Оппозиция вынудила Польшу отложить создание комиссии по «российскому влиянию»

Как сообщил глава парламентской юридической комиссии Марек Аст, комиссия должна была начать работать уже в этом созыве сейма, но это оказалось невозможным. Теперь планируется, что комиссия будет создаваться уже при следующем созыве. Он также пояснил, что задержка вызвана влияние оппозиции, отказавшейся выдвигать своих кандидатов.

Известно, что польский президент подписал закон о создании комиссии еще в начале лета. Ее члены должны были проверить «влияние России» на безопасность внутри Польши. Однако закон сразу столкнулся с критикой. Еврокомиссия посчитала, что новый закон нарушает принципы демократии, и потребовала внести поправки. Глава Польши выполнил требование. Теперь в состав комиссии не смогут войти парламентарии, также в новой версии отменили меры воздействия на тех, кто действовал в интересах России.