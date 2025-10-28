ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 12 ноября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 28.10.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 10.11.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 12.11.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 44,8 кв.м., к/н: 50:11:0050301:3524, адрес: МО, Красногорский р-н, пос. Мечникова, д. 4, кв. 18. П.667-ТАИ от 20.10.25. Собств: Администрация ГО Красногорск МО. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 4 255 466,40 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 32,6 кв.м., к/н: 50:17:0000000:53467, адрес: МО, г. Электрогорск, ул. Ленина, д. 24Б, кв. 29. П.677-ТАИ от 20.10.25. Собств: Жаркова Н.С. Взыск: Горбуля К.И. Цена: 1 450 000,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 71,5 кв.м., к/н: 50:25:0070105:428, адрес: МО, Шатурский р-н, сп. Кривандинское, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная, д. 39, кв. 40. П.660-ТАИ от 09.10.25. Собств: Яненко П.И. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 176 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 680 +/-18 кв.м., к/н: 50:29:0060221:2329; Жил. дом, общ.пл. 108 кв.м., к/н: 50:29:0060221:3805. Адрес: МО, р-н Воскресенский, сп. Фединское. П.556-ТАИ от 25.08.25. Собств: Манукян А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 088 560,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 47,8 кв.м., к/н: 50:22:0000000:105486, адрес: МО, Люберецкий р-н, р.п. Октябрьский, Западный мкр, ул. Спортивная, д. 2, кв. 134. П.611-ТАИ от 23.09.25. Собств: Иванова Е.Н. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 126 642,56 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 37,4 кв.м., к/н: 50:22:0040404:4610, адрес: МО, р-н Люберецкий, рп. Томилино, п. Птицефабрика, д. 25, кв. 64. П.616-ТАИ от 23.09.25. Собств: Павлова Г.В. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 3 784 880,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 24,2 кв.м., к/н: 50:22:0060416:1849, адрес: МО, Люберецкий р-н, гп. Красково, дер. Мотяково, д. 65, корп. 46, кв. 18. П.627-ТАИ от 29.09.25. Собств: Каширин К.Г. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 2 461 600,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 48,8 кв.м., к/н: 50:22:0020101:10515, адрес: МО, р-н Люберецкий, рп Октябрьский, ул. Школьная, Западный мкр., д. 1, корп. 2, кв. 14. П.633-ТАИ от 29.09.25. Собств: Бармина Н.А. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 469 640,00 р.

6. Зем.уч., общ.пл. 840 +/-1 кв.м., к/н: 50:18:0040101:356, адрес: МО, Можайский р-н, ТСН «Лесное 2», уч. расположен в юго-запад. части кад. кв-ла 50:18:0040101. П.602-ТАИ от 15.09.25. Собств: Козлов Р.Д. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 149 600,00 р.

7. Зем.уч., общ.пл. 701 +/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:491, адрес: МО, Можайский р-н, КП Разумовское. П.603-ТАИ от 15.09.25. Собств: Мамишов А.Г. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 249 050,00 р.

8. Жилой дом, общ.пл. 222,4 кв.м., к/н: 50:20:0070757:95; Зем.уч., общ.пл. 1000 кв.м., к/н: 50:20:0070757:52. Адрес: МО, Одинцовский р-н, ПК ЛПХ «Сад» в р-не пос. Часцы, д. №72. П.615-ТАИ от 23.09.25. Собств: Гатилова (Переверзева) И.В. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 9 925 960,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 39,3 кв.м., к/н: 50:20:0070227:8513, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 12, кв. 49. П.621-ТАИ от 23.09.25. Собств: Малютин Я.О. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 331 600,00 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 89,1 кв.м., к/н: 50:55:0000000:81120, адрес: МО, г. Подольск, ул. Садовая, д. 3, корп. 3, кв. 109. П.623-ТАИ от 23.09.25. Собств: Бариева Р.Ш. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 10 888 840,00 р.

11. Зем.уч., общ.пл. 765 +/- 9,68 кв.м., к/н: 50:23:0050565:2058, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Ульянинское. П.635-ТАИ от 29.09.25. Собств: Неяскин К.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 345 780,00 р.

12. Зем.уч., общ.пл. 801 +/-20 кв.м., к/н: 50:23:0020451:1644, адрес: МО, Раменский г.о., тер. коттеджного посёлка «Феникс». П.639-ТАИ от 29.09.25. Собств: Чуркин В.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 286 280,00 р.

13. Зем.уч., общ.пл. 1347 +/-26 кв.м., к/н: 50:05:0020237:62, адрес: МО, р-н Сергиево-Посадский, в р-не д. Новоселки, северо-восточ. часть кад.кв.50:05:0020237. П.613-ТАИ от 23.09.25. Собств: Алевохин В.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 444 465,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 49 кв.м., к/н: 50:11:0020104:26097, адрес: МО, Красногорский р-н, пос. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 44, кв. 83. П.570-ТАИ от 02.09.25. Собств: Холбутаев Н.С. Взыск: АО Дом.РФ. Цена: 5 100 492,32 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 46 кв.м., к/н: 50:11:0020410:8124, адрес: МО, р-н Красногорский, д. Путилково, ш. Путилковское, д. 4, корп. 2, кв. 196. П.600-ТАИ от 15.09.25. Собств: Ефремова Т.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 6 088 720,00 р.

3. 1/2 доля в общей долевой собственности на квартиру, общ.пл. 56 кв.м., к/н: 50:45:0000000:44430, адрес: МО, г. Юбилейный, ул. М.М.Глинкина, д. 10, кв. 16. П.606-ТАИ от 15.09.25. Собств: Кожанова Н.В. Взыск: Игнатов Д.В. Цена: 2 019 164,80 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.