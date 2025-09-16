Опасно ли создавать семью с двоюродным родственником? Шокирующее заявление академика РАН Онищенко

По словам академика РАН Геннадия Онищенко, вступление в близкородственные браки, в частности между кузенами, представляет серьёзную угрозу для здоровья потомства.

Такие союзы значительно увеличивают вероятность рождения детей с различными врождёнными патологиями и в долгосрочной перспективе ведут к деградации генофонда.

Как подчеркнул эксперт, именно по этой причине — из-за совокупности медицинских, этических и социальных рисков — в абсолютном большинстве стран мира действуют законодательные запреты или строгие ограничения на подобные браки.

