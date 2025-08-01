ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 14 августа

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 01.08.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 12.08.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 14.08.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 1. Залож. арест.недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Комната, общ.пл. 15 кв.м., к/н: 50:12:0070223:2116, адрес: МО, го. Мытищи, пос. Мебельной Фабрики, ул. Труда, д. 7, кв. 9. П.459-ТАИ от 08.07.25. Собств: Помуран А. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 100 000,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 37,2 кв.м., к/н: 50:14:0030503:9181, адрес: МО, Лосино-Петровский го, рп. Свердловский, улица Заречная, д. 16, кв. 163. П.462-ТАИ от 15.07.25. Собств: Зайнетдинов Р.И. Взыск: ООО «ИФК «Управление активами». Цена: 3 168 000,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 38,2 кв.м., к/н: 50:14:0050303:3177, адрес: МО, г. Щелково, ш. Фряновское, д. 64, корп. 1, кв. 24.П.465-ТАИ от 15.07.25. Собств: Скоробогатов А. Ю. Взыск: ПАО «ТрансКапиталБанк». Цена: 3 663 200,00 р.



4. Зем.уч, общ.пл. 701 +/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:664, адрес: МО, Можайский р-н. П.466-ТАИ от 15.07.25. Собств: Омарова З.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 324 000,00 р.



5. Зем.уч., общ.пл. 10 925 кв.м., к/н: 50:23:0030388:1995, адрес: МО, Раменский р-н, гп. Раменское. П.470-ТАИ от 15.07.25. Собств: Тулба Ф.Д. Взыск: ООО «УК «ТДУ». Цена: 6 180 460,41 р.



6. Зем.уч., общ.пл. 702 +/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:621, адрес: МО, Можайский р-н. П.474-ТАИ от 15.07.25. Собств: Магомедова Д. Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 321 300,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 257,8 кв.м., к/н: 50:57:0030303:545, адрес: МО, г. Коломна, ул. Коломенская, д. 7, кв. 19. П.483-ТАИ от 21.07.25. Собств: Малинин И.Ю. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 27 279 000,00 р.



8. Жил.дом, общ.пл. 93,8 кв.м., к/н: 50:05:0020319:294; Зем.уч., общ.пл. 1581 кв.м., к/н: 50:05:0020319:46. Адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, сп. Шеметовское, д. Еремино, д. 203. П.485-ТАИ от 21.07.25. Собств: Линевская В.В. Взыск: ПАО КБ «УБРИР». Цена: 6 769 000,00 р.



9. Кв-ра, общ.пл. 63,6 кв.м., к/н: 50:57:0110914:1088, адрес: МО, г. Коломна, пр-зд 2-ой Юбилейный, д. 4, кв. 93. П.488-ТАИ от 21.07.25. Собств: Шелепин С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 052 800,00 р.



Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор.торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 34,4 кв.м., к/н: 50:21:0000000:42686, адрес: МО, Ленинский р-н, сп. Молоковское, д. Мисайлово, мкр. «Пригород Лесное», Молодежный б-р, д. 3, кв. 209. П.202-ТАИ от 27.03.25. Собств: Максименко Т.Н. Взыск: ООО СФО Азимут. Цена: 5 499 840,00 р.



2. Жил.дом, общ.пл. 135,5 кв.м., к/н: 50:28:0100405:99; Зем.уч., общ.пл. 820 кв.м., к/н: 50:28:0100405:48. Адрес: МО, г.о. Домодедово, дер. Ртищево, тер. СНТ «Надежда», д. 3. П.382-ТАИ от 20.06.25. Собств: Хайдаров Б.Д. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 356 250,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 48 кв.м., к/н: 50:03:0010223:1129, адрес: МО, г. Клин, ул. Клинская, д. 52, корп. 1, кв. 45. П.385-ТАИ от 20.06.2025. П.385-ТАИ от 20.06.25. Собств: Территориальное управление Росимущества в МО. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 836 000,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 01.08.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 12.08.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 14.08.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Извещение 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич.торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 43,1 кв.м., к/н: 50:21:0090212:20768, адрес: МО, Ленинский р-н, сп. Булатниковское, д. Боброво, ул. Крымская, д. 17, кв. 218. П.336-ТАИ от 02.06.25. Собств: Титов А.Н. Взыск: АО ТБанк. Цена: 6 606 747,20 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 692 +/-18 кв.м., к/н: 50:23:0020328:92; Садовый дом, общ.пл. 89,2 кв.м., к/н: 50:23:0020328:127. Адрес: МО, р-н Раменский, с/п Новохаритоновское, снт «Сувенир», уч. 37. П.447-ТАИ от 08.07.25. Собств: Согласнов С.П. Взыск: Дивин И.Ю. Цена: 3 500 000,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 41964 +/-122 кв.м., к/н: 50:06:0110602:1763, адрес: МО, Шаховской р-н, с/пос. Серединское, у д. Дор. П.461-ТАИ от 08.07.25. Собств: Магамадов Х.М. Взыск: Берберян Р.Б. Цена: 2 000 000,00 р.



4. Зем.уч., общ.пл. 822 +/- 20 кв.м., к/н: 50:23:0010365:786, адрес: МО, Раменский гор. Округ. П.464-ТАИ от 15.07.25. Собств: Тваури Н.Г. Взыск: ПАО ВТБ Банк. Цена: 1 112 000,00 р.



5. 1/2 доля в праве общей долевой собственности на квартиру, общ.пл. 56,5 кв.м., к/н: 50:12:0080306:2056, адрес: МО, р-н Мытищинский, д. Беляниново, ул. Центральная, д. 201, кв. 31. П.467-ТАИ от 15.07.25. Собств: Колчева Е.А. Взыск: Бурибаев М.А. Цена: 2 260 616,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 57,8 кв.м., к/н: 50:22:0000000:69811, адрес: МО, р-н Люберецкий, рп. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 2, кв. 121. П.480-ТАИ от 21.07.25. Собств: Одинаев М.А. Взыск: ООО «ПКО «Национальная Фабрика Ипотеки». Цена: 7 344 800,00 р.



7. Зем.уч., общ.пл. 998 +/- 22 кв.м., к/н: 50:05:0140142:225, адрес: МО, р-н Сергиево-Посадский, сп. Лозовское, вблизи д. Шелково. П.487-ТАИ от 21.07.25. Собств: Ружьева К.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 630 000,00 р.



Извещение 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор.торги. Задаток 5% от начальной цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 44,8 кв.м., к/н: 50:21:0010218:688, адрес: МО, р-н Ленинский, г. Видное, ул. Строительная, д. 11, кв. 3. П.212-ТАИ от 03.04.25. Собств: Гасанов О.Г. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 7 245 388,95 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 843 +/- 20 кв.м., к/н: 50:29:0020212:1446, адрес: МО, р-н Воскресенский, с. Барановское, с.п. Ашитковское. П.375-ТАИ от 20.06.25. Собств: Джиоев Г.Ж. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 272 738,57 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 600 +/- 17 кв.м., к/н: 50:33:0020564:2322, адрес: МО, р-н Ступинский, с. Сапроново. П.381-ТАИ от 20.06.25. Собств: Немченко М.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 224 145,00 р.



4. Зем.уч., общ.пл. 682 +/- 9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:16734, адрес: МО, Домодедовский р-н, д. Матчино. П.393-ТАИ от 20.06.25. Собств: Абуладзе Б.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 726 750,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.