянинское. П. 286-ПТ от 12.05.25. Собств.: Никитин Н.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 174 760,00р.



6. Зем. уч., общ. пл. 830 кв.м., к/н: 50:23:0020379:2793, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское. П. 289-ПТ от 12.05.25. Собств.: Бушуев Н.В. Взыск: Москаленко И.А. Цена: 778 872,00р.



7. Зем. уч., общ. пл. 500+/-16 кв.м., к/н: 50:23:0050565:3109, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское. П. 291-ПТ от 12.05.25. Собств.: Упорникова Л.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 172 720,00р.



8. Кв-ра, общ. пл. 41,2 кв.м., к/н: 50:14:0050301:361, адрес: МО, г. Щелково, ул. Заречная, д.8, корп.1, кв.222. П. 302-ПТ от 12.05.25. Собств.: Гуреев М.С. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 3 448 280,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 06.06.2025г.



Дата окончания приема заявок – 20.06.2025г.



Дата, время проведения торгов –24.07.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 950 +/- 1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1056, адрес: МО, Воскресенский р-н. П. 330-ПТ от 15.05.25. Собств.: Муртузов З.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 237 600,00р.



2. Зем. уч., общ. пл. 1785 +/-15 кв.м., к/н: 50:03:0050180:2458, адрес: МО, Клинский р-н, д. Марфино. П. 344-ПТ от 27.05.25. Собств.: Яндарбиев М-Х. М. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 875 200,00р.



3. Зем. уч., общ. пл. 800 +/- 14 кв.м., к/н: 50:03:0060480:1894, адрес: МО, Клинский р-н, д. Волосово. П. 334-ПТ от 27.05.25. Собств.: Абакумова О.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 520 000,00р.



4. Зем. уч., общ. пл.1500 +/-14 кв.м., к/н: 50:03:0040217:337, адрес: МО, Клинский р-н, Давыдовский с/с, д. Борозда, № 8. П. 357-ПТ от 30.05.25. Собств.: Малахова А.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 493 750,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. 1/3 доли в праве долевой собственности на квартиру, общ. пл. 62,1 кв.м., к/н: 50:45:0000000:12386, адрес: МО, г. Королев, пр-кт. Космонавтов, д. 2 кв. 92. П. 257-ПТ от 16.04.25. Собств.: Богатов Е.Е. Взыск: Гончарова О.В. Цена: 1 269 889,80р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.