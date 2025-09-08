ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 23 сентября

О рганизатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 08.09.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 19.09.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 23.09.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем. уч., общ.пл. 680 +/-18 кв.м., к/н: 50:29:0060221:2329; Жил. дом, общ.пл. 108 кв.м., к/н: 50:29:0060221:3805. Адрес: МО, р-н Воскресенский, сп. Фединское. П.556-ТАИ от 25.08.25. Собств: Манукян А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 633 600,00 р.



2. Жил. дом, общ.пл. 131,3 кв.м., к/н: 50:08:0090220:1579; Зем.уч., общ.пл. 1002 кв.м., к/н: 50:08:0090220:490. Адрес: МО, г/о Истра, дер. Васильевское-Голохвастово, тер. СНТ «Троицкий парк», д. 134. П.565-ТАИ от 25.08.25. Собств: Кузнецов А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 983 000,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 76,4 кв.м., к/н: 50:22:0000000:26718, адрес: МО, г. Люберцы, пр-кт Победы, д. 3, кв. 180. П.552-ТАИ от 25.08.25. Собств: Азарова М.А., Азаров С.С. Взыск: КПК Инвест Альянс. Цена: 10 000 000,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 54,1 кв.м., к/н: 50:20:0060532:2705, адрес: МО, р-н Одинцовский, п. Часцы, д. 17, кв. 5. П.526-ТАИ от 08.08.25. Собств: Попова В.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 645 600,00 р.



5. Зем.уч., общ.пл. 5927 +/-22, к/н: 50:20:0041010:133; Нежил. пом., общ.пл. 45,5 кв.м., к/н: 50:20:0000000:275153; Жил. строен., общ.пл. 116,1 кв.м., к/н: 50:20:0000000:282878; Дача, общ.пл. 211,8 кв.м., к/н: 50:20:0000000:22077. Адрес: МО, Одинцовский р-н, д/п «Успенское», уч. 7. П.568-ТАИ от 25.08.25. Собств: Кулик Е.В. Взыск: Малахова С.И. Цена: 89 727 000,00 р.



6. Зем. уч., общ.пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:24:0050709:101, адрес: МО, Орехово-Зуевский г/о, с/т «Железнодорожник», северо-восточ. пос. 1-го Мая, уч. 85. П.558-ТАИ от 25.08.25. Собств: Валиев А.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 172 800,00 р.



7. Жил. дом, общ.пл. 401,7 кв.м., к/н: 50:14:0010207:542; Зем.уч., общ.пл. 788 кв.м., к/н: 50:14:0010207:533. Адрес: МО, г.о. Щелково, д. Хлепетово. П.564-ТАИ от 25.08.25. Собств: Хапин С.П. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 9 279 200,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 21,1 кв.м., к/н: 50:04:0250415:643, адрес: МО, р-н Дмитровский, п. Автополигон, д. 8, кв. 36. П.532-ТАИ от 08.08.25. Собств: Фомичева В.Ю. Взыск: АО Тбанк. Цена: 1 624 083,10 р.



2. Зем.уч. №61/2, общ.пл. 120 кв.м., к/н: 50:21:0030301:2463; Зем.уч., общ.пл. 355 +/-7 кв.м., к/н: 50:21:0030301:2773. Адрес: МО, Ленинский р-н, Булатниковский с.о., с. Булатниково, ул. Советская. П.415-ТАИ от 02.07.25. Собств: Гусева Н.В. Взыск: Гаджиев Г.М. Цена: 1 632 000,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 70,8 кв.м., к/н: 50:21:0060103:4015, адрес: МО, Ленинский р-н, с.п. Молоковское, д. Мисайлово, мкр. «Пригород Лесное», Пригородное шоссе, д. 10, кв. 259. П.478-ТАИ от 21.07.25. Собств: Рзаев А.Г. Оглы. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 8 197 400,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 64,2 кв.м., к/н: 50:21:0090212:35430, адрес: МО, Ленинский г.о., рп. Боброво, ул. Лесная, д. 8, корп. 1, кв. 305. П.481-ТАИ от 21.07.25. Собств: Маткасымов О.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 11 542 320,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 302,6 кв.м., к/н: 50:21:0010212:771; Зем. уч. №44/6, общ.пл. 190,0 кв.м., к/н: 50:21:0010212:207. Адрес: МО, Ленинский г.о., г. Видное, ул. Центральная, д. 44, пом. 6. П.497-ТАИ от 28.07.25. Собств: Салахетдинов И.Ф. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 14 150 800,00 р.



6. Комн., общ.пл. 15 кв.м., к/н: 50:12:0070223:2116, адрес: МО, го. Мытищи, пос. Мебельной Фабрики, ул. Труда, д. 7, кв. 9. П.459-ТАИ от 08.07.25. Собств: Помуран А. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 935 000,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 47,6 кв.м., к/н: 50:55:0000000:9804, адрес: МО, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 26, кв. 77. П.509-ТАИ от 05.08.25. Собств: Филатов И.А. Взыск: АО Тбанк. Цена: 4 339 221,44 р.



8. Зем.уч., общ.пл. 180157 +/- 149 кв.м., к/н: 50:19:0050601:166; Телятник на 200 голов, общ.пл. 1470,6 кв.м., к/н: 50:19:0000000:20234; Телятник на 200 голов, общ.пл. 1101,6 кв.м., к/н: 50:19:0050609:474; Водонапорная башня высотой 10 м., к/н: 50:19:0000000:20566; Механическая мастерская, общ.пл. 211,6 кв.м., к/н: 50:19:0000000:20306; Насосная станция, общ.пл. 6,6 кв.м., к/н: 50:19:0000000:20143; Коровник на 200 голов, общ.пл. 1743,9 кв.м., к/н: 50:19:0050609:470; Картофелехранилище, общ.пл. 1401,6 кв.м., к/н: 50:19:0050609:471; Здание КСП-25, общ.пл. 999,2 кв.м., к/н: 50:19:0000000:20233; Унифицированный склад, общ.пл. 968,4 кв.м., к/н: 50:19:0050609:466; Силосная траншея 2000 тн., общ.пл. 865,2 кв.м., к/н: 50:19:0000000:19624; Силосная траншея 1000 тн, общ.пл. 871,2 кв.м., к/н: 50:19:0050609:478. Адрес: МО, Рузский р-н, д. Неверово, тер. ОАО «Аннинское». П.361-ТАИ от 09.06.25. Собств: ООО «Аннинское». Взыск: ГК АСВ – КУ ООО КБ «Кредит Экспресс». Цена: 36 283 100,00 р.



9. Зем.уч., общ.пл. 1021 кв.м., к/н: 50:05:0010104:245, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, Шабурновский с.о., в р-не д. Фалисово. П.518-ТАИ от 05.08.25. Собств: Тумсоев Ш.Ш. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 162 945,00 р.



10. Зем.уч., общ.пл. 2079 +/- 32 кв.м., к/н: 50:05:0010306:95, адрес: МО, р-н Сергиево-Посадский, с/о Кузьминский, в р-не ур. Александровка, центр. часть кад. кв-ла. П.520-ТАИ от 05.08.25. Собств: Алибеков Г.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 405 280,00 р.



11. Кв-ра, общ.пл. 43,1 кв.м., к/н: 50:05:0070402:3467, адрес: МО, г. Сергиев Посад, ул. Маяковского, д. 15/25, кв. 62. П.521-ТАИ от 05.08.25. Собств: Ежак М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 207 560,00 р.



12. Зем.уч., общ.пл. 1017 +/- 22 кв.м., к/н: 50:05:0010104:325, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, Шабурновский с.о., в р-не д. Фалисово. П.536-ТАИ от 08.08.25. Собств: Асхабалиев А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 162 945,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 61,6 кв.м., к/н: 50:18:0010507:1925, адрес: МО, г. Можайск, ул. Московская, д. 21, кв. 35. П.554-ТАИ от 25.08.25. Собств: Метейко И.В. Взыск: ООО СЭБ «Альянс». Цена: 5 000 000,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 66,8 кв.м., к/н: 50:45:0040323:1748, адрес: МО, г. Королев, ул. Ленина, д. 25А, кв. 58. П.431-ТАИ от 02.07.25. Собств: Чупин Д.Р. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 7 999 520,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 28,5 кв.м., к/н: 50:21:0090212:30370, адрес: МО, Ленинский го, рп. Боброво, ул. Лесная, д. 2, кв. 175. П.482-ТАИ от 21.07.25. Собств: Бутакова А.О. Взыск: ПАО АКБ «Абсолют Банк». Цена: 3 282 591,20 р.



3. 1/2 доли в праве собств. на кв-ру, общ.пл. 58,3 кв.м., к/н: 50:26:0160103:1746. Адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Парковая, д.8, корп. 2, кв. 8. П.493-ТАИ от 28.07.25. Собств: Подоляко С.В. Взыск: Рапецкая В.Е. Цена: 2 040 000,00 р.



4. Зем.уч., общ.пл. 605 +/- 17 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1281, адрес: МО, р-н Раменский, сп. Ульянинское, восточ. часть кад. кв-ла. П.422-ТАИ от 02.07.25. Собств: Денисов А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 174 760,00 р.



5. Зем.уч., общ.пл. 1200 +/- 24 кв.м., к/н: 50:23:0020396:1214, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Кузнецовское, вблизи д. Бисерово, уч. находится в восточ. части кад. квартала. П.430-ТАИ от 02.07.25. Собств: Алиева М.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 904 400,00 р.



6. Зем.уч., общ.пл. 1002 +/- 22 кв.м., к/н: 50:19:0040320:777, адрес: МО, Рузский р-н, дер. Бельково. П.484-ТАИ от 21.07.25. Собств: Галенковская Е.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 397 035,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.