ООО «САБ» объявляет открытые аукционы и сообщает о торгах объектов недвижимости 6, 7 и 26 ноября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «САБ», действует на основании ГК № 100095304124100020 от 19.08.2024.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене.

Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Первые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Квартира, 78,2 кв.м., к/н 50:21:0060201:4232 расположенная по адресу Московская область, г.Видное, п. Володарского, ул. Зеленая, д. 40, кв. 18, собств.: Пита Екатерина Юрьевна, взыск.: АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», П. 297-САБ, цена: 5 934 400,00 руб.

2. Жилой дом 181 кв.м., к/н 50:33:0000000:74183, Земельный участок 1277 кв.м., к/н 50:33:0020172:170, адрес: Московск. обл., Ступинский район, ЗАО «Татариново», собств.: Самжилина Анна Сергеевна, П.567-САБ, цена: 6 999 502,00 руб.

3. Нежилое помещение, 732,6 кв.м., к/н 50:15:0000000:140353, расположенное по адресу МО, г. Балашиха, пр-кт, Ленина, дом 47, помещение II, собств.: ООО «КУБ», П. 590-САБ, цена: 50 402 000,00 руб.

4. Земельный участок площадью 1011 +/-22, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, в р-не с\о Веригинский, д. Шепелево, к/н 50:05:0080304:202, собств: Мантрова Екатерина Андреевна, взыск.: ПАО « Сбербанк», П.627-САБ, цена: 121 600,00 руб.

5. Земельный участок к/н 50:14:0020206:1051, пл. 680 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, г. Щелково, с. Петровское, собств.: Ханмагомедов Расим Гаджимурадович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 637-САБ, цена: 568800,00 руб.

6. Земельный участок, к/н 50:36:0020103:259, адрес: Московская область, Озерский район, вблизи д. Ледово, СНТ Ледовское, участок 245, площадь: 850 +/- 10 кв.м., собств.: Басов Александр Анатольевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 638-САБ, цена: 133600,00 руб.

7. Квартира, пл. 52,7 кв.м., к/н 50:21:0060103:10025 , адрес: Московская обл., город Видное, д. Мисайлово, мик-н, пригород Лесное, шоссе Пригородное, д. 7, кв. 325, собств.: Алексеева Людмила Борисовна, взыск.: Ильин Виктор Игоревич, П. 639-САБ, цена: 7 000 000,00 руб.

8. Квартира 82,5 кв.м., к/н 50:20:0000000:290506, адрес: Московская область, Одинцовский район, пос. ВНИИСОК, ул. Кутузова, д. 1., кв. 215, собств.: Алимхановой Зулихан Аслановне, П. 640-САБ, цена: 8 304 800,00 руб.

9. Квартира, общей площадью 28,2 кв.м., к/н 50:19:00020101:4149, адрес: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 25, кв. 57, собств.: Насыров Тимур Маратович, П. 643-САБ, цена: 2 160 000,00 руб.

10. Земельный участок общ. пл. 600,00 кв.м., к/н 50:04:0240505:4; жилой дом, общ. пл. 101,30 кв.м., к/н 50:04:0000000:84890 адресу: МО, Дмитровский p-он, с. Покровское, СНТ «Покровские холмы», уч. 45, собств.: Гнусова Олеся Георгиевна, Гнусова Анастасия Дмитриевна, Гнусова Екатерина Дмитриевна, П. 650-САБ, цена: 1 484 148, 60 руб.

11. Земельный участок к/н 50:03:0020280:838, площадью 1997 +/- 31 м2, по адресу: МО, Клинский район, с/пос. Воронинское, собств.: Кодзоевой Макке Мухаметовне, П.652-САБ, цена: 606 400,00 руб.

12. Квартира к/н 50:04:0010602:1097, общ. пл. 59,80 кв.м., по адресу: обл. Московская, р-н Дмитровский, г. Дмитров, мкр. им Константина Аверьянова, д. 8, кв. 12, собств.: Нерсисян Гоарик Спартаковне, П.653-САБ, цена: 3 610 400,00 руб.

13. Квартира 63,2 кв.м., к/н 50:23:0030144:1874, по адресу: Московская область, г. Раменское, д. Островцы, ул. Подмосковная, д. 30, кв 267, собств.: Маматжанов Турдубек Анарбаевич, Хамиджанова Зилола Хамиджановна, П.655-САБ, цена: 6 420 800,00 руб.

14. Квартира 74,1 кв.м., к/н 50:22:0050102:2847, по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 23,кв. 72, собств.: Акышов Арген Тыныбековичу, П. 656-САБ, цена: 9 585 600,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 22.10.2025

Дата окончания приема заявок – 03.11.2025

Дата, время проведения торгов –06.11.2025 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции 1,3-14 место приема заявок: ЭТП https://auction.msk.ru//

Позиции 2 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС» https://www.fabrikant.ru

Залож.Арест. Недвиж. имущ-во. Вторые. торги. Задаток 2% от нач. цены:

15. Земельный участок, пл. 726+/-9 кв.м, адрес: Московская область, Раменский p-он, с/п Чулковское к/н 50:23:0040438:3370, собств.: Камбур Елена Петровна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.305-САБ, цена: 1781600,00 руб.

16. Квартира 65,9 кв.м., к/н 50:09:0080101:187, адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Драгунского, д. 24, кв. 113, собств.: Зизикин Дмитрий Николаевич, П.388-САБ, цена: 5 242 027,86 руб.

17. Квартира общ. пл. 40.9 кв. м., к/н :50:44:0010108:628, адрес : Московская область, г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 35, кв. 79, собств.: Валюх Вера Александровна, АО «Т-банк», П.424-САБ, цена: 3 234 675,00 руб.

18. Квартира 50,1 кв.м., к/н 50:14:0000000:148679, адрес: Московская область, Щелковский муниципальный район, городское поселение Фряново, рабочий поселок Фряново, улица Поварова, дом 57, кв. 57, собств. Курбанова Зугайрат Магомедрасуловна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 471-САБ, цена: 2 913 800,00 руб.

19. 9/10 доли квартиры общ. пл. 31,7 кв.м., к/н 59:09:0000000:100370, адрес М.О, г. Клин, Бородинский проезд, д. 10, кв. 47, собств.: Новиков Сергей Борисович, П. 474-САБ, цена: 1 700 000,00 руб.

20. Квартира 57,3 кв.м., к/н 50:09:0080103:1040, по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Банковская, д. 28, кв. 22, собств.: Журков Александр Владимирович, взыск.: Оботнина Елена Александровна, П.485-САБ, цена: 3 910 000 руб.

21. Квартира 34,6 кв.м., к/н 50:05:0100137:291, расположенная по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.п. Богородское, рабочий поселок Богородское, д.3, кв. 13, собств.: Сорокина Татьяна Анатольевна, взыск.:ПАО «Сбербанк-Среднерусский банк ПАО Сбербанк», П. 489-САБ, цена: 1407932,01 руб.

22. Земельный участок пл. 800 кв.м., к/н 50:14:0030111:652, расположенный по адресу: Московская область, Щелковский р-н, с/п Трубинское, собств.: Муталимов Гасанхан Джамалудинович, взыск.: Банк ВТБ (ПАО), П. 504-САБ, цена: 1230800,00 руб.

23. Квартира площадью 30,6 кв.м, кадастровый номер 50:47:0012004:202, расположенная по адресу:Московская область, город Орехово-Зуево, ул. Правды д.6, кв 21, собств.: Манеевва Елена Вячеславовна, П. 510-САБ, цена: 2 120 240,000 руб.

24. Земельный участок к/н 50:32:0030225:10003, пл. 679.00 кв. м., адрес: Московская область, городской округ Серпухов, г. Серпухов, д. Съяново-2, собств.: Коломыцева Татьяна Александровна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 528-САБ, цена: 288 320,00 руб.

25. Жилое помещение об. пл. 44,3 кв. м., этаж № 3, к/н 50:24:0070104:325, по адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Почтовая, д. 23А, кв. 12, собств.: Мустафин Рашид Алешшанович, взыск.: Даровский Алексей Александрович, П. 530-САБ, цена: 1 870 000 руб.

26. Земельный участок к/н 50:03:0050180:2383, пл. 1561 +/- 14 м2, адрес: МО, Клинский р-он, д. Марфино, собств.: Рудаков Александр Вячеславович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.534-САБ, цена: 688 160,00 руб.

27. Земельный участок к/н 50:32:0030225:10111, пл. 600.00 кв.м., адрес: Московская область, городской округ Серпухов, г. Серпухов, д. Съяново-2, собств.: Ашуба Дмитрий Нугзариевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.535-САБ, цена: 439875 руб.

28. Земельный участок к/н 50:07:0030104:246, площадью 2500 +/- 18 м, расположенный по адресу: Московская обл., Волоколамский р-н, сп. Кашинское, д. Кашино, поз. 9, собств.: Игнатьев Виталий Анатольевич, взыск.: ПАО «Сбербанк», П.536-САБ, цена: 450 160,00 руб.

29. Земельный участок, об.пл. 732 +/- 9 кв. м., адрес: Московская область, Можайский район, к/н 50:18:0050116:668, собств.: Бештоев Джохар Магшарипович, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 537-САБ, цена: 284 240,00 руб.

30. Квартира общая пл. 62.5 кв. м., к/н 50:46:0010312:2346, адрес: МО, г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 7, кв. 189, собств.: Ведерников Юрий Федорович, П.546-САБ, цена: 4157520,00 руб.

31. Квартира, пл. 56,7 кв. м., расположенная по адресу: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, 6-57, к/н: 50:24:0022404:80, собств.: Логинов Сергей Владимирович, взыск.: АО «Альфабанк», П. 547-САБ, цена: 3 522 010,36 руб

32. Земельный участок пл. 800 кв.м., к/н 50:03:0060480:1893, адрес: МО, Клинский р-н, примерно в 200 м от деревни Волосово, собств.: Абакумова Олеся Валерьевна, П.552-САБ, цена: 442 000,00 руб.

33. Квартира, 56,6 кв.м., расположенная по адресу: МО, Орехово-Зуевский г/о, г. Ликино-Дулево, ул. Степана Морозкина, 4, 184, к/н 50:24:0000000:25861, собст.: Суворова Юлиана Арутюновна, взыск.: ПАО «Сбербанк», П. 557-САБ, цена:2 586 040,00 руб.

34. Квартира, площадью 35.8 кв.м., расположенная по адресу: Московская обл., г. Мытищи, пр-кт Астрахова, д. 7, кв. 937, к/н 50:12:0101003:16184, собств.: Хромой Дмитрий Григорьевич, взыск.: ООО «СФО Меркурий», П.565-САБ, цена:4 755 722,12 руб.

35. Квартира, площадь 113.5 кв.м., адрес: Московская обл., г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 5, кв. 149, к/н 50:12:0000000:46623, собств.: Шоев Джобир Фатхулоевич, взыск: Банк ВТБ (ПАО), П. 566-САБ, цена: 12 873760,00 руб.

36. Помещение жилое, общей площадью 34,5 кв.м., к/н 50:08:0050253:1281, расположенный по адресу: Московская область, р-н. Истринский, сп. Павло-Слободское, д. Исаково, ул. Рябиновая, д. 5, кв. 2, собств.: Гасангаджиева Абулмуслим Магомедович, взыск.: АО «Русстройбанк», П. 570-САБ, цена: 4 076 600,00 руб.

37. Земельный участок 800 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, г.о. Коломна, д. Якшино, к/н 50:36:0020216:10, площадью 800+/-20 кв.м., собств.: Геворгян Сона Оганесовна, взыск. ПАО «Сбербанк», П. 586-САБ , цена: 195 840 руб.

38. Квартира, к/н 50:12:0090221:14694, пл. 54.3 кв.м., адрес: Московская обл., г. Мытищи, б-р Тенистый, д.9, кв. 1256, собств.: Моко Ксении Персида, Захаров Дмитрий Сергеевич, П.607-САБ, цена: 5 544 720,00 руб.

39. Земельный участок, общей площадью 2000 кв. м., к/н 50:32:0030118:1980 расположенный по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, в районе д. Райсеменовское, собств.: Титоренко Виктору Владимировичу, П.611-САБ, цена: 1 331 100,00 руб.

40. Земельный участок пл. 900+/-21 кв.м., с к/н 50:36:0020216:38, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Коломна, д. Якшино, собств.: Галкин Андрей Павлович, П.621-САБ, цена: 133 960,00 руб.

41. Земельный участок площадью 1011+/-22, к/н 50:05:0080304:202, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, в р-не с\о Веригинский, д. Шепелево, собств.: Мантровова Екатерина Андреевна, П. 627-САБ, цена: 103 360,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 25.10.2025

Дата окончания приема заявок – 05.11.2025

Дата, время проведения торгов –07.11.2025 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок: Позиции 51-41 место приема заявок: ЭТП https://auction.msk.ru//

Арест. недвиж. имущ-во. Первые. торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

42. Помещение (нежилое) гаражный бокс, 41.10 кв.м. к/н 50:45:0040505:156, адрес: Московская обл., г.Королев, ул.Чайковского, д.3, пом.21, общая долевая собственность в праве ½, собств.: Коэрман Екатерина Александровна, П.413-САБ, цена: 674500,00 руб.

43. Квартира, пл. 64,0 кв.м., к/н 50:64:0000000:9720, адрес: МО, г.Дзержинский, ул.Лесная, д.10 кв.77, доля в праве 1/6, собств.: Шишков Владимир Вячеславович, П.451-САБ, цена: 1 118 831,00 руб.

44. Нежилое помещение к/н 50:44:0030202:1209, пл. 44,6 кв.м., адрес: Московская обл., г.Фрязино, проезд Введенского, д.4 А, ГПК «Москвич», пом.1376, собств. Жумбей Марине Михайловна, П. 524-САБ, цена: 620 000,00 руб.

45. ½ доли Помещения 31,50 кв.м., к/н 50:47:0010504:506, адрес: Московская обл., г.Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 35, кв. 54, собств.: Ефимов Денис Юрьевич, П.550-САБ, цена: 1 210 000,00 руб.

46. 1/3 доля квартиры, пл.44,8 кв.м., к/н 50:22:0000000:72932, адрес: Московская обл., г.Котельники, п. Белая Дача, мкр. Белая дача, д.52, кв.15, собств.:Беккеров Антон Максимович, П.561-САБ, цена: 1883258,00 руб.

47. 1/4 доли в праве на помещение пл. 19,6 кв.м., к/н 50:04:0020109:118, расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Бусалова, д. 8, пом. 58, собств.: Воинова Валентина Владимировна, П.568-САБ, цена: 510 556,00 руб.

48. Гараж с подвалом пл. 42.9 кв.м., к/н 50:23:0000000:1, Московская обл., г. Раменское, ГСК «Сигнал-3», гараж 124, собств.: Мартынович Анастасия Анатольевна, П.601-САБ, цена: 1 067 000,00 руб.

49. Нежилое помещение пл. 19,30 кв.м., к/н 50:22:0010105:9332, адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 54, гараж №116, собств.: Бабуджян Артур Саргисович, П. 619-САБ, цена: 1 276 055,00 руб.

50. Земельный участок пл. 554+/-16 кв.м., адрес: Московская область, Раменский район, с/п Ульянинское, к/н № 50:23:0050573:1305, собств.: Исломов Иньом Икромович, П. 625-САБ, цена: 148 000,00 руб.

51. Нежилое здание, гаражный бокс, площадью 46.8 кв.м., к/н 50:14:0000000:118532, расположенное по адресу: Московская область, г. Щелково-3, Кожинский пр., ГСК «Дружный», гараж 536, собств.: Петров Александр Вадимович, П. 641-САБ, цена: 1 170 976 руб.

52. Помещение (гараж), общей площадью 18 кв.м., к/н 50:53:0000000:4418, по адресу: Московская область, г. Лыткарино, ул. Колхозная, кор. 1А, пом. 309, собств.: Ершов Владимир Михайлович, П. 660-САБ, цена: 1 023 000,00 руб.

53. Земельный участок, площадью 966 кв.м., к/н 50:36:0030201:69, расположенный по адресу: Московская область, Озерский район, СДТ «Виктория», уч. 18, собств.: Голицын Владимир Владимирович, П. 663-САБ, цена: 431000 руб.

54. Земельный участок, 826 кв.м., к/н50:39:0050601:52; Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Серебряно-Прудский, рп. Серебряные Пруды, ул. Полевая, собств.: Ангалатян Ирине Ахперовне П.672-САБ, цена: 450 000,00 руб.

Арест. недвиж. имущ-во. Вторые торги. Не залог. Задаток 50% от нач. цены:

55. Земельный участок площадь 800.00 кв.м к/н 50:34:0040312:5 расположенный по адресу: Московская область, Коломенский район, вблизи д. Кудрявцево, с/т «Дубок», собств. Кондратов Сергей Александрович, П. 256-САБ, цена: 244 499,95 руб.

56. Земельный участок к/н 50:04:0010607:69, расположенное: Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Космонавтов, кв-л «Автолюбитель» участок 55, площадью 22,80 кв.м. Нежилое здание с кадастровым номером 50:04:0010607:408, расположенное: Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Космонавтов, кв-л «Автолюбитель» участок 55, площадью 22,80 кв.м., собств.: Гришин Андрей Михайлович, взыск.: Перминов Артем Валерьевич, П.558-САБ, цена: 477 223,15руб.

57. Нежилое помещение, к/н 50:22:0010204:9111 автостоянка с помещениями общественного назначения, общая долевая собственность 41/190, площадь 3861,6 кв.м., адрес: Московская область, городской округ Люберцы, ул. Кирова, во дворе дома № 9 к. 2, этажность помещения 3 этажа, в том числе 2 подземных, собств.: ООО «Специализированный застройщик инвестиционно-строительная компания «Ареал», взыск.: ООО «Экспертная компания «Аксиома», П. 583-САБ, цена: 24 743 500,00 руб.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –24.10.2025

Дата окончания приема заявок –24.11.2025

Дата, время проведения торгов – 26.11.2025 15:00:00 по моск. вр.

Место приема заявок:

Позиции 42-57 место приема заявок: ЭТП АО «ЭТС»

https://www.fabrikant.ru