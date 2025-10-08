ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 22 октября

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 08.10.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 20.10.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 22.10.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 47,8 кв.м., к/н: 50:22:0000000:105486, адрес: МО, Люберецкий р-н, р.п. Октябрьский, Западный мкр, ул. Спортивная, д. 2, кв. 134. П.611-ТАИ от 23.09.25. Собств: Иванова Е.Н. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 854 873,60 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 37,4 кв.м., к/н: 50:22:0040404:4610, адрес: МО, р-н Люберецкий, рп. Томилино, п. Птицефабрика, д. 25, кв. 64. П.616-ТАИ от 23.09.25. Собств: Павлова Г.В. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 4 452 800,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 24,2 кв.м., к/н: 50:22:0060416:1849, адрес: МО, Люберецкий р-н, гп. Красково, дер. Мотяково, д. 65, корп. 46, кв. 18. П.627-ТАИ от 29.09.25. Собств: Каширин К.Г. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 2 896 000,00 р.

4. Кв-ра, общ.пл. 48,8 кв.м., к/н: 50:22:0020101:10515, адрес: МО, р-н Люберецкий, рп Октябрьский, ул. Школьная, Западный мкр., д. 1, корп. 2, кв. 14. П.633-ТАИ от 29.09.25. Собств: Бармина Н.А. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 5 258 400,00 р.

5. Зем.уч., общ.пл. 840 +/-1 кв.м., к/н: 50:18:0040101:356, адрес: МО, Можайский р-н, ТСН «Лесное 2», уч. расположен в юго-запад. части кад. кв-ла 50:18:0040101. П.602-ТАИ от 15.09.25. Собств: Козлов Р.Д. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 176 000,00 р.

6. Зем.уч., общ.пл. 701 +/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:491, адрес: МО, Можайский р-н, КП Разумовское. П.603-ТАИ от 15.09.25. Собств: Мамишов А.Г. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 293 000,00 р.

7. Жил. дом, общ.пл. 222,4 кв.м., к/н: 50:20:0070757:95; Зем.уч., общ.пл. 1000 кв.м., к/н: 50:20:0070757:52. Адрес: МО, Одинцовский р-н, ПК ЛПХ «Сад» в р-не пос. Часцы, д. №72. П.615-ТАИ от 23.09.25. Собств: Гатилова (Переверзева) И.В. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 11 677 600,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 89,1 кв.м., к/н: 50:55:0000000:81120, адрес: МО, г. Подольск, ул. Садовая, д. 3, корп. 3, кв. 109. П.623-ТАИ от 23.09.25. Собств: Бариева Р.Ш. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 12 810 400,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 41,3 кв.м., к/н: 50:23:0020153:507, адрес: МО, р-н Раменский, п. Кратово, ул. Мира, д. 10, кв. 45. П.618-ТАИ от 23.09.25. Собств: Онищенко П.Л. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 419 200,00 р.

10. Зем.уч., общ.пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:23:0050448:2070, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Ульянинское. П.634-ТАИ от 29.09.25. Собств: Гурбанов В.С. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 455 000,00 р.

11. Зем.уч., общ.пл. 765 +/- 9,68 кв.м., к/н: 50:23:0050565:2058, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Ульянинское. П.635-ТАИ от 29.09.25. Собств: Неяскин К.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 406 800,00 р.

12. Зем.уч., общ.пл. 801 +/-20 кв.м., к/н: 50:23:0020451:1644, адрес: МО, Раменский г.о., тер. КП «Феникс». П.639-ТАИ от 29.09.25. Собств: Чуркин В.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 336 800,00 р.

13. Зем.уч., общ.пл. 1347 +/-26 кв.м., к/н: 50:05:0020237:62, адрес: МО, р-н Сергиево-Посадский, в р-не д. Новоселки, северо-восточ. часть кад.кв.50:05:0020237. П.613-ТАИ от 23.09.25. Собств: Алевохин В.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 522 900,00 р.

Изв. 2. Залож. арестА. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 149,8 кв.м., к/н: 50:04:0011101:1174, адрес: МО, г. Дмитров, ул. Луговая, д. 14, кв. 11. П.577-ТАИ от 02.09.25. Собств: Петрова А.В., Петров Н.Е. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 472 360,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 67 кв.м., к/н: 50:04:0180407:2446, адрес: МО, р-н Дмитровский, п. Подосинки, д. 23, кв. 154. П.579-ТАИ от 02.09.25. Собств: Гуцу Я.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 467 600,00 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 838 +/-20 кв.м., к/н: 50:37:0010202:1000, адрес: МО, Кашинский р-н, ТОО «Каширское». П.587-ТАИ от 09.09.25. Собств: Шундалиев Р.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 238 000,00 р.

4. Пом., общ.пл. 544,3 кв.м., к/н: 50:13:0070211:758, адрес: МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 28, кв. 142. П.571-ТАИ от 02.09.25. Собств: Савина Г.К. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 15 482 240,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 114,5 кв.м., к/н: 50:19:0020101:6067, адрес: МО, Рузский р-н, пос. Тучково, ул. Комсомольская, д. 14, стр. 6, кв. 8. П.588-ТАИ от 09.09.25. Собств: Семенов И.В. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 7 869 640,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 08.10.2025 г.

Дата окончания приема заявок – 20.10.2025 г.

Дата, время проведения торгов – 22.10.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 46 кв.м., к/н: 50:11:0020410:8124, адрес: МО, р-н Красногорский, д. Путилково, ш. Путилковское, д. 4, корп. 2, кв. 196. П.600-ТАИ от 15.09.25. Собств: Ефремова Т.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 7 163 200,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 39,3 кв.м., к/н: 50:20:0070227:8513, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 12, кв. 49. П.621-ТАИ от 23.09.25. Собств: Малютин Я.О. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 096 000,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 1170 кв.м., к/н: 50:36:0020704:178, адрес: МО, р-н Озерский, вблизи д. Липитино, СНТ «Полесье», уч. 112. П.567-ТАИ от 02.09.25. Собств: Казаченко И.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 325 040,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.