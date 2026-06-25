Опасная лихорадка распространяется: что происходит в мире и грозит ли новая пандемия в 2026 году
«Телепорт»: Роспотребнадзор предупредил об угрозе распространения Денге
Роспотребнадзор фиксирует увеличение завозных случаев лихорадки Денге. Рост связан с активной миграцией туристов и ухудшением эпидситуации в ряде стран, пишет«Телепорт.рф».
В России отмечается увеличение числа случаев лихорадки Денге, завезенных из-за рубежа. По данным надзорных служб, в 2025 году было зафиксировано 178 таких эпизодов, а только за первые пять месяцев 2026 года — уже 127. Это указывает на ускорение динамики распространения инфекции через международные поездки.
Ситуация в других странах
Мировая эпидемиологическая обстановка также остается напряженной. С начала года в 68 странах зарегистрировано около 1,4 млн случаев заболевания. Особенно сложная ситуация наблюдается в отдельных регионах Мальдив, где количество заражений превысило 2000 случаев и значительно выросло по сравнению с прошлым годом.
Меры контроля и профилактики в России
Для предотвращения завоза инфекции в стране действует система эпидемиологического мониторинга на пунктах пропуска через границу. Используются цифровые инструменты оценки рисков и лабораторная диагностика, позволяющая оперативно выявлять возможные случаи заражения.
Рекомендации для путешественников
Специалисты советуют туристам учитывать эпидемиологическую обстановку перед поездками в тропические страны, использовать средства защиты от укусов насекомых и соблюдать меры предосторожности. После возвращения рекомендуется внимательно следить за самочувствием и при появлении симптомов обращаться за медицинской помощью, обязательно сообщая о недавних поездках.