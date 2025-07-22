ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 7 августа

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ПТ», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ»: https://tender-active.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 22.07.2025г.



Дата окончания приема заявок – 05.08.2025г.



Дата, время проведения торгов –07.08.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 23,1 кв.м., к/н: 50:45:0010150:924, адрес: МО, г. Королев, ул. Полевая, д. 11, к. 2, кв. 73. П. 474-ПТ от 07.07.25. Собств.: Турчинский Н.Н. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 3 894 400,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 43,3 кв.м., к/н: 50:22:0010301:867, адрес: МО, Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Октябрьский пр-т, д. 294, кор. 2, кв. 6. П. 478-ПТ от 07.07.25. Собств.: Олевская Л.Т. Взыск: АО Банк ДОМ.РФ. Цена: 4 212 000,00р.



3. Кв-ра, общ. пл. 41,9 кв.м., к/н: 50:12:0101801:1209, адрес: МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Троицкая, д. 9, кв. 49. П. 486-ПТ от 11.07.25. Собств.: Сапаралиев М.Т., Бекмурзаева С.Б. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 5 936 000,00р.



4. Помещение жилое (комната), общ. пл. 20 кв.м., к/н: 50:12:0100904:409, адрес: МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Крупской, д. 3, пом. 26. П. 497-ПТ от 11.07.25. Собств.: Айвазян В.Г. Взыск: Солдатенков А.А. Цена: 2 000 000,00р.



5. Кв-ра, общ. пл. 32.6 кв.м., к/н: 50:17:0000000:42422, адрес: МО, Павлово-Посадский р-н, г. Павловский Посад, пер. 1 Мая 1-й, д. 8, кв. 20. П. 459-ПТ от 01.07.25. Собств.: Косенков К.В. Взыск: АО Тбанк. Цена: 2 001 300,80р.



6. Кв-ра, общ. пл. 63.3кв.м., к/н: 50:12:0100806:5442, адрес: МО, р-н. Мытищинский, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 44, кв. 274. П.472-ПТ от 07.07.25. Собств.: Кокчян М.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 8 837 600,00р.



Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 40,6 кв.м., к/н: 50:30:0000000:20451, адрес: МО, г. Егорьевск, ул. Гражданская, д. 145, кв. 8. П.367-ПТ от 30.05.25. Собств.: Можайцева Л.Н. Взыск: АО ДОМ.РФ. Цена: 1 277 550,00р.



2. Зем. уч., общ. пл. 600 кв.м., к/н: 50:32:0030225:10152, адрес: МО, г.о. Серпухов, г. Серпухов, д. Сьяново-2. П. 381-ПТ от 06.06.25. Собств.: Артюшенко А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 250 920,00р.



3. Зем. уч., общ. пл. 600 кв.м., к/н: 50:32:0030225:10108, адрес: МО, г.о. Серпухов, г. Серпухов, д. Съяново-2. П. 409-ПТ от 20.06.25. Собств.: Бигвава Л.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 254 320,00р.



Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО.



Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024г.



Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 22.07.2025г.



Дата окончания приема заявок – 05.08.2025г.



Дата, время проведения торгов –07.08.2025г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 3. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ. пл. 86,1 кв.м., к/н: 50:52:0010110:347, адрес: МО, г. Жуковский, ул. С.Н. Анохина, д. 5, кв. 36. П. 462-ПТ от 01.07.25. Собств.: Быкова А.А. Взыск: ООО ПКО СЭБ Альянс. Цена: 12 837 000,00р.



2. Кв-ра, общ. пл. 37,2 кв.м., к/н: 50:09:0000000:139814, адрес: МО, Клинский р-н, с/п Нудольское, д. Тиликтино, ул. д/о Чайковский, д. 3, кв. 10. П. 496-ПТ от 11.07.25. Собств.: Гуляев В.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 062 873,60р.



3. Зем. уч., общ. пл. 800 +/-10 кв.м., к/н: 50:37:0010202:425, адрес: МО, Каширский р-н, ТОО Каширское. П. 468-ПТ от 07.07.25. Собств.: Муртазаалиев Г.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 230 400,00р.



4. 1/2 доли в общей долевой собственности на квартиру, общ. пл. 42 кв.м., к/н: 50:11:0000000:124918, адрес: МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Спасская, д. 4, пом. 84. П. 446-ПТ от 01.07.25. Собств.: Зубарев В.В. Взыск: Еремин С.С. Цена: 2 500 000,00р.



5. 1/3 доля в праве общ. долевой собственности на квартиру, общ. пл. 83.7 кв.м., к/н: 50:12:0000000:25078, адрес: МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. 3-я Парковая, д. 1, кв. 20. П.477-ПТ от 07.07.25. Собств.: Курганский Е.В. Взыск: Даровский А.А. Цена: 2 830 362,40р.



Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tender-active.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.