Операторы КОИБ проходят обучение в Подмосковье

Обучение операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) проходит в Подмосковье, сообщили в Мособлизбиркоме. Устройства будут установлены на девяти сотнях избирательных участков региона.

В рамках программы обучения будущие операторы в тренировочном режиме проходят все этапы работы – от сборки комплекса до подведения итогов голосования и печати протокола.

В завершение обучения участники проходят специализированное тестирование. Если оно прошло успешно, то специалисту вручают сертификат оператора КОИБ.

В период проведения выборов Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на избирательных участках.