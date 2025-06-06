ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 24 июня

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 06.06.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 20.06.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 24.06.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 800 кв.м., к/н: 50:29:0040238:445, адрес: МО, р-н Воскресенский, г/пос Хорлово, п. Хорлово, снт «Сосновый бор», уч. 338. П.316-ТАИ от 19.05.25. Собств: Горбатюк А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 180 000,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 611 +/- 9 кв.м., к/н: 50:03:0020180:1699, адрес: МО, Клинский р-н, п. Решетниково. П.317-ТАИ от 28.05.25. Собств: Хашба А.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 507 200,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 1275 +/-25 кв.м., к/н: 50:03:0030280:2013, адрес: МО, Клинский р-н, гп. Клин, с. Борщево. П.322-ТАИ от 28.05.25. Собств: Аветисян А.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 197 600,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 60,3 кв.м., к/н: 50:11:0020213:2246, адрес: МО, г. Красногорск, б-р Павшинский, д. 5, кв. 183. П.299-ТАИ от 19.05.25. Собств: Андросова С.Б. Взыск: Степанов Ю.В. Цена: 9 258 896,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 53,6 кв.м., к/н: 50:16:0000000:47785, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д. 42Е, кв. 36. П.295-ТАИ от 12.05.25. Собств: Буянов А.В. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 2 616 366,97 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 54,1 кв.м., к/н: 50:43:0010302:1058, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Победы, д. 16, кв. 87. П.328-ТАИ от 28.05.25. Собств: Бойко И.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 336 400,00 р.



7. Зем.уч., общ.пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:09:0070403:612, адрес: МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Кутузовское, в р-не д. Брехово, СНТ «Вахнеевка», уч. 109. П.289-ТАИ от 12.05.25. Собств: Носиков И.А. Взыск: Крохмаль М.Н. Цена: 1 512 210,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч. №8, общ.пл. 2345 кв.м., к/н: 50:03:0010309:3, Нежил. здание ТЦ «Континент», общ.пл. 4486,2 кв.м., к/н: 50:03:0000000:9617. Адрес: МО, г. Клин, ул. Гагарина, д. 8. П.284-ТАИ от 12.05.25. Собств: ТУ Росимущества в МО. Взыск: АО БМ-Банк. Цена: 158 667 936,00 р.



2. Нежилое здание общ.пл. 165,6 кв.м., к/н: 50:03:0010216:658. Адрес: МО, г. Клин, ул. Гагарина, д. 49, пом.1А. П.284-ТАИ от 12.05.25. Собств: ТУ Росимущества в МО. Взыск: АО БМ-Банк. Цена: 13 062 927,50 р.



3. Нежилое здание общ.пл. 490,6 кв.м., к/н: 50:09:0000000:129635. Адрес: МО, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 78. П.284-ТАИ от 12.05.25. Собств: ТУ Росимущества в МО. Взыск: АО БМ-Банк. Цена: 32 716 024,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 38,3 кв.м., к/н: 50:34:0050305:2216, адрес: МО, Коломенский р-н, п. Радужный, ул. Московская, д. 12, кв. 3. П.237-ТАИ от 17.04.25. Собств: Авдеева Е.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 869 150,00 р.



5. Помещение 126В, общ.пл. 72,8 кв.м., к/н: 50:11:0050501:1544, адрес: МО, Красногорский г.о., п. Ильинское-Усово, пр-зд Александра Невского, д. 5, кв. 126В. П.260-ТАИ от 24.04.25. Собств: Гаджиева З.М. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 9 702 920,00 р.



6. Кв-ра, общ.пл. 37,9 кв.м., к/н: 50:20:0050523:4264, адрес: МО, г. Звенигород, мкр. Супонево, корп. 12, кв. 334. П.257-ТАИ от 24.04.25. Собств: Константинов Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 114 000,00 р.



7. Кв-ра, общ.пл. 28,4 кв.м., к/н: 50:20:0000000:222575, адрес: МО, р-н. Одинцовский, п. НИИ Радио, д. 7, пом. 10. П.263-ТАИ от 24.04.25. Собств: Романова Е.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 173 960,00 р.



8. Жил. дом, общ.пл. 199,5 кв.м., к/н: 50:23:0040856:1624; Зем.уч., общ.пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:23:0040856:425. Адрес: МО, Раменский г.о., тер. ДНТ Великие озера, ул. Долиноозерская, д. 943. П.280-ТАИ от 12.05.25. Собств: Горинов П.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 931 360,00 р.



9. Кв-ра, общ.пл. 74,7 кв.м., к/н: 50:23:0000000:56544, адрес: МО, г. Раменское, ул. Народная, д.3, кв. 13. П.283-ТАИ от 12.05.25. Собств: Журавлева О.В., Журавлев М.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 079 600,00 р.



10. Кв-ра, общ.пл. 51,1 кв.м., к/н: 50:10:0010114:261, адрес: МО, г. Химки, ул. Молодежная, д. 8, кв. 15. П.282-ТАИ от 12.05.25. Собств: Морозов М.В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 7 252 200,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 06.06.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 20.06.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 24.06.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Жилой дом, общ.пл. 138,9 кв.м., к/н: 50:04:0110401:585; Зем.уч., общ.пл. 818 +/-10 кв.м., к/н: 50:04:0110401:446. Адрес: МО, Дмитровский г.о., д. Глазово, тер. объединения «Приозерье», д. 232. П.286-ТАИ от 12.05.25. Собств: Мухин В.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 481 200,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 34 кв.м., к/н: 50:11:0020206:2370, адрес: МО, г. Красногорск, дер. Сабурово, ул. Заречная, д. 5, кв. 579. П.193-ТАИ от 27.03.25. Собств: Коновалов К.П. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 705 320,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 500 +/-16 кв.м., к/н: 50:23:0050565:3111, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское. П.266-ТАИ от 12.05.25. Собств: Бородина Ю.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 268 515,00 р.



4. Зем.уч., общ.пл. 500 +/-16 кв.м., к/н: 50:23:0050565:3125, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское. П.291-ТАИ от 12.05.25. Собств: Дугин С.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 223 720,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.