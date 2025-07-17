ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 30 июля

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 17.07.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 28.07.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 30.07.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 63,9 кв.м., к/н: 50:15:0011212:1219, адрес: МО, г. Балашиха, б-р Горенский, д. 5, кв. 304. П.445-ТАИ от 02.07.25. Собств: Щедухина Ю.В. Взыск: Котов И.В. Цена: 7 926 300,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 41,7 кв.м., к/н: 50:33:0030451:402, адрес: МО, р-н Каширский, д. Бурцево, ул. Садовая, д. 8, кв. 8. П.438-ТАИ от 02.07.25. Собств: Люткевич И.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 272 800,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 29,2 кв.м., к/н: 50:13:0040338:2291, адрес: МО, р-н Пушкинский, с. Тишково, ул Курортная, д. 27, кв. 73.П.418-ТАИ от 02.07.25. Собств: Абдулазимова Н.Б. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 269 600,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 32,2 кв.м., к/н: 50:58:0100104:5465, адрес: МО, г. Серпухов, ул. Советская, д. 71, кв. 15. П.428-ТАИ от 02.07.25. Собств: Новиченков М.В. Взыск: Черных Д.В. Цена: 2 900 000,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 69 кв.м., к/н: 50:14:0000000:133764, адрес: МО, г. Щелково, микрорайон «Финский», д. 9, корп. 1, кв. 172. П.444-ТАИ от 02.07.25. Собств: Пипия З.Х. Взыск: ПАО АКБ Абсолют Банк. Цена: 7 384 507,20 р.



6. Жил. дом, общ.пл. 183 кв.м., к/н: 50:22:0060416:275; Зем.уч., общ.пл. 1374 +/-26 кв.м., к/н: 50:22:0060416:181. Адрес: МО, го. Люберцы, дп. Красково, тер. снт «Поляна», д. 36. П.458-ТАИ от 08.07.25. Собств: Корнеева Г.П. Взыск: Виряскин К.С. Цена: 17 043 200,00 р.



7. Жилое помещение (таунхаус), общ.пл. 424,8 кв.м., к/н: 50:20:0050330:3791; Зем.уч., общ.пл. 415 кв.м., к/н: 50:20:0050330:3098. Адрес: МО, Одинцовский р-н, д. Маслово, влад. 1, д. 34, блок № 3. П.338-ТАИ от 02.06.25. Собств: Быковская Д.С. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 15 439 200,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 1680 кв.м., к/н: 50:07:0070306:483, адрес: МО, Волоколамский р-н, с/пос Осташевское, д. Становище, мкр. Озерный-1, 1. П.323-ТАИ от 28.05.25. Собств: Асланбеков Р.З. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 958 800,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 674 кв.м., к/н: 50:34:0010212:34; Жилой дом, 79,4 общ.пл. кв.м., к/н: 50:34:0010212:384; Баня, общ.пл. 23,8 кв.м., к/н: 50:34:0010212:385. Адрес: МО, г.о. Коломенский, д. Елино, тер. снт Рассвет, д. 14. П.354-ТАИ от 02.06.25. Собств: Рахимберг Г.В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 1 602 760,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 63,9 кв.м., к/н: 50:22:0050101:2613, адрес: МО, г. Котельники, ул. Кузьминская, д. 9, кв. 6. П.340-ТАИ от 02.06.25. Собств: Токсомбаев Б.К. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 795 920,00 р.



4. Кв-ра, общ.пл. 61,2 кв.м., к/н: 50:22:0000000:118889, адрес: МО, г. Котельники, мкр. Парковый, д. 1, к. 20, кв. 572. П.359-ТАИ от 09.06.25. Собств: Техова З.Г. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 6 483 800,00 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 54,8 кв.м., к/н: 50:22:0040602:5063, адрес: МО, Люберецкий р-н, пос. Мирный, ул. Крымская, д. 10, кв. 172. П.366-ТАИ от 09.06.25. Собств: Орджацян А.Г., Торосян А.М. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 616 800,00 р.



6. Жилой дом, общ.пл. 115,1 кв.м., к/н: 50:26:0100211:1024; Зем.уч., общ.пл. 549 кв.м., к/н: 50:26:0100211:183. Адрес: МО, г Наро-Фоминск, ул. Островского, уч. 3. П.372-ТАИ от 09.06.25. Собств: Свиридов А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 136 840,00 р.



7. Жилой дом, общ.пл. 828,3 кв.м., к/н: 50:20:0000000:56182; Зем.уч., общ.пл. 1993 кв.м., к/н: 50:20:0041514:442. Адрес: МО, Одинцовский р-н, с/о Успенский, МКЗ № 1, д. 205-206. П.365-ТАИ от 09.06.25. Собств: Бурлингас Ю.В. Взыск: Верхотуров А.А. Цена: 37 712 800,00 р.



8. Жилой дом, общ.пл. 59,7 кв.м., к/н: 50:05:0070102:3110; Зем.уч., общ.пл. 1457 кв.м., к/н: 50:05:0070102:3113. Адрес: МО, г. Сергиев Посад, ул. Бабушкина, д. 10. П.355-ТАИ от 09.06.25. Собств: Джобборова Ф.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 685 775,29 р.



9. Кв-ра, общ.пл. 33,2 кв.м., к/н: 50:25:0000000:13054, адрес: МО, мун. округ Шатура, г. Рошаль, ул. 1-я Первомайская, д. 1а, кв. 74. П.333-ТАИ от 02.06.25. Собств: Устинов С.В. Взыск: КПК Столичный. Цена: 1 105 000,00 р.



10. Кв-ра, общ.пл. 46,6 кв.м., к/н: 50:26:0160405:1275, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Островского, д, 38, кв. 32. П.386-ТАИ от 20.06.25. Собств: Тилибов А.Ю. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 4 039 200,00 р.



11. Кв-ра, общ.пл. 45,7 кв.м., к/н: 50:20:0000000:146546, адрес: МО, р-н Одинцовский, п. Горки-10, д. 22, кв. 81. П.383-ТАИ от 20.06.25. Собств: Журавкова Ю.В., Петраков В.И. Взыск: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Цена: 4 789 930,20 р.



12. Кв-ра, общ.пл. 54,1 кв.м., к/н: 50:43:0010302:1058, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Победы, д. 16, кв. 87. П.328-ТАИ от 28.05.25. Собств: Бойко И.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 411 440,00 р.



13. Кв-ра, общ.пл. 55,5 кв.м., к/н: 50:52:0000000:15640, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Гарнаева, д. 9, кв. 68. П.337-ТАИ от 02.06.25. Собств: Зубрицкий А.Б. Взыск: АО Тбанк. Цена: 5 006 739,36 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 17.07.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 28.07.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 30.07.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Зем.уч., общ.пл. 787 +/- 10 кв.м., к/н: 50:37:0010202:427, адрес: МО, Каширский р-н, ТОО «Каширское». П.457-ТАИ от 08.07.25. Собств: Хадаев С.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 289 600,00 р.



2. Кв-ра, общ.пл. 66,8 кв.м., к/н: 50:45:0040323:1748, адрес: МО, г. Королев, ул. Ленина, д. 25А, кв. 58. П.431-ТАИ от 02.07.25. Собств: Чупин Д.Р. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 9 411 200,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 702 +/- 9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:469, адрес: МО, Можайский р-н. П.455-ТАИ от 08.07.25. Собств: Андронова А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 180 450,00 р.



4. Зем.уч., общ.пл. 702 +/-9 кв.м., к/н: 50:18:0050116:658, адрес: МО, Можайский р-н. П.460-ТАИ от 08.07.25. Собств: Маховиков А.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 293 600,00 р.



5. 1/3 доли в праве собственности на квартиру, общ.пл. 44,9 кв.м., к/н: 50:16:0302008:2361, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Электрическая, д. 9, кв. 43. П.429-ТАИ от 02.07.25. Собств: Чехолина Е.А. Взыск: Егорченков Ф.А. Цена: 617 728,00 р.



6. Зем.уч., общ.пл. 605 +/- 17 кв.м., к/н: 50:23:0050573:1281, адрес: МО, р-н Раменский, сп. Ульянинское, восточ. часть кад. квартала. П.422-ТАИ от 02.07.25. Собств: Денисов А.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 205 600,00 р.



7. Зем.уч., общ.пл. 1200 +/- 24 кв.м., к/н: 50:23:0020396:1214, адрес: МО, Раменский р-н, сп. Кузнецовское, вблизи д. Бисерово, уч. находится в восточ. части кад. квартала. П.430-ТАИ от 02.07.25. Собств: Алиева М.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 1 064 000,00 р.



8. Зем.уч., общ.пл. 1 018 +/- 22 кв.м., к/н: 50:19:0040320:769, адрес: МО, Рузский р-н, дер. Бельково. П.449-ТАИ от 08.07.25. Собств: Магомедов Ш.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 523 200,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 43,9 кв.м., к/н: 50:04:0000000:25640, адрес: МО, г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 33а, кв. 140. П.348-ТАИ от 02.06.25. Собств: Угольникова Е.С., Лебедева И.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 5 100 000,00 р.



2. Зем.уч., общ.пл. 600 +/- 9 кв.м., к/н: 50:37:0010202:508, адрес: МО, Каширский р-н, ТОО «Каширское». П.369-ТАИ от 09.06.25. Собств: Казарян С.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 182 920,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 899 кв.м., к/н: 50:25:0040205:341, адрес: МО, р-н Шатурский, с/о Бордуковский, д. Дмитровка. П.332-ТАИ от 02.06.25. Собств: Тагирова З.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 180 880,00 р.



4. Здание, общ.пл. 189 кв.м., к/н: 50:04:0220217:107; Зем.уч., общ.пл. 708 +/- 19 кв.м., к/н: 50:04:0220217:47. Адрес: МО, г/п Дмитров, в р-не д. Непейно, СНТ «Самотека», уч. 2. П.390-ТАИ от 20.06.25. Собств: Адм. Дмитровского ГО. Взыск: Васильков А.А. Цена: 4 040 099,64 р.



5. Кв-ра, общ.пл. 37,4 кв.м., к/н: 50:10:0010305:3886, адрес: МО, г. Химки, ул. Чернышевского, д. 3, кв. 307. П.391-ТАИ от 20.06.25. Собств: Морозова Ю.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 904 160,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.