В России могут появиться новые основания для оплачиваемого отпуска. Зампред Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил предоставить работающим гражданам оплачиваемый выходной в день венчания, сообщает « Абзац ».

По словам общественного деятеля, в Трудовом кодексе РФ уже закреплено право на отпуск без сохранения зарплаты в связи со свадьбой сроком до пяти дней. Однако венчание, которое является важным таинством для православных семей, не всегда совпадает с датой росписи в ЗАГСе. Супруги часто венчаются спустя годы — на годовщину свадьбы или в день памяти своих небесных покровителей.

Иванов предлагает внести изменения в Трудовой кодекс, чтобы приравнять день венчания по статусу к дню регистрации брака. Верующие работники могли бы получить один оплачиваемый выходной для участия в таинстве — либо в сам день венчания, либо накануне для подготовки.

«Такая мера стала бы не только поддержкой семейных ценностей, но и признанием важности духовной жизни для миллионов наших граждан», — заявил Иванов.

По его мнению, венчание — это не просто обряд, а важнейшее таинство, в котором супруги получают благословение Божие на совместную жизнь. Общественный деятель также отметил, что подобная практика уже существует в некоторых странах и демонстрирует уважение к религиозным чувствам граждан.