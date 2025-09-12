Операция позади, но что впереди? Тревожная фраза Симоньян о лечении

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о своей выписке из медицинского учреждения после перенесенного хирургического вмешательства.

Соответствующее заявление она разместила в своем Telegram-канале.

В своем обращении к подписчикам медиаменеджер отметила, что теперь предстоит длительный восстановительный период, однако точные сроки и объем дальнейшей терапии пока неизвестны.

«Впереди много лечения. Или немного», — написала она.

Симоньян также выразила признательность всем, кто проявил участие и поддержал ее в этот непростой период.

Напомним, о необходимости проведения срочной операции стало известно 7 сентября, когда в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян рассказала о выявлении у нее серьезного заболевания, детали которого она не стала раскрывать. Уже 9 сентября она сообщила об успешном завершении операции, тогда же отметив, что чувствует себя достаточно хорошо.

В своем посте журналистка также упомянула о тяжелой ситуации в семье, напомнив, что ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, вот уже девять месяцев пребывает в коме.

Ранее сообщалось о том, что Кадыров публично обратился к перенесшей операцию журналистке Симоньян.