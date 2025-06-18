ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 02 июля

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 18.06.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 30.06.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 02.07.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 1680 кв.м., к/н: 50:07:0070306:483, адрес: МО, Волоколамский р-н, с/пос Осташевское, д. Становище, мкр. Озерный-1, 1. П.323-ТАИ от 28.05.25. Собств: Асланбеков Р.З. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 1 128 000,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 674 кв.м., к/н: 50:34:0010212:34; Жилой дом, 79,4 общ.пл. кв.м., к/н: 50:34:0010212:384; Баня, общ.пл. 23,8 кв.м., к/н: 50:34:0010212:385. Адрес: МО, г.о. Коломенский, д. Елино, тер. снт Рассвет, д. 14. П.354-ТАИ от 02.06.25. Собств: Рахимберг Г.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 1 885 600,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 63,9 кв.м., к/н: 50:22:0050101:2613, адрес: МО, г. Котельники, ул. Кузьминская, д. 9, кв. 6. П.340-ТАИ от 02.06.25. Собств: Токсомбаев Б.К. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 7 995 200,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 61,2 кв.м., к/н: 50:22:0000000:118889, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Парковый, д. 1, к. 20, кв. 572. П.359-ТАИ от 09.06.25. Собств: Техова З.Г. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 7 628 000,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 54,8 кв.м., к/н: 50:22:0040602:5063, адрес: МО, Люберецкий р-н, пос. Мирный, ул. Крымская, д. 10, кв. 172. П.366-ТАИ от 09.06.25. Собств: Орджацян А.Г., Торосян А.М. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 608 000,00 р.

6. Жил. дом, общ.пл. 115,1 кв.м., к/н: 50:26:0100211:1024; Зем.уч., общ.пл. 549 кв.м., к/н: 50:26:0100211:183. Адрес: МО, г Наро-Фоминск, ул. Островского, уч. 3. П.372-ТАИ от 09.06.25. Собств: Свиридов А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 690 400,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 52,7 кв.м., к/н: 50:16:0302007:3353, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Бабушкина, д. 2А, кв. 36. П.334-ТАИ от 02.06.25. Собств: Рябов Е.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 011 200,00 р.

8. Жил. дом, общ.пл. 828,3 кв.м., к/н: 50:20:0000000:56182; Зем.уч., общ.пл. 1993 кв.м., к/н: 50:20:0041514:442. Адрес: МО, Одинцовский р-н, с/о Успенский, МКЗ № 1, д. 205-206. П.365-ТАИ от 09.06.25. Собств: Бурлингас Ю.В. Взыск: Верхотуров А.А. Цена: 44 368 000,00 р.

9. Зем.уч., общ.пл. 180157 +/- 149 кв.м., к/н: 50:19:0050601:166; Телятник на 200 голов, общ.пл. 1470,6 кв.м., к/н: 50:19:0000000:20234; Телятник на 200 голов, общ.пл. 1101,6 кв.м., к/н: 50:19:0050609:474; Водонапорная башня высотой 10 м., к/н: 50:19:0000000:20566; Механическая мастерская, общ.пл. 211,6 кв.м., к/н: 50:19:0000000:20306; Насосная станция, общ.пл. 6,6 кв.м., к/н: 50:19:0000000:20143; Коровник на 200 голов, общ.пл. 1743,9 кв.м., к/н: 50:19:0050609:470; Картофелехранилище, общ.пл. 1401,6 кв.м., к/н: 50:19:0050609:471; Здание КСП-25, общ.пл. 999,2 кв.м., к/н: 50:19:0000000:20233; Унифицированный склад, общ.пл. 968,4 кв.м., к/н: 50:19:0050609:466; Силосная траншея 2000 тн., общ.пл. 865,2 кв.м., к/н: 50:19:0000000:19624; Силосная траншея 1000 тн, общ.пл. 871,2 кв.м., к/н: 50:19:0050609:478. Адрес: МО, Рузский р-н, д. Неверово, тер. ОАО «Аннинское». П.361-ТАИ от 09.06.25. Собств: ООО «Аннинское». Взыск: ГК АСВ – КУ ООО КБ «Кредит Экспресс». Цена: 42 686 000,00 р.

10. Жилой дом, общ.пл. 59,7 кв.м., к/н: 50:05:0070102:3110; Зем.уч., общ.пл. 1457 кв.м., к/н: 50:05:0070102:3113. Адрес: МО, г. Сергиев Посад, ул. Бабушкина, д. 10. П.355-ТАИ от 09.06.25. Собств: Джобборова Ф.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 689 147,40 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 33,2 кв.м., к/н: 50:25:0000000:13054, адрес: МО, мун. округ Шатура, г. Рошаль, ул. 1-я Первомайская, д. 1а, кв. 74. П.333-ТАИ от 02.06.25. Собств: Устинов С.В. Взыск: КПК Столичный. Цена: 1 300 000,00 р.

12. Кв-ра, общ.пл. 31,7 кв.м., к/н: 50:16:0704014:594, адрес: МО, Ногинский р-н, с/п Степановское, г. Ногинск-5, д. 30, кв. 63. П.343-ТАИ от 02.06.25. Собств: Нечетайло Н.В. Взыск: Шмелев С.И. Цена: 1 000 000,00 р.

13. Кв-ра, общ.пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:46:0030102:4076, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 2, кв. 44. П.364-ТАИ от 09.06.25. Собств: Степнова Е.И. Взыск: АО Тбанк. Цена: 3 008 953,60 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 30,1 кв.м., к/н: 50:15:0000000:11076, адрес: МО, г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 64, кв. 47. П.308-ТАИ от 19.05.25. Собств: Силаков А.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 035 895,36 р.

2. Здание, общ.пл. 1262,4 кв.м., к/н: 50:04:0270409:1693; Зем.уч. №18, общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:04:0270409:477; Зем.уч. №18Б, общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:04:0270409:476; Хоз.строение (между 7 и 8 проездами), общ.пл. 15 кв.м., к/н: 50:04:0000000:63644; Газорегуляторный пункт МРП-900, общ.пл. 2,6 кв.м., к/н: 50:04:0270409:1177; Газоснабжение жилого дома и бани, протяж. 186 м., к/н: 50:04:0270410:109. Адрес: МО, Дмитровский г.о., рп. Деденево, ул. Овражная. П.298-ТАИ от 19.05.25. Собств: Югова Т.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 25 982 800,00 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 70 кв.м., к/н: 50:04:0000000:92574, адрес: МО, р-н Дмитровский, д Капорки; Кв-ра, общ.пл. 92,1 кв.м., к/н: 50:04:0150308:268, адрес: МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Капорки, д. 73, кв. 8. П.303-ТАИ от 19.05.25. Собств: Горбачева К.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 320 440,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 33,2 кв.м., к/н: 50:08:0000000:107127, адрес: МО, г. Истра, п. Первомайский, д. 10, кв.11. П.279-ТАИ от 12.05.25. Собств: Цыганков А.М. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 932 238,88 р.

5. Зем.уч., общ.пл. 1320 кв.м., к/н: 50:23:0010372:25; Жилой дом, общ.пл. 159,8 кв.м., к/н: 50:23:0000000:150902. Адрес: МО, Раменский р-н, сп. Гжельское, д. Минино, ул. Центральная, д. 55. П.310-ТАИ от 19.05.25. Собств: Яхъяева М.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 367 360,00 р.

6. Жил. дом, общ.пл. 145,4 кв.м., к/н: 50:23:0040541:3115; Зем.уч., общ.пл. 836 кв.м., к/н: 50:23:0040541:1948. Адрес: МО, Раменский г.о., дер. Становое, квартал 40541, д. 1948. П.311-ТАИ от 19.05.25. Собств: Томилина Д.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 692 000,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 18.06.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 30.06.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 02.07.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 43,9 кв.м., к/н: 50:04:0000000:25640, адрес: МО, г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 33а, кв. 140. П.348-ТАИ от 02.06.25. Собств: Угольникова Е.С., Лебедева И.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 6 000 000,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 600 +/- 9 кв.м., к/н: 50:37:0010202:508, адрес: МО, Каширский р-н, ТОО «Каширское». П.369-ТАИ от 09.06.25. Собств: Казарян С.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 215 200,00 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 1000 +/- 22 кв.м., к/н: 50:05:0010526:176, адрес: МО, р-н Сергиево-Посадский, с/о Кузьминский, д. Ясниково. П.368-ТАИ от 09.06.25. Собств: Садыхов Р.К. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 128 000,00 р.

4. Зем.уч., общ.пл. 899 кв.м., к/н: 50:25:0040205:341, адрес: МО, р-н Шатурский, с/о Бордуковский, д. Дмитровка. П.332-ТАИ от 02.06.25. Собств: Тагирова З.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 212 800,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 45,5 кв.м., к/н: 50:04:0010603:3597, адрес: МО, г. Дмитров, мкр. Маркова, д. 7, кв. 132. П.312-ТАИ от 19.05.25. Собств: Гришкин О.В. Взыск: Грамаков А.Д. Цена: 3 592 440,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 25 кв.м., к/н: 50:52:0000000:18877, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Туполева, д. 10, кв. 13/1. П.215-ТАИ от 03.04.25. Собств: Гусейнова Э.Г. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 357 407,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 40,4 кв.м., к/н: 50:22:0060704:3288, адрес: МО, г. Люберцы, п. Красково, Егорьевское шоссе, д. 1, корп. 5, кв. 508. П.301-ТАИ от 19.05.25. Собств: Семишкур Д.С. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 7 650 000,00 р.

4. Зем.уч., общ.пл. 912 +/-11 кв.м., к/н: 50:18:0050116:458, адрес: МО, Можайский р-н. П.229-ТАИ от 10.04.25. Собств: Гамзатов М.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 326 655,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.