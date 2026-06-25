Опасная лихорадка распространяется: что происходит в мире и грозит ли новая пандемия в 2026 году

В России отмечается увеличение числа случаев лихорадки Денге, завезенных из-за рубежа. По данным надзорных служб, в 2025 году было зафиксировано 178 таких эпизодов, а только за первые пять месяцев 2026 года — уже 127. Это указывает на ускорение динамики распространения инфекции через международные поездки.

Ситуация в других странах

Мировая эпидемиологическая обстановка также остается напряженной. С начала года в 68 странах зарегистрировано около 1,4 млн случаев заболевания. Особенно сложная ситуация наблюдается в отдельных регионах Мальдив, где количество заражений превысило 2000 случаев и значительно выросло по сравнению с прошлым годом.

Меры контроля и профилактики в России

Для предотвращения завоза инфекции в стране действует система эпидемиологического мониторинга на пунктах пропуска через границу. Используются цифровые инструменты оценки рисков и лабораторная диагностика, позволяющая оперативно выявлять возможные случаи заражения.

Рекомендации для путешественников

Специалисты советуют туристам учитывать эпидемиологическую обстановку перед поездками в тропические страны, использовать средства защиты от укусов насекомых и соблюдать меры предосторожности. После возвращения рекомендуется внимательно следить за самочувствием и при появлении симптомов обращаться за медицинской помощью, обязательно сообщая о недавних поездках.