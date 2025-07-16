ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 29 июля и 18 августа

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.



Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.





Залож. Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Жилое помещение (квартира) 34,8 кв.м, адрес: МО, г. Реутов, ул. Ленина, д. 18, кв. 31, к/н 50:48:0000000:13222, собств.: Скобеев Юрий Валерьевич, взыск.: АО «Банк БЖФ», П. 89-САБ, цена: 3 431 280,00 руб

2. Комната № 9, об. пл. 19,8 кв.м., к/н 50:30:0010722:689, МО, г. Егорьевск, ул. Александра Невского, д.1А, комната 9, кв. 25, собст.: Гурулева Елена Владимировна, взыск.:ПАО «Сбербанк», П.160-САБ, цена: 745 450,00 руб.

3. Земельный участок, к/н 50:18:0050116:468, общая площадь 701 +/- 9 кв.м, адрес: Московская область, Можайский район, собств.: Гасанов Камалдин Гасанович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.220-САБ, цена: 145 350 руб.

4. Жилой дом с земельным участком, адрес: МО, Одинцовский район, д. Митькино, тер. ДСК Колос: жилой дом, этажность (этаж) 2, общая площадь 149,5 кв.м, к/н: 50:20:0070401:691, земельный участок, пл. 500 +/-8 кв.м. , к/н: 50:20:0070401:683, собств. Баев Денис Вячеславович, взыск. Банк ВТБ (ПАО), П.197-САБ, цена: 7 136 600,00 руб.

5. Земельный участок, к/н 50:18:0050116:536, плошадь 701/+-9 кв.м., адрес: Московская область, Можайский район, собств.: Подольский Вячеслав Александрович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 221-САБ, цена: 225675,00 руб.

6. Земельный участок к/н 50:18:0050116:575, пл. 915 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Можайский городской округ, собств. Саркисян Ваган Карапетович, взыск.:ПАО «Сбербанк», П. 224-САБ, цена:159800,00 руб.

7. Земельный участок общ. пл. 830 кв.м., к/н 50:04:0120101:2912, адрес: МО, Дмитровский р-н, с/п Костинское, д. Шадрино, собств.: Джамалудинов Магомед Муртазалиевич, взыск.ПАО «Сбербанк», П.228-САБ, цена: 586 693,80 руб.

8. Земельный участок обш. пл. 162,0 кв.м., к/н 50:04:0180301:1220, Жилой дом общ. пл. 170,0 кв.м., к/н 50:04:0180301:1433, расположенных по адресу: МО, Дмитровский г.о., п. Подосин-ки, д. 102, корп. 3, собств. Владимирова Татьяна Александровна, взыск.: АО «Газпромбанк», П.240-САБ, цена: 8905960,00 руб.

9. 1/2 доли квартиры к/н 50:15:0000000:55385, адрес: Московская область, г.Балашиха, мкр.Янтарный, Акуловский проезд, д.4, кв.65, собств. Чекмарев Александр Васильевич, взыск.:Лякин Егор Андреевич, П. 263-САБ, цена: 2 890 000,00 руб.

10. Квартира, пл. 61,9 кв.м. расположенная по адресу: г.Химки, пр-кт, Мельникова, д.25, кв.118, к/н 50:10:0010103:10435,собсв.Эйвазов Эльхан Гумбат Оглы, собств.: ООО «СФО «Меркурий», П.282-САБ, цена: 8971920,00 руб.

11. Земельный участок, общей площадью 851+/-20 кв. м., к/н 50:29:0020212:1445, адрес: МО, Воскресенский район, с.Барановское,собств.:Бидеев Сослан Атомазович, взыск. ПАО «Сбербанк», П. 308-САБ, цена: 274777,29

12. Земельный участок к/н 50:03:0050180:2369, пл. 1654 +/- 14 кв.м., адрес: М.О., Клинский р-н, д. Марфино, собств.: Магомедов Сайд-Хусейн Мусланович, ПАО «Сбербанк», П.321-САБ, цена: 705840,00 руб.

13. Земельный участок к/н 50:23:0050565:3145, пл. 500 кв.м., адрес: МО, р-н Раменский, сельское поселение Ульянинское, собств.: Малахов Георгий Александрович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.328-САБ, цена: 159120,00 руб.

14. Квартира 55,2 кв.м., к/н 50:20:0041411:5634, адрес: МО, Одинцовский г.о., д. Малые Вяземы, мкр. Высокие Жаворонки, д. 6, кв. 211, собств.: Агабекян Надежда Геннадьевна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 329-САБ, цена: 4 502 280,00 руб.

15. Земельный участок к/н 50:23:0040332:852, пл.10432 кв.м., адрес: Московская область, Раменский городской округ, собств. Геворкова Марина Юрьевна, взыск.: Казаков Сергей Николаевич, П.339-САБ, цена: 12 006 080,00 руб.

16. Земельный участок к/н 50:25:0070441:82, пл. 1070 кв.м., адрес: Московская область, Шатурский район, АОЗТ«Мир», собств.: Мишина Дарья Сергеевна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.345-САБ, цена: 63240,00 руб.

17. Земельный участок к/н 50:20:0090403:489 адрес: МО, р-н Одинцовский, в районе д. Криуши, с/т «Чамры», уч.66, пл.700 кв.м, собств.: Подольский Сергей Викторович, взыск.: Борисков Иван Алексеевич, П.350-САБ, цена: 1 275 000,00 руб.

18. Земельный участок, пл. 610+- 17 кв.м., к/н 50:34:0040303:527, жилой дом, пл. 25,8 кв.м., к/н 50:34:0040303:730, расположенные по адресу: Московская область, Коломенский городской округ, г. Коломна, д. Кудрявцево, ул. Дачная, собств. Шишкин Владимир Александрович, взыск.: ПАО «Сбербанк России», П.351-САБ, цена: 790960,00 руб.

19. Земельный участок пл. 1031 кв.м., к/н: 50:31:0060304:1295, адрес: Московская обл., г.о. Чехов, ДНТ «Сосновый Аромат», участок 467, нежилое здание с к/н:50:31:0020516:1231, пл. 188 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Чеховский район, СП Баранцевское, в районе д. Васькино, собств. Абакумов Олег Вячеславович, взыск.: ООО «Солтекс», П. 356-САБ, цена: 12 414 145,45 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 18.07.2025



Дата окончания приема заявок – 28.07.2025



Дата, время проведения торгов –29.07.2025 15:00:00 по моск. вр.



Позиции 1,4,6,8,10,12,14,19 место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/



Позиции 2-3,5,9, 11,13,16-17 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 5% от нач. цены:

20. Квартира 34,3 кв.м., к/н 50:15:0011102:757 адрес: Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д.37, кв. 186, собств.: Цупрева Светлана Валерьевна, ПАО «Сбербанк», П.222-САБ, цена: 3 748 000,00 руб.

21. Земельный участок, пл. 1654 кв.м., расположенный по адресу: МО, Одинцовский г.о., Ликинский с.о., дер. Ямищево, АОЗТ «Уником», уч. 83, кадастровый номер 50:20:0070313:775, собств.: Рожков Владимир Петрович, П.286-САБ, цена: 13 682 105,00 руб.

22. Квартира, 40,5 кв.м., расположенная по адресу: Московская обл., Одинцово г., ул. Молодежная, д. 3, кв. 91, к/н 50:20:0000000:182331, собств: Панина Наталья Сергеевна, взыск.: ООО «СФО Меркурий», П.290-САБ, цена: 7520000 руб.

23. Земельный участок, общей площадью 600 +/– 17 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., р-н Раменский, сельское поселение Ульянинское, д. Першино, к/н 50:23:0050563:2829, собств.: Попов Юрий Викторович, взыск.:ПАО «Сбербанк», П.304-САБ, цена: 247 200 руб.

24. Земельный участок с к/н 50:23:0050565:3104, площадью 500 +/- 16 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, с.п. Ульянинское, собств.: Пугачев Дмитрий Игоревич, взыск.:ПАО «Сбербанк», П.306-САБ цена:165 600,00 руб.

25. Земельный участок, расположенный по адресу: Московская область, Раменский район, с/п Ульянинское с к/н 50:23:0050449:950, собств.:Иксанов Артур Ринатович, взыск.:ПАО «Сбербанк» П. 315-САБ, цена:458 100,00 руб.

26. Квартира пл. 29,1 кв.м., к/н 50:41:0000000:25375, расположенная по адресу: Россия, Московская область, г. Лобня, ул. 9 квартал, д. 8, кв. 119, собственники: Громов Игорь Борисович, Тлеуова Татьяна Серафимовна, взыск.: ПАО «ВТБ», П.342-САБ, цена: 3248000 руб.

27. Квартира, общей площадью 39,2 кв.м., по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, г. Апрелевка, ул. Ясная, д.1, кв.37, к/н 50:26:0180201:6091, собств.: Мольков Кирилл Сергеевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.362-САБ, цена: 5092800 руб.

28. Земельный участок площадью 1300 кв. м., к/н 50:06:0110303:418, расположенный по адресу: Московская обл. Шаховской р-н, с/п Серединское, СНТ Русь, уч. 503, собств.:Телюкова Эдуарда Николаевича, ПАО «Сбербанк», П.363-САБ, цена: 214 400 руб.

29. Земельный участок, к/н 50:26:0120201:3026, расположенные по адресу:Московская область, Наро-Фоминский городской округ, п. Новая Ольховка; - жилой дом, общ. пл. 115,2 кв . м., кадастровый номер: 50:26:0120201:3070, расположенные по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, п. Новая Ольховка, д. 253, собств. Никитина Сандра Андреевна, взыск.: Банк ВТБ (ПАО), П.368-САБ, цена: 3922400 руб.

30. Земельный участок, 750 кв.м., к/н 50:20:0090302:703 расположенный по адресу:Московская область, Одинцовский район, с. Троицкое, собств.Бурденюк Юрий Степанович, взыск.: ПАО АКБ Межтопэнергобанк», П.369-САБ, цена: 1 445 600,00 руб.

31. Земельный участок, пл. 750 кв.м., к/н 50:20:0090302:704 расположенный по Московская область, Одинцовский район с. Троицкое, собств.Бурденюк Юрий Степанович, взыск.: ПАО АКБ Межтопэнергобанк», П.369-САБ, цена: 1 445 600,00 руб.

32. Квартира, 42,5 кв.м., расположенная по адресу: Московская область, г. Подольск ул. Рабочая, д.3.,кв., 37, к/н 50:55:0030322:372, собств.: Сальникова Мария Викторовна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.372-САБ, цена: 2986989,30 руб.

33. Земельный участок, пл. 1209 кв.м., расположенный по адресу: МО, Солнечногорский район, с/пос. Луневское, д. Владычино, к/н 50:09:0060735:176, собств.: Усачев Александр Олегович, ПАО «Сбербанк», П.373-САБ, цена: 4 790 700 руб.

34. Земельный участок к/н 50:04:0070310:2895, площадью 2965 кв.м., расположенный по адресу: Московская обл., Дмитровский район, г/п Икша, пос. ОПХ «Ермолино» Сооружение к/н 50:04:0070310:2933, пл. 70 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, Дмитровский район, Белорастовский с.о, пос. ОПХ «Ермолино», ул. Центральная, стр. 23, собств.: ЗАО «Компания внештоппром»,взыск.: Дремин Николай Викторович, П.378-САБ, цена: 20 272 000 руб.

35. Земельный участок, пл. 713 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, д. Акулово, кадастровый номер №50:32:0020121:5787, собств:. Ханин Олег Александрович, ПАО «Сбербанк», П.380-САБ, цена: 475 200,00 руб.

36. Квартира 71,8 кв.м., с кадастровым номером 50:20:0020102:950, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.19, кв.305, собств: Хмелевская Наталья Федоровна,ООО «СФО Меркурий», П.382-САБ, цена: 16464800 руб.

37. Квартира, 45,1 кв.м., расположенная по адресу: МО, Дмитровский район, Большерогачевское с /п, с. Рогачево, ул.Мира, д.7а, кв.5, кадастровый номер 50:04:0080501:4816, общ. пл. 45,10 кв.м, собств.: Салосина Татьяна Викторовна, взыск.: АО «Тинькофф Банк», П. 385-САБ, цена: 1 964 664 руб.

38. Квартира, 40,9 кв.м., расположенная по адресу:Московская область, г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Чкалова, дом. 14, пом. 14, к/н 50:28:0020802:358, собств.: Баранова Светлана Юрьевна, взыск.: ПАО «»Совкомбанк», П. 387-САБ, цена: 4464800 руб.

39. Земельный участок, площадью 800+/-10 кв.м.,расположенный по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, д. Съяново-2, кадастровый номер 50:32:0030225:10095, собств.: Гамзаев Максим Рамазанович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 390-САБ, цена: 408 800 руб.

40. Помещение: пл. 40.50 кв м; располож. по адресу: Московская обл., Красногорский р-он, г. Красногорск, бульвар Южный, д .4, кв. 39; кад.н. 50:11:0010402:541, собств.: ООО «АПОРЕКТИКА», П.398-САБ, цена: 7882400 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 16.07.2025



Дата окончания приема заявок – 28.07.2025



Дата, время проведения торгов –29.07.2025 15:00:00 по моск. вр.



Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/



Позиции 20-22, 26-27,29-40 место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/



Позиции 23-25,28 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru





Арест. недвиж. имущ-во. Вторые торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

41. Земельный участок, площадью 740 кв. м., к/н 50:32:0010208:155, расположенный по адресу: Московская область, Серпуховский район, д. Дракино, собств.: Николаев Валерий Сергеевич, взыск.: Евсеева Ольга Владимировна, П. 198-САБ, цена: 1307149,55 руб.

42. Здание жилое 95,60 кв.м.,к/н 50:23:0020115:13316, адрес:МО, р-н. Раменский, дп. Кратово, ул. Жуковского, 8. Земельный участок пл.1200кв.м., к/н 50:23:0100323:8, адрес ориентира:обл. Московская , р- н Раменский, городское поселение Кратово, дп. Кратово,ул.Жуковского, д. 8. Земельный участок пл. 517 кв.м, к/н 50:23:0100323:9, адрес ориентира: обл. Московская, р-н Раменский, городское поселение Кратово, ди. Кратово, ул. Жуковского, д. 8 , собств.: Сатункин Василий Васильевич, взыск.:Шерлинг Юрий Борисович, П.235-САБ, цена: 6 975 950 руб.

43. Земельный участок, пл. 1030 +/- 22 кв.м., к/н 50:05:0090318:132 адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, с\п Селковское, собств.:Кокоева Ангелина Славиковна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 247-САБ, цена: 195840,00 руб.

44. Земельный участок пл. 3000 кв.м., к/н 50:29:0010503:118, адрес: МО, Воскресенский район, г.о. Воскресенск, д. Дворниково, д. 13, Жилой дом, пл. 138,5 кв.м., к/н 50:29:0010503:477, адрес: МО, Воскресенский район, г.о. Воскресенск, д. Дворниково, д. 13, Здание бани, площадью 30,3 кв.м., к/н 50:29:0010503:698, р адрес: МО, Воскресенский район, г.о. Воскресенск, д. Дворниково, д. 13, Гараж, пл. 31,5 кв.м., к/н 50:29:0010503:699, адрес: МО, Воскресенский район, г.о. Воскресенск, д. Дворниково, д. 13, собств.:Администрация городского округа Воскресенск МО, взыск. Даркина Ирина Владимировна, П. 281-САБ, цена: 2 781 408,02 руб.



Арест. недвиж. имущ-во. Первые. торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

45. 1/2 доля в праве на квартиру, площадью 46,10 кв.м.,кад. № 50:29:0000000:18997, расположенная по адресу:МО, г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 18, кв.19, собств.: Селивестрова Ольга Александровна, П.324-САБ, цена: 1977000 руб.

46. 967/10000 доля квартиры, расположенная по адресу: Московская область. г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 54, кв. 20, к/н 50:55:0000000:49916, собств.: Силантьев Ефим Владимирович, П.340-САБ, цена: 570061,70 руб.

47. Земельный участок, кадастровый номер: 50:50:0010304:21, площадь 1 550 кв.м, расположенный по адресу: МО, .Железнодорожный, ул. Дорхимзавод, дом 64а, собств.:Кибальник Владимира Ивановича, П. 358-САБ, цена: 8 769 664 руб.

48. Помещение площадью 37,40 кв.м., с кадастровым номером 50:13:0070215:816 по адресу: расположен по адресу: Московская область, г.Пушкино, Ярославское шоссе, ГСК Дорожник, д.174А, бокс 72, собств.: Максимовский Максим Вадимович, П.360-САБ, цена: 1 512 000 руб.

49. Помещение площадью 11 кв.м. расположенное по адресу: Московская обл., г.о Красногорск, п. Отрадное, ул. Лесная, д.16, пом. 258, кадастровый номер 50:11:0020306:3458; помещение площадью 11 кв.м. расположенное по адресу: Московская обл., г. о. Красногорск, п. Отрадное, ул. Лесная, д.16, пом. 257, кадастровый номер 50:11:0020306:3373, собств.: Чабанова Александра Владимировича, П. 374-САБ, цена: 1 406 000 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 17.07.2025



Дата окончания приема заявок –17.08.2025



Дата, время проведения торгов – 18.08.2025 15:00:00 по моск. вр.



Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/



Позиции 41-42, 44, 47-49 место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/



Позиции 43,45-46 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru