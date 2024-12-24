Операторы Системы-112 Подмосковья будут работать в усиленном режиме в праздники

Система-112 Подмосковья усилит работу в период новогодних праздников. Как отметили в пресс-службе системы, в это время растет число чрезвычайных ситуаций.

«Для обеспечения оперативного реагирования на возможные экстренные ситуации, операторы Системы-112 Московской области будут работать в круглосуточном режиме, чтобы каждый кому нужна помощь, мог получить ее», - говорится в сообщении.

Жителей призвали к осторожности на праздниках. На дорогах следует соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. При использовании пиротехники нужно четко следовать инструкциям.

Нельзя оставлять детей без присмотра. Также рекомендуется объяснить им правила безопасности.