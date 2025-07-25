ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 08 августа и 27 августа

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.



Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Квартира общ. пл. 45,9 кв.м. к/н 50:11:0020206:2306, адрес: Московская обл., г.о. Красногорск, д.Сабурово, ул.Заречная, д. 5, к/н 50:11:0020206:2306 , собств.: Ханафин Марсель Хазинурович Ханафинаа Елена Борисовна 1/2 на каждого, взыск.: ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», П.320-САБ, цена: 5 690 000,00 руб.

2. Квартира общ. пл. 31,7 кв.м., к/н 50:55:0000000:50151 адрес: Московская область: г. Подольск, пр-т Революционный, д. 19/21, кв.43, собств. Иванов Сергей Николаевич, взыск. Банк ВТБ (ПАО), П.383-САБ, цена: 3 717 000,00 руб.

3. Квартира общ. пл. 160,1 кв.м., к/н 50:27:0000000:132498 адрес: Московская область, г.о. Подольск, деревня Борисовка, ул. Лесная, д .18, пом. 1, собсв.: Оиспов Александр Эрикович, взыск.: АКБ «Держава», П.386-САБ, цена: 11 360 000,00 руб.

4. Квартира общ. пл.45 кв.м., к/н 50:56:0020204:172 адрес: Московская область, г. Климовск, ул. Рожкова, д. 5А, кв.50, к/н 50:56:0020204:172.:Архипов Александр Викторович, взыск. ПАО «Совкомбанк», П. 391-САБ, цена: 4 076 000,00 руб.

5. Квартира общ. пл. 40.9 кв. м., к/н :50:44:0010108:628, адрес : Московская область, г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 35, кв. 79, собств.: Валюх Вера Александровна, АО «Т-банк», П.424-САБ, цена: 3 805 500,00 руб.

6. Земельный участок, площадью 600+/-9 кв.м., к/н 50:32:0020121:5402, адрес: Московская область, г.о. Серпухов, д. Гавшино, собств.: Бамбушев Владимир Николаевич,взыск.: ПАО «Сбербанк», П.429-САБ, цена: 822 400,00 руб.

7. Земельный участок площадью 600 +/- 9 кв.м., к/н 50:32:0030225:10175, адрес: Московская область, г.о. Серпухов, д Съяново-2, собств.: Ткачев Сергей Михайлович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 432-САБ, цена: 324 800 руб.

8. Помещение (жилая квартира), общ. пл. 57,6 кв.м., к/н 50:36:0010413:103, адрес: Московская область, г. Озеры, пер. Советский, д.5, кв.10, собств. Волкова Алиса Владимировна, взыск.: ПАО «Совкомбанк», П. 438-САБ, цена: 3 154 000,00 руб.

9. Квартира общ. пл. 26 кв.м, к/н 50:52:0010323:1404, адрес: Московская обл., Жуковский, ул. Нижегородская, 28 Б., корп.1 кв. 2/3, собств.: Лавров Владимир Владимирович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.440-САБ, цена: 2 317 366,80 руб.

10. Квартира общ. пл. 34 кв.м., , к/н 50:59:0000000:4721, адрес: Московская область, г. Протвино, ул. Ленина, д. 13 В, кв. 72, собств.: Соболева Анастасия Михайловна, Соболева Ксения Павловна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.445-САБ, цена: 2 070 000,00 руб.

11. Земельный участок пл. 900 кв.м., к/н 50:31:0020101:2814 адрес: Московская область, Чеховский район, д. Масново-Жуково, собств. Шихнебиева Эльза Музафаровна, взыск.: СПАО «Ингосстрах», П.454-САБ, цена: 1 182 518,00 руб.

12. Земельный участок к/н 50:06:0110602:1764, адрес: Московская область, Шаховской р-н, с/п Серединское у д. Дор, площадью 70007 кв.м., собств. Магамадов Хаваж Мусаевич, взыск.: Берберян Ричард Багдасарович, П. 461-САБ, цена: 3 600 000,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 28.07.2025



Дата окончания приема заявок – 07.08.2025



Дата, время проведения торгов –08.08.2025 15:00:00 по моск. вр.



Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/





Арест. недвиж. имущ-во. Первые торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

13. Помещение, пл. 34,80 кв.м., адрес МО, Люберцы, пос. Дачный, Красково, ул. К. Маркса, д.1/1, кв. 246, к/н 50:22:0060703:13300, собств. ООО «Ир-монтаж», взыск. ИФНС № 27, П.455-САБ, цена: 5 414 300,00 руб.

14. Нежилое Здание-корпуса 422 (пожарное депо) общ. пл. 1171,50 кв.м., к/н 50:55:0030901:2608 собств.: Казадаев Сергей Алексеевич, взыск.: физ и юр лица, П. 482-САБ, цена: 11 480 000 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 25.07.2025



Дата окончания приема заявок –25.08.2025



Дата, время проведения торгов – 27.08.2025 15:00:00 по моск. вр.



Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/