Операцию по удалению опухоли, от которой пациент страдал эпилепсией, впервые провели в Подольске

В Подольскую областную клиническую больницу поступил 21-летний молодой человек, который жаловался на эпилептические приступы — судороги и потерю сознания, рассказали в областном Минздраве. Они беспокоили его каждый день на протяжении последних пяти лет.

Врачи провели обследование и диагностировали у него доброкачественную височную опухоль, которая и стала причиной эпилептических приступов.

«При помощи интраоперационного микроскопа мы провели височную лобэктомию — процедуру, во время которой удалили опухоль височной доли, сохранив при этом функции головного мозга. Важно, что в дальнейшем пациент сможет жить полноценной жизнью», — рассказал завотделением нейрохирургии Михаил Землянский.

По его словам, после проведенной операции приступы у пациента не повторялись. Сейчас его уже выписали. В министерстве отметили, что проведение подобной операции стало возможным благодаря высокотехнологичному оборудованию и профессионализму врачей.