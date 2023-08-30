Операторы КОИБ проходят обучение в Подмосковье
Фото: [Мособлизбирком]
Обучение операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) проходит в Подмосковье, сообщили в Мособлизбиркоме. Устройства будут установлены на девяти сотнях избирательных участков региона.
В рамках программы обучения будущие операторы в тренировочном режиме проходят все этапы работы – от сборки комплекса до подведения итогов голосования и печати протокола.
В завершение обучения участники проходят специализированное тестирование. Если оно прошло успешно, то специалисту вручают сертификат оператора КОИБ.
В период проведения выборов Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на избирательных участках.