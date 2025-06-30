ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 15 июля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 30.06.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 11.07.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 15.07.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 36,4 кв.м., к/н: 50:28:0080102:1043, адрес: МО, г.о. Домодедово, с. Лямцино, ул. Центральная, д. 2, кв. 7. П.379-ТАИ от 20.06.25. Собств: Олефиренко Г.В. Взыск: ПАО Норвик Банк. Цена: 1 488 000,00 р.



2. Жил. дом, общ.пл. 135,5 кв.м., к/н: 50:28:0100405:99; Зем.уч., общ.пл. 820 кв.м., к/н: 50:28:0100405:48. Адрес: МО, г.о. Домодедово, дер. Ртищево, тер. СНТ «Надежда», д. 3. П.382-ТАИ от 20.06.25. Собств: Хайдаров Б.Д. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 5 125 000,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 55,5 кв.м., к/н: 50:52:0000000:15640, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 9, кв. 68. П.337-ТАИ от 02.06.25. Собств: Зубрицкий А.Б. Взыск: АО Тбанк. Цена: 5 890 281,60 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 48 кв.м., к/н: 50:03:0010223:1129, адрес: МО, г. Клин, ул. Клинская, д. 52, корп. 1, кв. 45. П.385-ТАИ от 20.06.2025. П.385-ТАИ от 20.06.25. Собств: ТУ Росимущества в МО. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 160 000,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 46,6 кв.м., к/н: 50:26:0160405:1275, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Островского, д, 38, кв. 32. П.386-ТАИ от 20.06.25. Собств: Тилибов А.Ю. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 4 752 000,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 40,3 кв.м., к/н: 50:49:0020107:2859, адрес: МО, г. Звенигород, пр-зд Ветеранов, д. 10, корп. 2, кв. 236. П.376-ТАИ от 20.06.25. Собств: Гасан А.В. Взыск: ООО ПКО «ДОК». Цена: 4 160 000,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 45,7 кв.м., к/н: 50:20:0000000:146546, адрес: МО, р-н Одинцовский, п. Горки-10, д. 22, кв. 81. П.383-ТАИ от 20.06.25. Собств: Журавкова Ю.В., Петраков В.И. Взыск: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Цена: 5 635 212,00 р.



8. Кв-ра, общ.пл. 67,9 кв.м., к/н: 50:09:0070106:5546, адрес: МО, Солнечногорский р-н, гп. Андреевка, дер. Голубое, Тверецкий пр-зд, д. 16, корп. 2, кв. 294. П.305-ТАИ от 19.05.25. Собств: Мороз Д.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 029 600,00 р.



9. Кв-ра, общ.пл. 41,3 кв.м., к/н: 50:09:0000000:22354, адрес: МО, Солнечногорский р-н, дер. Пешки, д. 7, кв. 10. П.378-ТАИ от 20.06.25. Собств: Панчищин С.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 034 400,00 р.



10. Кв-ра, общ.пл. 54,1 кв.м., к/н: 50:43:0010302:1058, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Победы, д. 16, кв. 87. П.328-ТАИ от 28.05.25. Собств: Бойко И.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 366 400,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 800 кв.м., к/н: 50:29:0040238:445, адрес: МО, р-н Воскресенский, г/пос Хорлово, п. Хорлово, снт «Сосновый бор», уч. 338. П.316-ТАИ от 19.05.25. Собств: Горбатюк А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 153 000,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 611 +/- 9 кв.м., к/н: 50:03:0020180:1699, адрес: МО, Клинский р-н, п. Решетниково. П.317-ТАИ от 28.05.25. Собств: Хашба А.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 431 120,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 1275 +/-25 кв.м., к/н: 50:03:0030280:2013, адрес: МО, Клинский р-н, гп. Клин, с. Борщево. П.322-ТАИ от 28.05.25. Собств: Аветисян А.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 167 960,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 60,3 кв.м., к/н: 50:11:0020213:2246, адрес: МО, г. Красногорск, б-р Павшинский, д. 5, кв. 183. П.299-ТАИ от 19.05.25. Собств: Андросова С.Б. Взыск: Степанов Ю.В. Цена: 7 870 061,60 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 42,8 кв.м., к/н: 50:35:0050107:1715, адрес: МО, г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 25а, кв. 63. П.281-ТАИ от 12.05.25. Собств: Фокина О.А. Взыск: ООО ПКО «НФИ». Цена: 2 165 800,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 29,7 кв.м., к/н: 50:20:0090412:625, адрес: МО, Одинцовский р-н, п. Новый Городок, д. 15, кв. 76. П.275-ТАИ от 12.05.25. Собств: Пятибратова В.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 2 205 019,68 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 30.06.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 11.07.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 15.07.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 843 +/- 20 кв.м., к/н: 50:29:0020212:1446, адрес: МО, р-н Воскресенский, с. Барановское, с.п. Ашитковское. П.375-ТАИ от 20.06.25. Собств: Джиоев Г.Ж. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 320 868,90 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 682 +/- 9 кв.м., к/н: 50:28:0110156:16734, адрес: МО, Домодедовский р-н, д. Матчино. П.393-ТАИ от 20.06.25. Собств: Абуладзе Б.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 855 000,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 1014 +/- 11 кв.м., к/н: 50:28:0000000:42628, адрес: МО, г. Домодедово. П.394-ТАИ от 20.06.25. Собств: Михайлова Т.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 814 604,20 р.



4. 1/3 доли в праве собств. на кв-ру, общ.пл. 68,4 кв.м., к/н: 50:04:0010602:428, адрес: МО, г. Дмитров, мкр. им. Константина Аверьянова, д. 3, кв. 235. П.387-ТАИ от 20.06.25. Собств: Кубышкина О.П. Взыск: Шилохвостова Т.А. Цена: 600 000,00 р.



5. Здание, общ.пл. 189 кв.м., к/н: 50:04:0220217:107; Зем.уч., общ.пл. 708 +/- 19 кв.м., к/н: 50:04:0220217:47. Адрес: МО, г/п Дмитров, в р-не д. Непейно, СНТ «Самотека», уч. 2. П.390-ТАИ от 20.06.25. Собств: Адм. Дмитровского ГО. Взыск: Васильков А.А. Цена: 4 753 058,40 р.



6. Зем.уч., общ.пл. 600 +/- 17 кв.м., к/н: 50:33:0020564:2322, адрес: МО, р-н Ступинский, с. Сапроново. П.381-ТАИ от 20.06.25. Собств: Немченко М.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена:263 700,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 37,4 кв.м., к/н: 50:10:0010305:3886, адрес: МО, г. Химки, ул. Чернышевского, д. 3, кв. 307. П.391-ТАИ от 20.06.25. Собств: Морозова Ю.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 5 769 600,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.