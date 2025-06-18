ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 30 июня, 01 июля и 22 июля 2025 г

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024 г.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Залож. Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Земельный участок, к/н 50:03:0020280:2407, по адресу М.О. г. Клин, д. Плюсково, площадью 1333 +/-13 кв.м., собств. Каидова Жовхар Абдулаевна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 121-САБ, цена: 497250,00 руб.

2. Земельный участок, к/н 50:03:0040280:8455, площадью 634 +/- 9 кв.м., по адресу М.О. Клинский район, д. Акатьево, собств.: Зуева Анжелла Алексеевна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 123-САБ, цена: 331 840,00 руб.

3. Квартира, пл. 58.7 кв.м., к/н 50:45:0040605:2359, МО, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 26, кв. 48, собств.: Мясникова Надежда Васильевна, взыск.: ООО «Инвестиционный центр «Олимп», П.145-САБ, цена: 6 921 550,00 руб.

4. Квартира, 65,1 кв.м., к/н 50:56:0030303:396, адрес: Московская обл., г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Южный, дом 22, кв. 2, собств.: Пугина Светлана Галимухаматовна, взыск.: ПАО БАНК ВТБ, П.185-САБ, цена: 4 494 120,00 руб.

5. Помещение пл. 45.60 кв.м., к/н 50:32:0030108:624, адрес: МО, Серпуховский р-н, сельское поселение Дашковское, д. Райсеменовское, д. 1, кв. 8, собств. Медведева Екатерина Викторовна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 201-САБ, цена: 1 489 897,94 руб.

6. Земельный участок, общей площадью 630±18 кв.м., к/н 50:14:0030111:2939, адрес: Московская область, г.о. Щелково, п. Литвиново, собств.: Шамсуев Ахмед Селахович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.204-САБ, цена: 390 915,00 руб.

7. Помещение (квартира) 25.7 кв.м., к/н 50:22:0040201:1276 по адресу: МО г. Люберцы, п. Томилино мкр. Птицефабрика д. 39, кв. 243, собств.: Якимова Татьяна Георгиевна, ПАО «Совкомбанк», П. 241-САБ, цена: 3 672 000,00 руб.

8. Земельный участок 1199 кв.м., к/н 50:05:0030153:224, адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, с.п. Васильевское, в районе д. Ярыгино, СНТ «Имбушка», уч.9, собств.: Смирнова Ольга Андреевна, взыск.: АО «Райффайзенбанк», П.243-САБ, цена: 427 550,00 руб.

9. Земельный участок, пл. 1208.00 кв.м., к/н 50:17:0020120:219, адрес: Московская область, Павлово – Посадский район, Кузнецовское с.п., д. Кузнецы, собст. Мурга Мирослава Ивановна, взыск. Тутушкин Вадим Александрович, П.273-САБ, цена: 2 295 000,00 руб.

10. Квартира 58,8 кв.м., к/н 50:22:0000000:118939, адрес: Московская область, г. Котельники, мкрн. Парковый, д. 1, к. 20, кв. 617, собств.: Сиукаева Зоя Ревазовна, взыск.: Банк ВТБ (ПАО), П.275-САБ, цена: 6 863 920,00руб.

11. Нежилое помещение пл. 100,6 кв.м., к/н 50:22:0040602:4918, адрес: Московская область, г. Люберцы, п. Мирный, мкр. Мирный, ул. Академика Северина, д. 7/1, пом. 654, собств.: ООО «Ольгор», взыск.: ООО «ПроАптека», П.279-САБ, цена: 13143550,00руб.

12. Квартира, 42,7 кв.м., к/н №50:14:0050301:411, адрес: Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 8, корп.1, кв. 138, собств.: Овдей Стнислав Анатольевич, взыск.: ПАО «Промсвязьбанк», П.289-САБ, цена: 2 747 757,80 руб.

13. Земельный участок пл. 1000.00 кв.м., к/н 50:17:0020120:86 адрес: Московская область, Павлово-Посадский район, Кузнецовское с.п., д. Кузнецы, собст. Мурга Мирослава Ивановна, взыск. Тутушкин Вадим Александрович, П.296-САБ, цена: 1870 000,00 руб.

14. Квартира, 44,8 кв.м., к/н 50:46:0010403:158, адрес: Московская обл., г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 8 кв. 43, собств.: Чеботарев Дмитрий Васильевич, Жучкин Петр Сергеевич, П.298-САБ, цена: 2150085,20 руб.

15. Квартира, пл. 47,4 кв.м., к/н 50:15:0000000:113333, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Гагарина, д. 14, кв. 56, собст.: Григорьева Наталья Александровна, взыск.: ООО «Афанасьевский-7», П.299-САБ, цена: 3 760 400,00 руб.

16. Квартира пл. 39,1 кв.м., к/н 50:09:0000000:128931, адрес: МО, г. Клин, ул. Литейная, д. 49/12, кв. 95, собств.: Александров Сергей Анатольевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.300-САБ, цена: 2 909 099,93 руб.

17. Земельный участок, к/н 50:11:0050506:151, площадью 82 кв.м., адрес: Московская обл., г.о. Красногорск, с/т «Ветеран», участок прилегающий к участку № 5. Земельный участок № 5, к/н 50:11:0050506:155, площадью 596 кв.м., адрес: Московская обл., г.о. Красногорск, с/т «Ветеран». участок №5. Дом – 322,8 кв.м., к/н 50:11:0050506:1914, адрес: Московская обл., г.о. Красногорск, дер. Глухово, с/т «Ветеран», уч. № 5, собств. Изтелеуова Зарина Гиниятовна, взыск.: Банк ВТБ (ПАО), П.303-САБ, цена: 15 391 800,00 руб.

18. Квартира 52,7 кв.м., к/н 50:04:0070310:2252, адрес: Московская обл., Дмитровский р-н, Икша г/п, поселок опытного хоз-ва Ермолино, улица Центральная, 3, кв. 47, собств.: Перченко Константин Юрьевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 309-САБ, цена: 1 740 970,00 руб.

19. Земельный участок пл. 1650 +/– 28 кв.м, к/н 50:08:0070328:380, адрес: Московская область, Истринский район, Бужаровское с/п, д. Лечищево, д. 40. Жилой дом, 2 эт., пл. 215,6 кв.м., к/н 50:08:007:0328:464, адрес: Московская область, Истринский район, д. Лечищево, Лесная бухта, 49, собств. Вораксо Станислав Владиславович, взыск.: ГК Агентство по страхованию вкладов Конкурсный управляющий «ПАО «Банк ВВБ», П.310-САБ, цена: 13 710 500,00 руб.

20. Квартира пл. 91,3 кв.м, к/н 50:22:0050101:12503, адрес: Московская область, г. Котельники, ул. Кузьминская, д. 5, кв. 315, собств. Галоян Акоп Шакроевич, взыск.: ПАО «Банк УралСиб», П.311-САБ, цена: 10 057 200,00 руб.

21. Жилой дом, пл. 72,6 кв.м., к/н 50:31:0020528:90, адрес: Московская область, городское поселение Чехов, г. Чехов, ул. Шараповская, д. 4, и земельный участок пл. 900 кв.м., к/н 50:31:0020526:120, адрес: Московская область, г. Чехов ул. Шараповская, собств.: Шигаранова Анжелика Сергеевна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 318-САБ, цена: 2 353 480,68 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 18.06.2025

Дата окончания приема заявок – 27.06.2025

Дата, время проведения торгов – 30.06.2025 15:00:00 по моск. вр.

Позиции 1-2, 4-6, 10-12, 14-21 место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/

Позиции 3, 7-9, 13 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Залож. Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 5% от нач. цены:

22. Жилое помещение (квартира) 34,8 кв.м, адрес: МО, г. Реутов, ул. Ленина, д. 18, кв. 31, к/н 50:48:0000000:13222, собств.: Скобеев Юрий Валерьевич, взыск.: АО «Банк БЖФ», П. 89-САБ, цена: 4 036 800,00 руб.

23. Жилой дом с земельным участком, адрес: МО, Одинцовский район, д. Митькино, тер. ДСК Колос: жилой дом, этажность (этаж) 2, общая площадь 149,5 кв.м, к/н: 50:20:0070401:691, земельный участок, пл. 500 +/-8 кв.м. , к/н: 50:20:0070401:683, собств. Баев Денис Вячеславович, взыск. Банк ВТБ (ПАО), П.197-САБ, цена: 8396000,00 руб.

24. Квартира, пл. 61,9 кв.м. расположенная по адресу: г. Химки, пр-кт, Мельникова, д.25, кв.118, к/н 50:10:0010103:10435, собсв. Эйвазов Эльхан Гумбат Оглы, собств.: ООО «СФО «Меркурий», П.282-САБ, цена: 10 555 200,00 руб.

25. Земельный участок, общей площадью 851+/-20 кв. м., к/н 50:29:0020212:1445, адрес: МО, Воскресенский район, с. Барановское, собств.: Бидеев Сослан Атомазович, взыск. ПАО «Сбербанк», П. 308-САБ, цена: 323 267,40

26. Земельный участок к/н 50:03:0050180:2369, пл. 1654 +/- 14 кв.м., адрес: М.О., Клинский р-н, д. Марфино, собств.: Магомедов Сайд-Хусейн Мусланович, ПАО «Сбербанк», П.321-САБ, цена: 830 400,00

27. Земельный участок к/н 50:23:0050565:3145, пл. 500 кв.м., адрес: МО, р-н Раменский, сельское поселение Ульянинское, собств.: Малахов Георгий Александрович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.328-САБ, цена: 187200,00 руб.

28. Квартира 55,2 кв.м., к/н 50:20:0041411:5634, адрес: МО, Одинцовский г.о., д. Малые Вяземы, мкр. Высокие Жаворонки, д. 6, кв. 211, собств.: Агабекян Надежда Геннадьевна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 329-САБ, цена: 5 296 800,00 руб.

Земельный участок к/н 50:23:0040332:852, пл.10432 кв.м., адрес: Московская область, Раменский городской округ, собств. Геворкова Марина Юрьевна, взыск.: Казаков Сергей Николаевич, П. 339-САБ, цена: 14 124 800,00 руб.

29. Земельный участок к/н 50:25:0070441:82, пл. 1070 кв.м., адрес: Московская область, Шатурский район, АОЗТ «Мир», собств.: Мишина Дарья Сергеевна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.345-САБ, цена: 74 400,00 руб.

30. Земельный участок к/н 50:20:0090403:489 адрес: МО, р-н Одинцовский, в районе д. Криуши, с/т «Чамры», уч.66, пл.700 кв.м, собств.: Подольский Сергей Викторович, взыс.: Борисков Иван Алексеевич, П.350-САБ, цена: 1 500 000,00 руб.

31. Земельный участок, пл. 610+- 17 кв.м., к/н 50:34:0040303:527, жилой дом, пл. 25,8 кв.м., к/н 50:34:0040303:730, расположенные по адресу: Московская область, Коломенский городской округ, г. Коломна, д. Кудрявцево, ул. Дачная, собств. Шишкин Владимир Александрович, взыск.: ПАО «Сбербанк России», П.351-САБ, цена: 937 600,00 руб.

32. Земельный участок пл. 1031 кв.м., к/н: 50:31:0060304:1295, адрес: Московская обл., г.о. Чехов, ДНТ «Сосновый Аромат», участок 467, нежилое здание с к/н:50:31:0020516:1231, пл. 188 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Чеховский район, СП Баранцевское, в районе д. Васькино, собств. Абакумов Олег Вячеславович, взыск.: ООО «Солтекс», П. 356-САБ, цена: 14 604 877,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.06.2025

Дата окончания приема заявок – 30.06.2025

Дата, время проведения торгов – 01.07.2025 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/

Позиции 22-24, 27-29,31,33 место приема заявок: ЭТП ООО «ТЕНДЕР-АКТИВ» https://tender-active.ru/

Позиции 25-26, 30, 32 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Арест. недвиж. имущ-во. Вторые торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

33. Земельный участок площадью 600 кв.м., к/н 50:12:0030203:290, расположенный по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, с/о Сухаревский, д. Хлябово, д. 27, собств. Кудлай Нина Владимировна, взыск. ООО «ПКО «Правовой Центр Лидер», П.215-САБ, цена: 1 920 201,00 руб.

34. Земельный участок, к/н 50:14:0040116:389, Московская область, Щелковский район, вблизи деревни Оболдино, площадь 693 кв.м., собств.: Асташев Алексей Юрьевич, взыск.: ООО ПКО «Правовой центр «Лидер», П. 111-САБ, цена: 3 414 705,00 руб.

Арест. недвиж. имущ-во. Первые. торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

35. Земельный участок, 561 кв.м., для ведения садоводства, к/н 50:14:0020108:228, доля в праве ½, собств. Кориш Вера Вячеславовна, взыск. Лоткова Марина Игоревна, П. 90-САБ, цена: 177 800,00 руб.

36. Земельный участок, пл. 655 кв.м., адрес: Московская область, г. Химки, кв-л Клязьма, ОТ «Дружба», участок №42, к/н 50:10:0020802:65, собств. Сеньков Николай Алексеевич, взыск.: Демидов Алексей Леонидович, П. 284-САБ, цена: 4 854 000,00 руб.

37. Помещение, 5,8 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.2, пом. 279 ГСК «Механик» , к/н 50:20:0030117:629, собств.: Полищук Петр Сергеевич, взыск.: АО «Альфа банк», П.319-САБ, цена: 324 000,00 руб.

38. Помещение, площадь 25,50 кв.м., адрес: Московская область, г. Чехов, ГСПК «Космос», бокс 18, блок 6а, к/н 50:31:0000000:61156, собств.: Рипоненков Андрей Анатольевич, взыск. ПАО Московский кредитный банк», П. 354-САБ, цена: 522 000,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 20.06.2025

Дата окончания приема заявок – 21.07.2025

Дата, время проведения торгов – 22.07.2025 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru