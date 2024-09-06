ООО «ЗЕВС» объявляет об аукционе и торгах по продаже арестованного недвижимого имущества 20 сентября
ООО «ЗЕВС», Гос. контракт № 100095304123100037 от 05.12.2023 г. от им. ТУ Росимущества в Московской обл. сообщает о проведении торгов по продаже арест. имущества.
Лот №1. (повт.) Кв. пл. 51,7 кв. м., к/н: 50:31:0052002:1320 (з-г), д-к Кудряшова М.Д. (Пор. ТУ Росим. в МО № 118-з от 29.07.2024) МО, Чеховский район, с/о Стремиловский, д. Манушкино, д. 25, кв. 9. Мин. нач. цена 3 457 800 руб. Сум. зад. 172 890 руб.
Лот №2. Кв. пл. 49,6 кв. м., к/н: 50:20:0071004:1350 (з-г), д-к Островская Е.Ю. (Пор. ТУ Росим. в МО № 116-з от 29.07.2024) МО, Одинцовский район, г. Голицино, б-р Генерала Ремезова, д. 10, кв. 226. Мин. нач. цена 5 691 200 руб. Сум. зад. 284 560 руб.
Лот №3. Кв. пл. 68,3 кв. м., к/н: 50:38:0040115:861 (з-г), д-к Якупова С.У. (Пор. ТУ Росим. в МО № 131-з от 23.08.2024) МО, Зарайский район, д. Авдеево, д. 61, кв.9. Мин. нач. цена 1 829 600 руб. Сум. зад. 91 480 руб.
Лот №4. Кв. пл. 65,1 кв. м., к/н: 50:36:0010415:27 (з-г), д-к Олейников И.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 133-з от 23.08.2024) МО, г. Озеры, ул. Ленина, д. 21, кв. 8. Мин. нач. цена 4 163 200 руб. Сум. зад. 208 160 руб.
Лот №5. Кв. пл. 41,2 кв. м., к/н: 50:31:0040501:1835 (з-г), д-к Нагиев Р.Г.о (Пор. ТУ Росим. в МО № 135-з от 23.08.2024) МО, г. Чехов, ул. Весенняя, д. 20. кв. 72. Мин. нач. цена 5 029 120 руб. Сум. зад. 251 456 руб.
Место проведения аукциона — rts-tender.ru (РТС-Тендер)
Электронный адрес официального сайта торгов — www.torgi.gov.ru
Более подробную информацию — зевс-торги.рф, 8-989-526-93-43, arest@zevstorgi.ru
Прием заявок: с 06.09.24 г. до 16.09.24 г.
Торги: 20.09.24 в 12:00 мск.