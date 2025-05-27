ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 11 июня

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.05.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 09.06.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 11.06.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 30,1 кв.м., к/н: 50:15:0000000:11076, адрес: МО, г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 64, кв. 47. П.308-ТАИ от 19.05.25. Собств: Силаков А.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 571 641,60 р.



2. Здание, общ.пл. 1262,4 кв.м., к/н: 50:04:0270409:1693; Зем.уч. №18, общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:04:0270409:477; Зем.уч. №18Б, общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:04:0270409:476; Хоз.строение (между 7 и 8 проезд.), общ.пл. 15 кв.м., к/н: 50:04:0000000:63644; Газорегул. пункт МРП-900, общ.пл. 2,6 кв.м., к/н: 50:04:0270409:1177; Газоснаб. жил. дома и бани, протяж. 186 м., к/н: 50:04:0270410:109. Адрес: МО, Дмитровский г.о., рп. Деденево, ул. Овражная. П.298-ТАИ от 19.05.25. Собств: Югова Т.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 30 568 000,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 70 кв.м., к/н: 50:04:0000000:92574, адрес: МО, р-н Дмитровский, д Капорки; Кв-ра, общ.пл. 92,1 кв.м., к/н: 50:04:0150308:268, адрес: МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Капорки, д. 73, кв. 8. П.303-ТАИ от 19.05.25. Собств: Горбачева К.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 906 400,00 р.



4. Жил. дом, общ.пл. 206,5 кв.м., к/н: 50:08:0040302:762; Зем.уч., общ.пл. 542 +/-16 кв.м., к/н: 50:08:0040302:624. Адрес: МО, Истринский р-н, с/пос. Ермолинское, д. Алексино, ул. Садовая, д. 296А. П.296-ТАИ от 12.05.25. Собств: Тимошин С.В., Тимошина Э.В. Взыск: ПАО Балтинвестбанк. Цена: 8 141 840,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 33,2 кв.м., к/н: 50:08:0000000:107127, адрес: МО, г. Истра, п. Первомайский, д. 10, кв.11. П.279-ТАИ от 12.05.25. Собств: Цыганков А.М. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 449 692,80 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 87,2 кв.м., к/н: 50:21:0040104:1582, адрес: МО, г. Видное, б-р Зеленые аллеи, д. 1, кв. 206. П.169-ТАИ от 14.03.25. Собств: Хасанов П.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 15 051 384,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 34,4 кв.м., к/н: 50:21:0000000:42686, адрес: МО, Ленинский р-н, сп. Молоковское, д. Мисайлово, мкр. «Пригород Лесное», Молодежный б-р, д. 3, кв. 209. П.202-ТАИ от 27.03.25. Собств: Максименко Т.Н. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 6 470 400,00 р.



8. Кв-ра, общ.пл. 29,7 кв.м., к/н: 50:20:0090412:625, адрес: МО, Одинцовский р-н, п. Новый Городок, д. 15, кв. 76. П.275-ТАИ от 12.05.25. Собств: Пятибратова В.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 2 594 140,80 р.



9. Зем.уч., общ.пл. 1320 кв.м., к/н: 50:23:0010372:25; Жил. дом, общ.пл. 159,8 кв.м., к/н: 50:23:0000000:150902. Адрес: МО, Раменский р-н, сп. Гжельское, д. Минино, ул. Центральная, д. 55. П.310-ТАИ от 19.05.25. Собств: Яхъяева М.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 961 600,00 р.



10. Жил. дом, общ.пл. 145,4 кв.м., к/н: 50:23:0040541:3115; Зем.уч., общ.пл. 836 кв.м., к/н: 50:23:0040541:1948. Адрес: МО, Раменский г.о., дер. Становое, квартал 40541, д. 1948. П.311-ТАИ от 19.05.25. Собств: Томилина Д.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 520 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 979 кв.м., к/н: 50:04:0130101:367, адрес: МО, г/п Дмитров, в р-не д. Надеждино. П.240-ТАИ от 17.04.25. Собств: Сербул С.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 359 550,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 1999 +/- 31 кв.м., к/н: 50:03:0020280:848, адрес: МО, Клинский р-н, сп. Воронинское. П.167-ТАИ от 14.03.25. Собств: Муталиев А.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 573 750,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 817 кв.м., к/н: 50:26:0010703:87, адрес: МО, р-н Наро-Фоминский, с/п Веселевское, у д. Нечаево, снт «Нечаево» Автобазы №1, уч.128. П.242-ТАИ от 17.04.25. Собств: Казыев Р.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 222 615,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 39,3 кв.м., к/н: 50:23:0030155:2104, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Островецкое, д. Островцы, мкр. Новые Островцы, ул. Баулинская, д. 12, кв. 367. П.264-ТАИ от 24.04.25. Собств: Зинчук Ю.Б. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 388 440,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 61,5 кв.м., к/н: 50:33:0000000:90648, адрес: МО, р-н Ступинский, д. Городище, ул. Молодежная, д. 1а, кв. 37-1. П.7-ТАИ от 10.12.24. Собств: Абдулмаликова П.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 183 080,00 р.



6. Зем.уч., общ.пл. 1550 кв.м., к/н: 50:20:0070313:140, адрес: МО, р-н Одинцовский, с/о Ликинский, д. Митькино, уч. 43, ГП-2. П.201-ТАИ от 27.03.25. Собств: Синявский Б.Я. Взыск: Юсупов К.Н. Цена: 6 233 066,15 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 43,3 кв.м., к/н: 50:57:0030601:1062, адрес: МО, г. Коломна, ул. Пионерская, д. 54, кв. 172. П.247-ТАИ от 17.04.25. Собств: Ларин А.В. Взыск: ООО ЭОС. Цена:4 505 000,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 27.05.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 09.06.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 11.06.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 45,5 кв.м., к/н: 50:04:0010603:3597, адрес: МО, г. Дмитров, мкр. Маркова, д. 7, кв. 132. П.312-ТАИ от 19.05.25. Собств: Гришкин О.В. Взыск: Грамаков А.Д. Цена: 4 226 400,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 40,4 кв.м., к/н: 50:22:0060704:3288, адрес: МО, г. Люберцы, п. Красково, Егорьевское ш., д. 1, корп. 5, кв. 508. П.301-ТАИ от 19.05.25. Собств: Семишкур Д.С. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 9 000 000,00 р.



Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 68,2 кв.м., к/н: 50:22:0000000:106903, адрес: МО, Котельники, мкр. «Силикат», д. 5, кв. 267. П.238-ТАИ от 17.04.25. Собств: Гханем Н. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 7 373 240,00 р.





2. Зем.уч., общ.пл. 600 кв.м., к/н: 50:31:0020108:235; Здание, общ.пл. 44 кв.м., к/н: 50:31:0020108:242. Адрес: МО, Чеховский р-н, Стремиловский с.о., СНТ «Слепушкино-1», д. 40/1. П.252-ТАИ от 24.04.25. Собств: Любаев О.В. Взыск: Пирожок В.В. Цена: 1 563 137,25 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.