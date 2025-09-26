ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 9 октября

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом» , действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Место приема заявок: ЭТП ООО «ИНТЕРВАЛ-ПРО»: https://auction.msk.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26.09.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 07.10.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 09.10.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 27,8 кв.м., к/н: 50:21:0060103:10152, адрес: МО, Ленинский р-н, дер. Мисайлово, мкр. Пригород Лесное, ш. Пригородное, д. 7, кв. 439. П.585-ТАИ от 09.09.25. Собств: Роговой А.Н. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 753 600,00 р.



2. Жил. дом, общ.пл. 105,2 кв.м., к/н: 50:16:0501001:1074; Зем.уч., общ.пл. 1929 +/-31 кв.м., к/н: 50:16:0501001:579. Адрес: МО, р-н. Ногинский, с. Балобаново, ул. Центральная, д. 79. П.582-ТАИ от 09.09.25. Собств: Кахоров А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 110 000,00 р.



3. Кв-ра, общ.пл. 33 кв.м., к/н: 50:09:0070401:2424, адрес: МО, р-н Солнечногорский, сп. Кутузовское, д. Брехово, ул. Зеленая, д. 3, кв. 30. П.598-ТАИ от 15.09.25. Собств: Прокопенко В.И. Взыск: АО «РСХБ». Цена: 2 168 800,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 76,4 кв.м., к/н: 50:22:0000000:26718, адрес: МО, г. Люберцы, пр-кт Победы, д. 3, кв. 180. П.552-ТАИ от 25.08.25. Собств: Азарова М.А., Азаров С.С. Взыск: КПК Инвест Альянс. Цена: 8 500 000,00 р.



2. Зем. уч., общ.пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:24:0050709:101, адрес: МО, Орехово-Зуевский г/о, с/т «Железнодорожник», северо-восточ. пос. 1-го Мая, уч. 85. П.558-ТАИ от 25.08.25. Собств: Валиев А.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 146 880,00 р.



3. Зем.уч., общ.пл. 637 +/- 9 кв.м., к/н: 50:33:0020111:606, адрес: МО, г. Ступино, с. Татариново. П.522-ТАИ от 08.08.25. Собств: Шокуров Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 947 920,00 р.



4. Зем.уч., общ.пл. 768 +/- 19 кв.м., к/н: 50:33:0010289:242, адрес: МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское. П.533-ТАИ от 08.08.25. Собств: Эльдиева Д.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 365 670,00 р.



5. Жил. дом, общ.пл. 401,7 кв.м., к/н: 50:14:0010207:542; Зем.уч., общ.пл. 788 кв.м., к/н: 50:14:0010207:533. Адрес: МО, г.о. Щелково, д. Хлепетово. П.564-ТАИ от 25.08.25. Собств: Хапин С.П. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 7 887 320,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.



Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26.09.2025 г.



Дата окончания приема заявок – 07.10.2025 г.



Дата, время проведения торгов – 09.10.2025 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.



Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.



Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. 1/2 доля в общей долевой собственности на квартиру, общ.пл. 56 кв.м., к/н: 50:45:0000000:44430, адрес: МО, г. Юбилейный, ул. М.М.Глинкина, д. 10, кв. 16. П.606-ТАИ от 15.09.25. Собств: Кожанова Н.В. Взыск: Игнатов Д.В. Цена: 2 375 488,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:



1. Кв-ра, общ.пл. 61,6 кв.м., к/н: 50:18:0010507:1925, адрес: МО, г. Можайск, ул. Московская, д. 21, кв. 35. П.554-ТАИ от 25.08.25. Собств: Метейко И.В. Взыск: ООО СЭБ «Альянс». Цена: 4 250 000,00 р.



2. 1/3 доли в праве собств. на кв-ру, общ.пл. 44,9 кв.м., к/н: 50:16:0302008:2361, адрес: МО, г. Ногинск, ул. Электрическая, д. 9, кв. 43. П.429-ТАИ от 02.07.25. Собств: Чехолина Е.А. Взыск: Егорченков Ф.А. Цена: 525 068,80 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.