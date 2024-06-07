ООО «ЦОТ» объявляет торги на покупку квартир: все детали и правила участия
ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 07.06.2024 в 20:00 по 19.06.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 21.06.2024 в 12:00
1.Кв-ра общ.пл. 32,9 кв.м. расп. по адресу: МО, Сергиево-Посадский муниципальный рн., г. п. Богородское, р.п. Богородское, д. 78, кв. 28 с к/н: 50:05:0100134:3777 Н/ц 1680000р. Собственник: Крашеница Е. В. П.242-ЦОТ
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru
Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 21.06.2024 в 12:00
1.Кв-ра общ. пл. 55,7 кв.м., расп. по адресу: Московская обл.,Одинцовский р н,городское поселение Одинцово, г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 5Б, кв. 158, КН 50:20:0010336:40859 Н/ц 6823800р. Собственник: Грибанова Н.Д. П.162-ЦОТ
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru