Редкий гость: краснокнижная рысь начала выходить к людям в Подмосковье

В 2025 году подмосковные леса преподнесли природоведам редкий сюрприз – зафиксировано три визуальные встречи с обыкновенной рысью. Как выяснил в Министерстве экологии и природопользования Московской области REGIONS , краснокнижного хищника отмечали в Дмитровском, Волоколамском и Орехово-Зуевском городских округах.

Эти единичные случаи не свидетельствуют о росте популяции, а скорее подчеркивают ее хрупкость. Вид сохраняет первую категорию редкости в Красной книге Московской области, что означает угрозу его полного исчезновения с подмосковных территорий.

Главной причиной катастрофически низкой численности рыси является критическая нехватка кормовой базы. Основу ее рациона составляет заяц-беляк, чья популяция также нестабильна. Даже в наиболее благоприятный период середины 1980-х годов, когда поголовье зайца достигло пика, расчетная численность рысей в регионе не превышала 26–51 особи. Современная динамика подтверждает неутешительный тренд: после кратковременного всплеска до 60 особей в 2023 году, уже в 2024 году показатель сократился вдвое – до 28 животных.

В ведомстве также отметили, что цифры прошлых лет демонстрируют аналогичную картину: 22 особи в 2020-м, 21 – в 2021-м и 30 – в 2022 году. Статистика охотничьего надзора не показывает признаков устойчивого роста популяции.

Таким образом, каждая встреча с грациозным хищником в подмосковных лесах остается уникальным событием, которое лишь подчеркивает, насколько уязвима природа в самом густонаселенном регионе страны. Однако жителям стоит помнить об осторожности и не идти на сближение с интересным, но все-таки диким хищником.

