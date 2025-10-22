ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 07 ноября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 22.10.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 05.11.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 07.11.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 46,8 кв.м., к/н: 50:04:0020605:401, адрес: МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, мкр. Левобережье, д. 21, кв. 35. П.659-ТАИ от 09.10.25. Собств: ООО «Ленд Строй». Взыск: АО «АТБ». Цена: 3 296 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ.пл. 131,3 кв.м., к/н: 50:08:0090220:1579; Зем.уч., общ.пл. 1002 кв.м., к/н: 50:08:0090220:490. Адрес: МО, г/о Истра, дер. Васильевское-Голохвастово, тер. СНТ «Троицкий парк», д. 134. П.565-ТАИ от 25.08.25. Собств: Кузнецов А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 785 550,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 55 кв.м., к/н: 50:20:0041411:5700, адрес: МО, г/о Одинцовский, дер. Малые Вяземы, мкрн. Высокие Жаворонки, д. 6, кв. 44. П.560-ТАИ от 25.08.25. Собств: Адм. Одинцовского ГО МО. Взыск: АО «НС Банк». Цена: 3 682 070,12 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 27,8 кв.м., к/н: 50:21:0060103:10152, адрес: МО, Ленинский р-н, дер. Мисайлово, мкр. Пригород Лесное, ш. Пригородное, д. 7, кв. 439. П.585-ТАИ от 09.09.25. Собств: Роговой А.Н. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 190 560,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 33 кв.м., к/н: 50:09:0070401:2424, адрес: МО, р-н Солнечногорский, сп. Кутузовское, д. Брехово, ул. Зеленая, д. 3, кв. 30. П.598-ТАИ от 15.09.25. Собств: Прокопенко В.И. Взыск: АО «РСХБ». Цена: 1 843 480,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 22.10.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 05.11.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 07.11.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 41,3 кв.м., к/н: 50:22:0040102:3563, адрес: МО, Люберецкий р-н, рп. Томилино, ул. Гоголя, д. 54, корп. 1, кв. 278. П.654-ТАИ от 03.10.25. Собств: Арутюнян В.О. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 595 200,00 р.

2. Часть жил. дома, общ.пл. 65,7 кв.м., к/н: 50:13:0050416:1149; Зем.уч., общ.пл. 247 +/-5 кв.м., к/н: 50:13:0050416:1144. Адрес: МО, Пушкинской г.о., село Братовщина, ул. Центральная, д. 110. П.653-ТАИ от 03.10.25. Собств: Алиева Р.З. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 751 200,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.