ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 25 июля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 11.07.2025г.



Дата окончания приема заявок – 23.07.2025г.



Дата, время проведения торгов –25.07.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 35,2 кв.м., к/н: 50:15:0000000:67112, адрес: МО, Балашихинский р-н., г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д.10/6, кв.62. П. 436-ПТ от 01.07.25. Собств.: Говорова Т.В. Взыск: ООО Континент. Цена: 3 604 000,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 43,7 кв.м., к/н: 50:28:0030237:1154, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Рабочая, д. 45, кв. 37. П.466-ПТ от 01.07.25. Собств.: Михайлов А.В., Михайлова И.М. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 4 345 600,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 33.4 кв.м., к/н: 50:30:0000000:24061, адрес: МО, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Владимирская, д.13, кв.5. П. 403-ПТ от 20.06.25. Собств.: Понкратов А.С. Взыск: Лютая Е.Н. Цена: 1 000 000,00р.



4. Кв-ра, общ. пл. 46,9 кв.м., к/н: 50:13:0050314:735, адрес: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, пр-д Разина, д. 4, кв. 41. П.447-ПТ от 01.07.25. Собств.: Агешина Е.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 544 800,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 43,9 кв. м., к/н: 50:23:0000000:109993, адрес: МО, Раменский р-н, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 26, к.1, кв.80. П. 439-ПТ от 01.07.25. Собств.: Беккеров А.М., Беккерова Е.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 319 200,00р.



6. Зем. уч., общ. пл. 822 +/-20 кв.м., к/н: 50:23:0010365:788, адрес: МО, Раменский г.о. П. 441-ПТ от 01.07.25. Собств.: Казарова Б.Ш. Взыск: Филиал № 7701 Банка ВТБ(ПАО). Цена: 1 147 200,00р.



7. Зем. уч., общ. пл. 1000 кв.м., к/н: 50:23:0040205:0076; Дом (незаверш. строит-во), адрес: МО, Раменский р-н, с.п. Софьинское, с. Софьино, уч. № 12с. П. 448-ПТ от 01.07.25. Собств.: Хачатрян А.О. Взыск: ООО АМТ БАНК. Цена: 3 515 637,64р.



8. Зем. уч., общ. пл. 1476 кв.м., к/н: 50:23:0040205:0055; Дом (незаверш. строит-тво), адрес: МО, Раменский р-н, с.п. Софьинское, с. Софьино, уч. № 137с. П. 458-ПТ от 01.07.25. Собств.: Хачатрян А.О. Взыск: ООО АМТ БАНК. Цена: 3 533 909,36р.



9. Жил. дом, общ. пл. 156.3 кв.м., к/н: 50:23:0010372:1029; Зем. уч., общ. пл. 1248 +/-309 кв. м., к/н: 50:23:0010372:183, адрес: МО, Раменский р-н, с.п. Гжельское, д. Минино, ул. Центральная, д.55. П. 460-ПТ от 01.07.25. Собств.: Каратова С.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 580 000,00р.



10. Кв-ра, общ. пл. 60,3 кв.м., к/н: 50:44:0000000:1968, адрес: МО, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 2, кв. 104. П. 445-ПТ от 01.07.25. Собств.: Полтавченко И.А. Взыск: АКБ Абсолют Банк (ПАО). Цена: 5 526 760,00р.



11. Зем. уч., общ. пл. 630 кв.м., к/н: 50:14:0030111:2947, адрес: МО, г.о. Щелково, п. Литвиново. П. 452-ПТ от 01.07.25. Собств.: Исмаилова З.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 417 600,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 134,6 кв.м., к/н: 50:20:0020202:3007, адрес: МО, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Тихая, д. 25, кв. 16. П. 373-ПТ от 06.06.25. Собств.: Баренбойм Е.И. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 35 554 480,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 60,9 кв.м., к/н: 50:05:0000000:24486, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, д. 67, кв. 45. П. 383-ПТ от 06.06.25. Собств.: Виноградова Ю.Р. Взыск: АО Тбанк. Цена: 4 441 768,16р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 11.07.2025г.



Дата окончания приема заявок – 23.07.2025г.



Дата, время проведения торгов –25.07.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 1200 кв.м., к/н: 50:07:060337:0064, адрес: МО, Волоколамский р-н, г/п Сычево, д. Новопавловское, ул. Луговая, 160. П. 415-ПТ от 01.07.25. Собств.: Жестков М.А. Взыск: ГК АСВ КУ ООО КБ Ренессанс. Цена: 650 000,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 41,3 кв.м., к/н: 50:37:0000000:5124, адрес: МО, Каширский р-н., г. Кашира, ул. Центральная, д. 11, кв. 14. П. 437-ПТ от 01.07.25. Собств.: Куликов Р.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 832 000,00р.



3. Комната, общ. пл. 31.4 кв.м., к/н: 50:37:0000000:1855, с 62/100 в праве собств. на места общего пользования в ком. кв-ре, адрес: МО, г. Кашира, ул. Московская, д. 1, кв. 9, ком.1,3. П. 438-ПТ от 01.07.25. Собств.: Гавриляк П.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. цена: 1 627 200,00р.



Извещение 4. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Зем. уч., общ. пл. 974 +/- 33 кв. м., к/н: 50:14:0040118:1141, адрес: МО, Щелковский р-н, вблизи дер. Серково, СНТ «Железнодорожник», уч. 46. П. 386-ПТ от 06.06.25. Собств.: Кернажицкий В.В. Взыск: Купер В.Л. Цена: 2 642 933,90р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.