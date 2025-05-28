ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 09, 10 июня и 02 июля

Организатор торгов (Продавец) — ООО «САБ» , действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.



Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Залож. Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Квартира № 227, Московская обл., г. о. Красногорск, д. Путилково, бул. Спасо-Тушинский, д. 2, к/н 50:11:0020408:8472, 44,3 кв. м., собств.: Чиканчи Александр Петрович, взыск.: ПАО «Совкомбанк», П.-142-САБ, цена: 6 030 920,00 руб.

2. Квартира, к/н 50:15:0090301:317 МО, г. Балашиха, мкр. Новое Павлино, Косинское шоссе, д. 4, кв. 196, собств.: Колобкова Ольга Викторовна, взыск.: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), П.162-САБ, цена: 5 771 160,00 руб.

3. Земельный участок, площадью 752±/-10 кв.м, Московская область, Можайский район, к/н 50:18:0050116:570, собств.: Косивцова Валентина Александровна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 169-САБ, цена: 246 160,00 руб.

4. Квартира, 54,1 кв. м., МО, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 50, кв. 444, к/н 50:15:0000000:68195, собств.: Бобкова Наталья Сергеевна, взыск.: АО Тинькофф», П.173-САБ, Цена: 4 913 796,96 руб.

5. Земельный участок, 162 +/-4 кв. м., к/н 50:04:0180301:1221 и расположенный на нем Жилой дом, пл. 170 кв. м., к/н 50:04:0180301:1428, МО, Дмитровский г. о., п. Подосинки, собств.: Владимирова Татьяна Александровна, взыск.: Газпромбанк АО, П.175-САБ, цена: 8 905 960,00 руб.

6. Жилой дом, 63,8 кв.м, к/н 50:04:0000000:92414, Нежилое помещение (баня) пл., 101,8 кв. м., к/н 50:04:0000000:92443, расположенные на земельном участке пл. 600 +/-17 кв. м., к/н 50:04:0000000:76112, МО, Дмитровский район, с. о. Костинский, дер. Щетнево, с/т «Юность» уч. 71, П.178-САБ, Цена: 6 397 440,00 руб.

7. Жилой дом, пл. 222,00 кв. м., к/н 50:04:0000000:63175, расположенный на земельном участке, 765 кв. м., к/н 50:04:0120404:401, адрес: МО, Дмитровский р-н, д. Гришино, дом.98, собств. Аргунова Ирина Михайловна, взыск.: КПК «Капитал Инвест», П. 184-САБ, Цена: 3 995 000,00

8. Жилой дом, 170 кв. м., к/н 50:04:0180301:1424, расположенный на земельном участке, пл. 162 +/- 4 кв. м., к/н 50:04:0180301:1216, адрес: МО, Дмитровский г. о., п. Подосинки, д. 102, корп. 3, собств.: Владимирова Татьяна Александровна, взыск: Газпромбанк АО, П.187-САБ, Цена: 9 830 760,00 руб.

9. Квартира № 308, расположенная по адресу: Московская обл., г. о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Стартовая, д. 8, общей площадью 53,6 кв. м., к/н 50:11:0030106:8577, собств.: Абакумов Анна Гирамудиновна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.196-САБ, Цена: 6 551 800,00 руб.

10. Земельный участок 1199 кв. м., к/н 50:05:0030153:224, адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, с. п. Васильевское, в районе д. Ярыгино, СНТ"Имбушка», уч. 9, собств.: Смирнова Ольга Андреевна, взыск.: АО «Райффайзенбанк», П.243-САБ, цена: 427 550,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 30.05.2025



Дата окончания приема заявок — 09.06.2025



Дата, время проведения торгов –10.06.2025 15:00:00 по моск. вр.



Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 5% от нач. цены:

11. Жилой дом, 2 эт., площадь 335 кв. м., к/н 50:33:0030203:472, адрес: Московская область, г. Ступино, с. Липитино, СНТ Каширка 2, участок 44. Земельный участок, площадь 800 кв. м. к/н 50:33:0030203:32, адрес: Московская область, г. Ступино, с. Липитино, СНТ Каширка 2, уч. 44, собств.: Катчев Владимир Юрьевич, взыск.: ПАО «Совкомбанк», П.152-САБ, цена: 10 435 000,00 руб.

12. Квартира, 65,1 кв. м., к/н 50:56:0030303:396, адрес: Московская обл., г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Южный, дом 22, кв. 2, собств.: Пугина Светлана Галимухаматовна, взыск.: ПАО БАНК ВТБ, П.185-САБ, цена: 5 287 200, 00 руб.

13. Земельный участок, пл. 1208.00 кв. м., к/н 50:17:0020120:219, адрес: Московская область, Павлово — Посадский район, Кузнецовское с. п., д. Кузнецы, собст.Мурга Мирослава Ивановна, взыск.Тутушкин Вадим Александрович, П.273-САБ, цена: 2700000,00 руб.

14. Квартира 58,8 кв. м., к/н 50:22:0000000:118939, адрес: Московская область, г. Котельники, мкрн. Парковый, д. 1, к. 20, кв. 617, собств.: Сиукаева Зоя Ревазовна, взыск.: Банк ВТБ (ПАО), П.275-САБ, цена: 8 075 200,00 руб.

15. Нежилое помещение пл. 100,6 кв. м., к/н 50:22:0040602:4918, адрес: Московская область, г. Люберцы, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Академика Северина, д. 7/1, пом. 654, собств.: ООО «Ольгор», взыск.: ООО «ПроАптека», П.279-САБ, цена: 15 463 000,00 руб.

16. Квартира, 30 кв. м., к/н 50:55:0030921:263, адрес: Московская область, г. Подольск, ул., Чехова, д. 8а, кв. 80, собств.: Лунева Светлана Вячеславовна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.277-САБ, цена: 3 775 200,00 руб.

17. Квартира, 42,7 кв. м., к/н № 50:14:0050301:411, адрес: Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 8, корп.1, кв. 138, собств.: Овдей Стнислав Анатольевич, взыск.: ПАО «Промсвязьбанк», П.289-САБ, цена: 3 232 656,23 руб.

18. Земельный участок пл. 1000.00 кв. м., к/н 50:17:0020120:86 адрес: Московская область, Павлово-Посадский район, Кузнецовское с. п., д. Кузнецы, собст.Мурга Мирослава Ивановна, взыск.Тутушкин Вадим Александрович, П.296-САБ, цена: 2200000,00 руб.

19. Квартира, 44,8 кв. м., к/н 50:46:0010403:158, адрес: Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 8 кв. 43, собств.: Чеботарев Дмитрий Васильевич, Жучкин Петр Сергеевич, П.298-САБ, цена: 2 529 512,00 руб.

20. Квартира, пл. 47,4 кв. м., к/н 50:15:0000000:113333, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Гагарина, д. 14, кв. 56, собст.: Григорьева Наталья Александровна, взыск.: ООО «Афанасьевский-7», П.299-САБ, цена: 4 424 000,00 руб.

21. Квартира пл. 39,1 кв. м., к/н 50:09:0000000:128931, адрес: МО, г. Клин, ул. Литейная, д. 49/12, кв. 95, собств.: Александров Сергей Анатольевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.300-САБ, цена: 3 422 470,50 руб.

22. Квартира пл. 130,1 кв. м., к/н 50:11:0010417:18146, адрес: МО, г. Красногорск, бульвар Красногорский, д. 20, кв. 376, собств.Куркин Илья Николаевич, взыск. Ярославцев Роман Павлович, П. 302-САБ, цена: 21 920 000,00 руб.

23. Земельный участок, к/н 50:11:0050506:151, площадью 82 кв. м., адрес: Московская обл., г. о. Красногорск, с/т «Ветеран», участок прилегающий к участку № 5. Земельный участок № 5, к/н 50:11:0050506:155, площадью 596 кв. м., адрес: Московская обл., г. о. Красногорск, с/т «Ветеран».участок № 5. Дом- 322,8 кв. м., к/н 50:11:0050506:1914, адрес: Московская обл., г. о. Красногорск, дер. Глухово, с/т «Ветеран», уч. № 5, собств. Изтелеуова Зарина Гиниятовна, взыск.: Банк ВТБ (ПАО), П.303-САБ, цена: 18 108 000,00 руб.

24. Квартира 52,7 кв. м., к/н 50:04:0070310:2252, адрес: Московская обл., Дмитровский р-н, Икша г/п, поселок опытного хоз-ва Ермолино, улица Центральная, 3, кв. 47, собств.: Перченко Константин Юрьевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 309-САБ, цена: 2048200,00 руб.

25. Земельный участок пл. 1650 +/– 28 кв.м, к/н 50:08:0070328:380, адрес: Московская область, Истринский район, Бужаровское с/п, д. Лечищево, д. 40. Жилой дом, 2 эт., пл. 215,6 кв. м., к/н 50:08:007:0328:464, адрес: Московская область, Истринский район, д. Лечищево, Лесная бухта, 49, собств. Вораксо Станислав Владиславович, взыск.: ГК Агенство по страхованию вкладов Конкурсный управляющий «ПАО «Банк ВВБ», П.310-САБ, цена: 16 130 000,00 руб.

26. Квартира пл. 91,3 кв.м, к/н 50:22:0050101:12503, адрес: Московская область, г. Котельники, ул. Кузьминская, д. 5, кв. 315, собств. Галоян Акоп Шакроевич, взыск.: ПАО «Банк УралСиб», П.311-САБ, цена: 11 832 000,00 руб.

27. Помещение (квартира) пл. 52.80 кв. м., к/н 50:32:0040252:313 адрес: Московская обл, Серпуховский р-н, п. Пограничный, дом 7-а, кв. 21; собств.: Буланова Любовь Николаевна, взыс.: АО КБ Русский народный банк», П.317-САБ, цена: 3 683 200,00 руб.

28. Жилой дом, пл. 72,6 кв. м., к/н 50:31:0020528:90, адрес: Московская область, городское поселение Чехов, г. Чехов, ул. Шараповская, д. 4, и земельный участок пл. 900 кв. м., к/н 50:31:0020526:120, адрес: Московская область, г. Чехов ул. Шараповская, собств.: Шигаранова Анжелика Сергеевна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 318-САБ, цена: 2 768 808,80 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 29.05.2025



Дата окончания приема заявок — 09.06.2025



Дата, время проведения торгов –10.06.2025 15:00:00 по моск. вр.



Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru





Арест. недвиж. имущ-во. Вторые торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

29. Земельный участок, площадь 780 кв. м., кадастровый № 50:16:0703038:234, адрес: Московская обл., р-н Ногинский, г. Электроугли, с/т «Украина», уч. 135, собств.: Зайцев Максим Алексеевич, взыск.: Ромашов Алексей Сергеевич, П.67-САБ, цена: 2 016 823,90 руб.

30. Земельный участок, 995 кв. м., к/н 50:18:0090601:370, адрес Московская область, Можайский район, сельское поселение Борисовское, цена: 530 216,00 руб. Земельный участок 1003 кв. м., к/н 50:18:0090601:273, адрес Московская область, Можайский район, сельское поселение Борисовское, цена 533 069,00 руб. собств.: Карпушов Олег Викторович, взыск.: ООО «Юридический центр защита», П.101-САБ, цена: 903 792,25 руб.





Арест. недвиж. имущ-во. Первые. торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

31. Здание жилое 95,60 кв. м., к/н 50:23:0020115:13316, адрес: МО, р-н. Раменский, дп. Кратово, ул. Жуковского, 8. Земельный участок пл. 1200кв.м., к/н 50:23:0100323:8, адрес ориентира: обл. Московская, р- н Раменский, городское поселение Кратово, дп. Кратово, ул. Жуковского, д. 8. Земельный участок пл. 517 кв.м, к/н 50:23:0100323:9, адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, городское поселение Кратово, ди. Кратово, ул. Жуковского, д. 8, собств.: Сатункин Василий Васильевич, взыск.: Шерлинг Юрий Борисович, П.235-САБ, цена: 8 207 000,00 руб.

32. Земельный участок пл. 3000 кв. м., к/н 50:29:0010503:118, адрес: МО, Воскресенский район, г. о. Воскресенск, д. Дворниково, д. 13, Жилой дом, пл. 138,5 кв. м., к/н 50:29:0010503:477, адрес: МО, Воскресенский район, г. о. Воскресенск, д. Дворниково, д. 13, Здание бани, площадью 30,3 кв. м., к/н 50:29:0010503:698, р адрес: МО, Воскресенский район, г. о. Воскресенск, д. Дворниково, д. 13, Гараж, пл. 31,5 кв. м., к/н 50:29:0010503:699, адрес: МО, Воскресенский район, г. о. Воскресенск, д. Дворниково, д. 13, собств.: Администрация городского округа Воскресенск МО, взыск.Даркина Ирина Владимировна, П.281-САБ, цена: 3279303,55 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 30.05.2025



Дата окончания приема заявок –30.06.2025



Дата, время проведения торгов — 02.07.2025 15:00:00 по моск. вр.



Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/