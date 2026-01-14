«Опасное лакомство». В шоколадном батончике из калужского магазина обнаружили иглу

В Калуге правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту обнаружения иголки в кондитерском изделии. Расследование ведется по статье о покушении на причинение вреда здоровью средней тяжести.

Как сообщает РИА Новости, инцидент, который лег в основу дела, произошел еще осенью 2025 года. По информации регионального главка МВД, одна из школьниц приобрела в магазине шоколадный батончик и поделилась им с подругой. Та, разломив лакомство, с ужасом обнаружила внутри металлическую иглу. О произошедшем незамедлительно сообщили взрослые: мама одной из девочек написала заявление в полицию.

По факту обращения была проведена доследственная проверка, материалы которой и послужили основанием для возбуждения уголовного дела. На текущем этапе следователи уже назначили и получили результаты ряда необходимых экспертиз. Процесс расследования продолжается: проводятся дополнительные следственные мероприятия, основной целью которых является установление всех лиц, причастных к инциденту.

