ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 13 октября 6 ноября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Земельный участок пл. 1500 кв.м., к/н 50:08:0080339:18, адрес: МО, г.о. Истра, д. Медведки, собств.: Березкин Игорь Александрович, П.252-САБ, цена: 1 645 314,00 руб.

2. Земельный участок 1000,00 кв.м., к/н 50:23:0050553:1136, адрес: Московская обл., Раменский городской округ, д. Булгаково, собств.: Мамедов Адалат Баба-Оглы, П.262-САБ, цена: 329 600,00 руб.

3. Квартира 65,9 кв.м., к/н 50:09:0080101:187, адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Драгунского, д. 24, кв. 113, собств.: Зизикин Дмитрий Николаевич, П.388-САБ, цена: 6 167 091,60 руб.

4. Машино-место №1011, пл. 19,8 кв.м., к/н 50:09:0070106:9381, адрес: Московская область, Солнечногорский муниципальный район, городское поселение Андреевка, деревня Голубое, Тверецкий проезд, строение 1, на земельном участке с кадастровым номером 50:09:0070106:3862, собств.: Бровко Андрей Сергеевич, П. 405-САБ, цена:409 600,00 руб.

5. Земельный участок, 801+/-20 кв.м., к/н 50:23:0010365:474, адрес: Московская область, Раменский городской округ, собств.: Хубаева Алина Зазаевна, П. 420-САБ, цена: 1 088 000,00 руб.

6. Земельный участок, общая площадь 500 +/- 16 кв. м, адрес: Московская обл., р-н Раменский, сельское поселение Ульянинское, расположен в западной части кадастрового квартала, к/н 50:23:0050565:3105, собств.: Изубчикова Кристина Александровна, П.428-САБ, цена: 176 000,00 руб.

7. Земельный участок к/н 50:23:0020379:2713, общей площадью 676 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Новохаритоновское, собств.: Шарипов Магомед Асхабович, П.447-САБ, цена: 770 640,00 руб.

8. ½ доля в праве собственности на жилое помещение (квартиру) 58,2 кв.м., расположенную по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкрн. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, д. 31 кв 395, к/н 50:28:0010223:199, собств.: Косякова Виктория Андреевна, П.467-САБ, цена: 2 000 000,00 руб.

9. 9/10 доли квартиры общ. пл. 31,7 кв.м., к/н 59:09:0000000:100370, адрес М.О, г. Клин, Бородинский проезд, д. 10, кв. 47, собств.: Новиков Сергей Борисович, П. 474-САБ, цена: 2 000 000,00 руб.

10. Земельный участок, площадью 500 +/-16 кв.м., к/н 50:23:0050565:3149, адрес: Московская область, Раменский район, сельское поселение Ульянинское в западной части кадастрового квартала, собств.: Акмаев Марат Жемоваевич, П.476-САБ, цена: 250 400,00 руб.

11. Земельный участок пл. 1034 кв.м, адрес: Московская область, Раменский район, сельское к/н 50:23:0040850:183, собств.: Панин Павел Владимирович, П. 488-САБ, цена: 643 303,00 руб.

12. Земельный участок 1000 кв.м, к/н 50:27:0020807:436, адрес: Московская область, г.о. Подольск, деревня Харитоново, д. 7а, собств.: Юлкин Александр Викторович, П.491-САБ, цена: 3 620 000,00 руб.

13. Земельный участок, к/н 50:23:0050573:1511, пл. 700 +/-19 кв.м., адрес: Московская область, городской округ Раменское, деревня Аргуново, собств.: Панфилов Андрей Александрович, П.503-САБ, цена: 164 700,00 руб.

14. Квартира площадью 30,6 кв.м, кадастровый номер 50:47:0012004:202, расположенная по адресу:Московская область, город Орехово-Зуево, ул. Правды д.6, кв 21, собств.: Манеева Елена Вячеславовна, П. 510-САБ, цена: 2 494 400 руб.

15. Земельный участок общ. пл. 788 кв.м., к/н 50:33:0010326:687, расположенный по адресу: Московская обл., Ступинский район, д.Починки, с/п Семеновское, собств.: Мотавкин Александр Сергеевич, П.529-САБ, цена: 582 400,00 руб.

16. Земельный участок, общ. пл. 699 +/- 19 кв. м., к/н 50:33:0010289:483, адрес: Московская область, Ступинский район, Сумароково-2, собств.: Чернов Артем Андреевич, П. 531-САБ, цена: 443 200,00 руб.

17. Квартира общей пл. 40,4 кв. м., к/н 50:45:0040321:1082 адрес: Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д. 13, корп. 3, кв. 394, собств.: Болголова Любовь Ивановна, П.543-САБ, цена: 4 095 588,60 руб.

18. Квартира общая пл. 62.5 кв. м., к/н 50:46:0010312:2346, адрес: МО, г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 7, кв. 189, собств.: Ведерников Юрий Федорович, П.546-САБ, цена: 4 891 200,00 руб.

19. Земельный участок пл. 800 кв.м., к/н 50:03:0060480:1893, адрес: МО, Клинский р-н, примерно в 200 м от деревни Волосово, собств.: Абакумова Олеся Валерьевна, П.552-САБ, цена: 520 000 руб.

20. Жилой дом 181 кв.м., к/н 50:33:0000000:74183, Земельный участок 1277 кв.м., к/н 50:33:0020172:170, адрес: Московск. обл., Ступинский район, ЗАО «Татариново», собств.: Самжилина Анна Сергеевна, П.567-САБ, цена: 5 667 285,00 руб.

21. Земельный участок к/н 50:33:0020418:979, общей пл. 1275 +/- 25 кв.м, вблизи д. Ламоново, Ступинский район, собств.: Скворцова Геляне Владимировна, П. 579-САБ, цена: 440 800,00 руб.

22. Земельный участок общ. пл. 1200 кв.м., к/н 50:33:0020418:990, адрес: Московская область, Ступинский район, Д. Ламоново, собств.: Аллахвердиева Рене Огтай Казы, П. 584-САБ, цена: 375200,00 руб.

23. Квартира 147,9 кв.м., к/н 50:13:0000000:85005, расположенная по адресу: Московская область, р-н Пушкинский, п. Лесные Поляны, ул. Солнечная, д. 26, корп. 2, кв. 106-107, собств.: Азизова Конул Дагларовна, П.587-САБ, цена: 12 757 600,00 руб.

24. Нежилое помещение, 732,6 кв.м., к/н 50:15:0000000:140353, расположенное по адресу МО, г. Балашиха, пр-кт, Ленина, дом 47, помещение II, собств.: ООО «КУБ», П. 590-САБ, цена: 50 402 000,00 руб.

25. Квартира 42,4 кв.м., к/н 50:20:0020402:1705, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 3, кв. 261, собств.: Аскеров Заур Тегеран Оглы, П. 597-САБ, цена: 6 690 400,00 руб.

26. Земельный участок площадью 800 кв.м., к/н 50:23:0050399:173, расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Никоновское, с. Заворово, собств.: Абдуллаев Идибек Раджабович, П.599-САБ, цена: 660 000,00 руб.

27. Земельный участок пл. 1 216 кв.м, к/н 31:0020501:558, адрес: Московская область, Чеховский район, СП Стремиловское, в районе д. Покров, собств.: Малинкин Алексей Борисович, П.603-САБ, цена: 2 720 000,00 руб.

28. Квартира площадью 54,5 кв.м., к/н 50:11:0010203:2339, адрес: Московская область, р-н. Красногорский, г. Красногорск, ул. Ленина, д.15А, кв.63, собств.: Алтунина Татьяна Юрьевна, П.606-САБ, цена: 8 320 000,00 руб.

29. Квартира, к/н 50:12:0090221:14694, пл. 54.3 кв.м., адрес: Московская обл., г. Мытищи, б-р Тенистый, д.9, кв. 1256, собств.: Моко Ксении Персида, Захаров Дмитрий Сергеевич, П.607-САБ, цена:6 523 200,00 руб.

30. Земельный участок, общей площадью 2000 кв. м., к/н 50:32:0030118:1980 расположенный по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, в районе д. Райсеменовское, собств.: Титоренко Виктору Владимировичу, П.611-САБ, цена: 1 566 000,00 руб.

31. Жилой дом 68,1 кв.м., к/н 50:33:0010289:1923, адрес: МО, Ступинский район, д. Сумароково, расположенный на земельном участке 661+/-18 кв.м., к/н 50:33:0010289:524, собств.: Дикая Людмила Михайловна, П. 613-САБ, цена: 1 585 600,00 руб.

32. Земельный участок общей площадью 700+/-19 кв.м, к/н 23:0050573:1197, расположенный по адресу: Московская область, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Аргуново, собств.: Саликов Зиннат Ингелевич, П. 616-САБ, цена: 243 200,00 руб.

33. Комната площадью 8.5 кв.м., к/н 50:55:0030324:686, расположенная по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 36/1, кв. 20, ком 5, собств.: Миличенкова Людмила Анатольевна, П.618-САБ, цена: 930 400,00 руб.

34. Квартира площадью 51.1 кв.м., к/н 50:22:0010109:13159, по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Пр-кт, Гагарина, д. 22, кор 2, кв 187, собств.: Гадиров Габилу Нагил Оглы, П.620-САБ, цена: 6 660 800,00 руб.

35. Земельный участок пл. 900+/-21 кв.м., с к/н 50:36:0020216:38, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Коломна, д. Якшино, собств.: Галкин Андрей Павлович, П.621-САБ, цена: 157600,00 руб.



36. Земельный участок, общей площадью 1098 кв.м +/-12 кв.м, адрес: Московская обл., р-н Раменский, с.п. Константиновское,с. Константиново, участок № 14, с к/н 50:23:0040419:765. Жилой дом, общ.пл. 181 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл.,Раменский район, с.п. Константиновское, д. Малое Саврасово, Д. 14, к/н 50:23:0040419:856. Жилой дом, общей площадью 24 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Раменский район, с.п. Константиновское, д. Малое Саврасово, д. 14, с к/н 50:23:0040425:121, собств.: Фуркамында Александра Витальевна, П. 623-САБ, цена: 10 615 085,46 руб.

37. Земельный участок площадью 1011+/-22, к/н 50:05:0080304:202, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, в р-не с\о Веригинский, д. Шепелево, собств.: Мантровова Екатерина Андреевна, П. 627-САБ, цена: 121 600,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 03.10.2025



Дата окончания приема заявок – 13.10.2025



Дата, время проведения торгов –14.10.2025 15:00:00 по моск. вр.



Место приема заявок:



Позиции 1-3,5-7,10-14,16-19,21-32,34,36-37 место приема заявок: ЭТП https://auction.msk.ru//



Позиции 4,8-9,15,20,33,35 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые. торги. Задаток 5% от нач. цены:

38. Квартира, 57.4 кв.м., к/н 50:16:0501005:1535, Московская обл., Ногинск г., пгт. Обухово, ул. Яковлева, д. 47, кв. 51, собст.: Лютиков Вадим Николаевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.177-САБ, цена: 3 091 960,00 руб.

39. Квартира, пл. 44 кв.м., Московская обл., г. Реутов, ул. Комсомольская, д. 13, кв. 63, к/н 50:48:0000000:11948, собств: Латышева Александра Алексеевна, взыск.: ООО «Инвестиционный центр «Олимп», П.176-САБ, цена: 4 711 550,00 руб.

40. Земельный участок, общей площадью 600 +/– 17 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., р-н Раменский, сельское поселение Ульянинское, д. Першино, к/н 50:23:0050563:2829, собств.: Низамиева Эльвира Анваровна, взыск.:ПАО «Сбербанк», П.304-САБ, цена: 210120,00 руб.

41. Земельный участок с к/н 50:23:0050565:3104, площадью 500 +/- 16 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Ульянинское, собств.: Пугачев Дмитрий Игоревич, взыск.:ПАО «Сбербанк», П.306-САБ цена:140 760,00 руб.

42. Земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Ульянинское с к/н 50:23:0050449:950, собств.: Иксанов Артур Ринатович, взыск.:ПАО «Сбербанк» П. 315-САБ, цена: 389 385,00 руб.

43. Земельный участок пл. 702+/-9 кв.м. к/н 50:18:0050116:610, расположенный по адресу: Московская область, Можайский район, собств.: Корнеева Карина Ниязовна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.470-САБ, цена: 226440,00 руб.

44. Земельный участок, к/н 50:18:0050116:564, общая площадь 702 +/-9 кв. м, адрес: Московская область, Можайский район, собств.: Дудургов Муслим Абубукарович, взыск.: ПАО «Сбербанк России», П.479-САБ, цена:269960,00 руб.

45. Помещение к/н 50:20:0020208:2377, адрес: Московская область, р-н Одинцовский, рп. Заречье, ул. Весенняя, д. 1, корп. 6, пом. 6, собств.: Махонина Ольга Олеговна, взыск.: КБ «Эргобанк» (ООО) в лице ГК АСВ, П.493-САБ, цена:23 723 571,40 руб.

46. Земельный участок общей площадью 1000+/-11 кв.м, к/н 50:30:0050207:583, адрес: Московская область, Егорьевский район, д. Барсуки, собств.: Габуев Аслан Олегович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.505-САБ, цена:295 200,00 руб.

47. Земельный участок к/н 50:09:0020718:436, общей пл. 77808+/- 98 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский р-он, с/п Пешковское, д. Дурыкино, собств.: ООО «Юниор», взыск.: ПАО «НБ Траст», П.511-САБ, цена:9 855 750,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 03.10.2025



Дата окончания приема заявок – 13.10.2025



Дата, время проведения торгов –14.10.2025 15:00:00 по моск. вр.



Место приема заявок:



Позиции 38-39,42,45,47 место приема заявок: ЭТП https://auction.msk.ru//



Позиции 40-41,43-44,46 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru



Арест. недвиж. имущ-во. Вторые торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

48. 967/10000 доля квартиры, расположенная по адресу: Московская область. г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 54, кв. 20, к/н 50:55:0000000:49916, собств.: Силантьев Ефим Владимирович, П.340-САБ, цена: 484552,44 руб.

49. Земельный участок, 1/2 доли в праве общей совместной собственности, расположенный по адресу: Московская область, р-н Домодедовский, мкр. Востряково, владение СНТ «Лесная поляна», уч. 71, с кадастровым номер 50:28:0060203:112,собств.: Колесниченко Борис Викторович, взыск.: Поморцева Елена Геннадьевна, П. 353-САБ, цена:2 466 700,00 руб.

50. Помещение № 418, расположенное по адресу: Московской области, г. Красногорск, д. Сабурово, ул. Парковая, д.11, общей площадью 3,2 кв.м., к/н: 50:11:0020214:2739,собств.:Чопов Павел Андреевич, взыск.:Чопова Мария Михайловна, П.366-САБ, цена: 153 894,20 руб.

51. Помещение, пл. 34,80 кв.м., адрес МО, Люберцы, пос. Дачный, Красково, ул. К. Маркса, д.1/1, кв. 246, к/н 50:22:0060703:13300, собств. ООО «Ир-монтаж», взыск. ИФНС № 27, П.455-САБ, цена:4 602 155,00 руб.

52. Нежилое помещение 3,5 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 13, к/н 50:11:0020501:2374, собств.: Гасанова Евгения Александровна, взыск.: АО «Банк Русский стандарт», П. 472-САБ, цена:226950,00 руб.

53. Нежилое помещение 18,50 кв.м., Московская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, стр. 98-а, ПГСК «Вираж», гаражный бокс № 853, собств.: Силаев Анатолий Лаврентьевич, взыск.: Ибрагиев Лем Шедитов, П. 475-САБ, цена:1 172 575,00 руб.

54. Земельный участок 1000 кв.м., к/н 50:25:0070441:186, расположенный по адресу МО Шатурский р-н АОЗТ"Мир, собств.: Падимова Олеся Владимировна, взыск.: Соловьева Татьяна Анатольевна, П.490-САБ, цена:417 350,00 руб.

55. Помещение, площадь 18,4 кв.м, расположенное по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Репина, д. 10, бокс 348, ГСК-10, к/н 50:10:0010202:485, Горбань Сергей Викторович, взыск.: АО Газпромбанк, П.509-САБ., цена: 867850,00 руб.



Арест. недвиж. имущ-во. Первые. торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

56. Помещение (нежилое) гаражный бокс, 41.10 кв.м. к/н 50:45:0040505:156, адрес: Московская обл., г.Королев, ул.Чайковского, д.3, пом.21, общая долевая собственность в праве ½, собств.: Коэрман Екатерина Александровна, П.413-САБ, цена: 674500,00 руб.

57. Квартира, пл. 64,0 кв.м., к/н 50:64:0000000:9720, адрес: МО, г.Дзержинский, ул.Лесная, д.10 кв.77, доля в праве 1/6, собств.: Шишков Владимир Вячеславович, П.451-САБ, цена: 1 118 831,00 руб.

58. Нежилое помещение к/н 50:44:0030202:1209, пл. 44,6 кв.м., адрес: Московская обл., г.Фрязино, проезд Введенского, д.4 А, ГПК «Москвич», пом.1376, собств. Жумбей Марине Михайловна, П. 524-САБ, цена: 620 000,00 руб.

59. ½ доли Помещения 31,50 кв.м., к/н 50:47:0010504:506, адрес: Московская обл., г.Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 35, кв. 54, собств.: Ефимов Денис Юрьевич, П.550-САБ, цена: 1 210 000,00 руб.

60. 1/3 доля квартиры, пл.44,8 кв.м., к/н 50:22:0000000:72932, адрес: Московская обл., г.Котельники, п. Белая Дача, мкр. Белая дача, д.52, кв.15, собств.:Беккеров Антон Максимович, П.561-САБ, цена: 1883258,00 руб.

61. 1/4 доли в праве на помещение пл. 19,6 кв.м., к/н 50:04:0020109:118, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Бусалова, д. 8, пом. 58, собств.: Воинова Валентина Владимировна, П.568-САБ, цена: 510 556,00 руб.

62. Земельный участок к/н 50:03:0010212:23 пл. 437 кв.м., садовый домик к/н 50:09:0000000:55998 площадью 20,5 кв.м., адресу МО, Клин, СНТ «Мичуринец», линия 7, уч. 23, собств.:Попов Вячеслав Юрьевич, П.593-САБ, цена: 870 894,00 руб.

63. Земельный участок к/н 50:03:0010212:18 площадью 833 кв.м., садовый домик к/н 50:09:0000000:69418 площадью 20,2 кв.м, адрес: МО, Клин, СНТ «Мичуринец», линия 7, уч. 15, собств.: Попов Вячеслав Юрьевич, П.593-САБ, цена: 1 358 222,00 руб.

64. Гараж с подвалом пл. 42.9 кв.м., к/н 50:23:0000000:1, Московская обл., г. Раменское, ГСК «Сигнал-3», гараж 124, собств.: Мартынович Анастасия Анатольевна, П.601-САБ, цена: 1 067 000,00 руб.

65. Земельный участок к/н 50:28:0050313:31, пл. 29 800 кв.м., адрес: Московская обл., Домодедовский район, д.Поливаново, собств.: Аблязов Мухтар Кабулович, П.610-САБ, цена: 59 222 600,00 руб.

66. Нежилое помещение пл. 19,30 кв.м., к/н 50:22:0010105:9332, адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 54, гараж №116, собств.: Бабуджян Артур Саргисович, П. 619-САБ, цена: 1 276 055,00 руб.

67. Земельный участок пл. 554+/-16 кв.м., адрес: Московская область, Раменский район, с/п Ульянинское, к/н № 50:23:0050573:1305, собств.: Исломов Иньом Икромович, П. 625-САБ, цена: 148 000,00 руб.

68. Земельный участок 494730+/-196,94, к/н 50:37:0050105:48, адрес: Московская обл., г.Кашира, пер.Березовый, д.2, собств.: ООО «Кашира-Агро», П. 630-САБ, цена: 18 429 589,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –06.10.2025



Дата окончания приема заявок –05.11.2025



Дата, время проведения торгов – 06.11.2025 15:00:00 по моск. вр.



Место приема заявок: позиции 51,57,62-623,65,68ЭТП https://auction.msk.ru//



Позиции 48-50, 52-56,58-61,64,65-67 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru